Политика
РИА НовостиШеремет: Киеву придется возобновить пассажирские перевозки в Крым
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет считает, что Украине придется со временем возобновить пассажирские перевозки в Крым, так как этого требуют украинские граждане, пока это не происходит из-за политических амбиций.
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Футбол
«Спартак» уволил главного тренера Кононова
«Спартак» объявил об отставке Олега Кононова с поста главного тренера клуба.
РБК 12:31
Происшествия
Актриса Бочкарева опровергла данные о задержании с наркотиками
Актриса Наталья Бочкарева, известная по роли Даши Букиной в сериале "Счастливы вместе", прокомментировала сообщения СМИ о том, что ее якобы задержали с наркотиками.
Московский Комсомолец вчера в 10:07
Политика
Партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии
Как сообщает РИА Новости, согласно первым данным подсчёта, на выборах с 37,2% голосов лидирует Австрийская народная партия, возглавляемая бывшим канцлером Себастьяном Курцем.
RT на русском 11:14
Здоровье
Кардиолог назвал 6 признаков того, что человеку нужно проверить сердце
Болезни сердца ведут к каждой третьей смерти в мире, при том, что большую их часть вполне возможно предотвратить, если вовремя обратиться за консультацией и помощью врача.
MedikForum.ru 26 сентября в 12:21
Общество
Митинг на проспекте Сахарова закончился без задержаний
Согласованный столичными властями митинг на проспекте Сахарова закончился, как и планировалось, в 17.00.
Российская газета 10:49
Политика
Times: Джонсону может грозить импичмент
Британские оппозиционные партии могут запустить в отношении британского премьер-министра Бориса Джонсона редкую для Соединенного Королевства процедуру импичмента.
ТАСС 06:33
Политика
Украинцы требуют опубликовать текст разговора Зеленского с Путиным
Украинцы требуют, чтобы президент Владимир Зеленский опубликовал стенограммы своих телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Профиль 11:11
Происшествия
В Таиланде в результате ДТП погибли 17 студентов
Жертвами аварии с участием пикапа на северо-востоке Таиланда стали 17 студентов Технического колледжа, сообщает новостной интернет-портал Thaiger со ссылкой на местную полицию.
РИА Новости 11:16
Происшествия
В украинских Черновцах родились сиамские близнецы
На Украине в городе Черновцы родились сиамские близнецы, сообщает УНИАН.
REGNUM вчера в 16:23
Происшествия
Два человека погибли после падения автомобиля в Москву-реку
В Москве в результате падения автомобиля в Москву-реку погибли два человека. об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:55
Армия и оружие
Адмирал назвал самую мощную противокорабельную ракету России
Бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев заявил, что российская крылатая ракета "Калибр" является самой мощной противокорабельной ракетой.
Газета.Ru 10:15
Происшествия
Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане
В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.
Газета.Ru 11:08
Здоровье
Названы 5 признаков микроинсульта
Есть 5 явных симптомов, которые показывают, что человеку плохо.
Ридус вчера в 04:24
Политика
Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков
Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта, сообщила в воскресенье ТАСС его дочь Марианна Мешкова.
ТАСС 05:52
Политика
Преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием
Кандидат на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и заместителя председателя Еврокомиссии, глава МИД Испании Жозеп Боррель заявил, что санкции в современном мире используются как геополитическое оружие.
РБК вчера в 16:17
Армия и оружие
В ДНР обнаружили взрывное устройство
«Сегодня во время патрулирования улиц в городе Макеевка патрулём Народной милиции ДНР обнаружено самодельное взрывное устройство», — заявил он.
RT на русском 09:42
Футбол
«Витесс» Слуцкого в меньшинстве одержал победу над «Валвейком»
«Витесс» обыграл «Валвейк» в гостевом матче 8-го тура чемпионата Нидерландов.
ProstoProSport 08:09
Наука
Хозяевами Денисовой пещеры оказались пещерные гиены и волки
Исследователи узнали, что главными обитателями Денисовой пещеры, находящейся на Алтае, где обнаружили останки древних людей, оказался не человек, а крупные хищники.
МедиаПоток 27 сентября в 11:17
Происшествия
Женщина попала под комбайн в Новой Москве
В Новой Москве женщина попала под лопасти работающего комбайна. Об этом в воскресенье, 29 сентября, сообщает РЕН ТВ.
Lenta.ru 12:18
Шоу-бизнес
Лазарев рассказал о тайном рождении дочери
Российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери. Это произошло в программе "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой.
Газета.Ru 11:40
Общество
Елена Зеленская посетила обед первых леди в жилетке на голое тело
Первая леди Украины, жена президента Владимира Зеленского Елена посетила ежегодный обед первых леди Fashion 4 Development.
Политика Сегодня 26 сентября в 03:41
Общество
Эксперт раскрыла секрет плачущей кристаллами армянской девушки
Геммолог Ольга Радионова рассказала, какими кристаллами плачет армянская девушка.
Газета.Ru 09:33
Политика
В России в 2020 году пройдёт первая цифровая перепись населения
В Росстате сообщили о проведении в 2020 году первой цифровой переписи населения России, в рамках которой будут использоваться так называемые большие данные (big data) от мобильных операторов и органов власти.
RT на русском 08:05
Политика
Bloomberg узнал о тайной встрече предполагаемой дочери Путина с генетиками
Этим летом ведущие российские генетики и чиновники от здравоохранения провели закрытую встречу, на которой обсуждалось редактирование ДНК, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Ведомости 06:44
Футбол
ЦСКА стал лидером чемпионата России
Lenta.ru 06:21
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости 03:26
Общество
В небе Подмосковья засняли необычный объект
Жители поселка Калининец городского округа Селятино в Наро-Фоминске запечатлили странный объект, который застыл в небе.
Газета.Ru 07:01
Происшествия
Глава УФСБ по Москве рассказал о возможных связях судей с рейдерством
Начальник Управления ФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев написал письмо в прокуратуру, в котором рассказал о возможном содействии судей юристу Кантемиру Карамзину, подозреваемому в рейдерских захватах.
Газета.Ru вчера в 15:46