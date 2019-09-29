Политика
РБКУкраина решила восстановить пассажирские перевозки на границе с Крымом
Украина планирует запустить пассажирские перевозки на границе с Крымом после запуска контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) Чонгар и Каланчак. Об этом говорится в сообщении министерства инфраструктуры Украины в Facebook. Данный проект подразумевает перевозку пассажиров по Украине.
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В Крыму отреагировали на обещание Трампа «вернуть» полуостров Украине
Аргументы и Факты - Крым27 сентября в 00:36
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Происшествия
Все лесные пожары в России потушены
В России потушены все лесные пожары, сообщила федеральная Авиалесоохрана.
Коммерсантъ 17:54
Футбол
«Спартак» уволил главного тренера Кононова
«Спартак» объявил об отставке Олега Кононова с поста главного тренера клуба.
РБК 12:31
Здоровье
Онкологи перечислили игнорируемые нами признаки лейкемии
Онколог Джек Якуба назвал главные признаки рака крови, которые люди обычно игнорируют.
NewInform 17:58
Наука
Соединения фуллеренов побеждают вирусные инфекции
В настоящее время вирусные инфекции являются причиной более чем 90% инфекционных патологий человека.
Индикатор 14:11
Происшествия
В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Газета.Ru вчера в 11:45
Общество
Как прошёл митинг на проспекте Сахарова в Москве
В Москве завершился митинг в поддержку фигурантов уголовных дел, которые были возбуждены по итогам несогласованных протестов в столице.
RT на русском 12:48
Происшествия
На действующего и бывшего министров Забайкалья завели дело
Против двух министров Забайкалья возбуждены уголовные дела, сообщает Следственный комитет.
Вести.Ru вчера в 05:33
Культура
Астраханцы увидят картины Айвазовского бесплатно
Блокнот Астрахань 01:25
Экономика
ЦБ планирует передать обслуживание своего аналога SWIFT на аутсорсинг
Банк России планирует передать подключение, установку и обслуживание пользователей Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) — аналога SWIFT— специально уполномоченным сторонним организациям, сообщили «Известия» со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 20:00
Гаджеты
Малый бизнес освободили от платежных терминалов
Малый бизнес в городах- миллионниках массово отказывается от POS-терминалов и тестирует бесконтактную оплату через телефон, пишут «Известия».
ИА Клерк.Ру 19:15
Шоу-бизнес
Константин Богомолов зарабатывает в девять раз меньше Ксении Собчак
Константин Богомолов за 2018 год заработал около 7 000 000 рублей, что почти в 9 раз меньше, нежели заработная плата его любимой жены Ксении Собчак.
ГлобалМСК.ру 27 сентября в 11:39
Наука
Ученые выяснили, что возраст препятствует развитию рака
Мой Брянск вчера в 04:02
Политика
В Кремле запланировали отставку губернатора Иркутской области
В Кремле планируют досрочную отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко, рассказали РБК три источника, близких к администрации президента.
РБК 13:33
Спорт
Россиянка Сидорова стала чемпионкой мира по прыжкам с шестом
Российская спортсменка Анжелика Сидорова завоевала золотую медаль чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках с шестом.
Lenta.ru 16:15
Футбол
Широков: сегодня же поехал бы в «Спартак»
Сегодня же поехал бы, пресс меня не пугает.
RT на русском 18:10
Политика
Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США
Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, почему министр иностранных дел Сергей Лавров полетел в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, несмотря на невыдачу виз для части российской делегации.
РИА Новости 16:50
Политика
Путин освободил от уплаты НДФЛ несколько категорий россиян
Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сразу несколько категорий россиян.
РБК 18:56
Политика
Трамп хочет встретиться с осведомителем, написавшим на него жалобу
Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что хочет встретиться с сотрудником разведки, написавшим на него жалобу из-за июльского телефонного разговора главы вашингтонской администрации с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
ТАСС 19:43
Космос
Илон Маск официально представил корабль для полетов на Марс Starship
Основатель и генеральный директор аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск представил 28 сентября Starship, многоразовый межпланетный корабль, разработанный компанией для перевозки грузов и людей на Луну и Марс.
Суть событий 08:17
Политика
Госдеп США возобновил расследование против Хиллари Клинтон
Государственный департамент Соединенных Штатов возобновил расследование дела против Хиллари Клинтон.
NewInform 05:48
Шоу-бизнес
Появилось фото пережившего инсульт и кому актера Алексея Янина
После пережитых страшных заболеваний Алексей Янин уже может самостоятельно принимать пищу и воду.
Пятый канал 10:22
Политика
Волкера подозревают в лоббировании интересов производителя Javelin
Именно Волкер сразу после назначения стал выступать за усиление военной помощи Украине и за поставки летального оружия, в том числе ПРК Javelin (о закупке которых несколько дней назад сообщило Минобороны Украины).
Вести.Ru 11:38
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери
У певца Сергея Лазарева родилась дочь. Об этом он сообщил в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.
РИА Новости 17:44
Политика
Адвокат Трампа заявил о помощи Волкера в организации созвона с Ермаком
Личный адвокат Трампа Руди Джулиани показал переписку, из которой следует, что спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер помогал связать его с помощником украинского президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком.
РБК 19:55
Игры
Самый дорогой корабль в Star Citizen купили за несколько секунд
Для корабля «использовали» самые дорогие «материалы», над его отделкой «трудились» лучшие дизайнеры, а системы управления гарантируют, что с ним справится даже новичок.
Игромания.ру 12:03
Автоспорт
В Ferrari прокомментировали сход Феттеля
Связано это с тем, что для организаторов гонки и участников на первом месте стоит не победа, а именно безопасность.
CarsWeek.ru 14:45
Авто
Составлен список самых ожидаемых новинок Токийского автосалона
Эксперты сайта speedme.ru составили список самых интересных новинок предстоящего автосалона.
Тарантас Ньюс 05:00
Здоровье
Главный онколог России поделился методами лечения рака в стране
По словам Каприна, на текущий момент в России наблюдается около 3,6 миллиона онкобольных, а каждый год фиксируется порядка 670 тысяч новых случаев рака.
ФедералПресс 27 сентября в 08:15