Политика
РБКУкраина решила восстановить пассажирские перевозки на границе с Крымом
Украина планирует запустить пассажирские перевозки на границе с Крымом после запуска контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) Чонгар и Каланчак. Об этом говорится в сообщении министерства инфраструктуры Украины в Facebook. Данный проект подразумевает перевозку пассажиров по Украине.
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В Крыму отреагировали на обещание Трампа «вернуть» полуостров Украине
Аргументы и Факты - Крым27 сентября в 00:36
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 23:35, Вашингтон
Политика
Слова Зеленского сочли оскорблением для немецкого правительства
В Берлине выразили недовольство тем, что Зеленский «на тысячу процентов» согласился с президентом США Дональдом Трампом, заявившем о том, что Ангела Меркель «много говорит и мало делает».
Lenta.ru 02:07
Политика
В Улан-Удэ прошёл второй протестный митинг
Байкал-Daily 05:04
Общество
В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах
26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
ТАСС вчера в 07:17
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК 09:40
Кино
Человек-паук остается в киновселенной Marvel
Один из самых популярных героев комиксов Человек-паук остается в кинематографической вселенной Marvel (КВМ).
ФАН 27 сентября в 18:01
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери
У певца Сергея Лазарева родилась дочь. Об этом он сообщил в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.
РИА Новости 17:44
Армия и оружие
Российский спецназ заметили в Норвегии
Lenta.ru 19:45
Технологии
Банки тестируют новый способ платежей
Крупные банки массово тестируют технологию, которая делает возможными бесконтактные транзакции с помощью смартфонов и планшетов, сообщают "Известия".
РЕН ТВ 20:38
Экономика
В России может вырасти цена на молочную продукцию в ноябре
Отмечается, что возможный рост цен связан с тем, что в конце осени запускается заключительный этап электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) для готовой молочной продукции.
RT на русском 22:57
Происшествия
Суд арестовал шестерых задержанных в Японском море браконьеров из КНДР
Шестерых северокорейских браконьеров, задержанных после нападения на российских пограничников в Японском море, арестовали на два месяца.
РБК 22:14
Политика
Трамп желает встретиться с автором жалобы на его беседу с Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил, что желает встретиться с человеком, который анонимно пожаловался на его разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским.
RT на русском 20:37
Футбол
«Спартак» отправил в отставку Кононова
Московский "Спартак" отправил в отставку Олега Кононова с поста главного тренера.
Газета.Ru 12:36
Происшествия
Маленькая девочка выпала из окна третьего этажа в Ногликах
Накануне утром, 29 сентября, в Ногликах из окна третьего этажа дома №2 по улице Советской выпала пятилетняя девочка.
АСТВ 22:04
Шоу-бизнес
Концерт Бузовой во Владивостоке закончился скандалом
Концерт популярной певицы Ольги Бузовой во Владивостоке завершился на скандальной ноте, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru вчера в 13:00
Общество
Названы регионы, жители которых чаще ведут здоровый образ жизни
В лидерах Северный Кавказ и юг Здоровый образ жизни, как отмечается в исследовании, с каждым годом становится все более актуальным, охватывая все большее количество регионов.
РИА Новости 19:26
Культура
Хидэо Кодзима станет гостем «Вечернего Урганта»
Японский гейм-дизайнер Хидэо Кодзима станет одним из гостей новых съемок шоу «Вечерний Ургант».
Русская Планета 03:52
Музыка
Рэпер L’One больше не сможет исполнять свои песни
Телепрограмма вчера в 04:12
Армия и оружие
В Израиле объяснили провал ЗРК США Patriot в Саудовской Аравии
Журналистская правда вчера в 08:15
Политика
«Северный поток — 2»: дополнительные расходы на сотни миллионов (NDR, Германия) (NDR Info)
"Северный поток — 2": дополнительные расходы из-за выжидательной тактики Представитель "Северного потока — 2" назвал поведение Дании "выжидательной тактикой".
ИноСМИ 18:05
Экономика
Россиян стали чаще обманывать с помощью подмены номеров банков
Резко выросло количество звонков клиентам банков от мошенников, которые совершатся в том числе с подменой номера кредитной организации.
Газета.Ru 27 сентября в 02:54
Космос
Запуск российских спутников «Экспресс» отложили на 2020 год
Запуск двух российских спутников "Экспресс-80" и "Экспресс-103" отложили на весну 2020 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
РЕН ТВ 27 сентября в 22:11
Происшествия
Опубликовано видео задержания актрисы Натальи Бочкаревой с кокаином
YA62.ru вчера в 11:24
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru 19:28
Экономика
В России с 1 октября подрастут пенсии и зарплаты
С 1 октября в России вступят в силу новые законы. В частности, они коснутся размера зарплат и пенсий.
ФедералПресс 23:09
Авто
Бюджетная копия Toyota Land Cruiser появилась у дилеров
У дилеров появились версии, вполне способные заменить престижный кросс Land Cruiser 200 от Toyota.
Car.ru 13:12
Общество
В России в 2020 году состоится первая цифровая перепись населения
Всероссийская перепись населения 2020 года станет впервые цифровой, сообщает ТАСС со ссылкой на Росстат.
Твой Иркутск 21:00
Общество
Свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса
Самой многонациональной свадьбой и церемонией с самым большим количеством гостей стала свадьба в Дербенте, организованная на День города на местном стадионе Нарын-Кала.
Вести.Ru 18:33
Авто
Назван топ-3 недорогих иномарок для начинающих водителей
«Автоновости дня» при поддержке экспертов вторичного авторынка составили топ-3 недорогих иномарок, отлично подходящих для роли первого авто.
Автоновости дня 01:00