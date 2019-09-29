Политика

РБКРБКУкраина решила восстановить пассажирские перевозки на границе с Крымом

Украина планирует запустить пассажирские перевозки на границе с Крымом после запуска контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) Чонгар и Каланчак. Об этом говорится в сообщении министерства инфраструктуры Украины в Facebook. Данный проект подразумевает перевозку пассажиров по Украине.
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Киев хочет наладить пассажирские перевозки в Крым

Вести.Ru06:21

В Киеве передумали возобновлять пассажирское сообщение с Крымом

URA.Ru09:54

Украина запустит транспорт на границе с Крымом

RT на русском06:29

В Киеве опровергли информацию о возобновлении пассажирских перевозок в Крым

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Украина восстановит пассажирское сообщение с Крымом

РЕН ТВ04:02

В Крыму отреагировали на обещание Трампа «вернуть» полуостров Украине

Аргументы и Факты - Крым27 сентября в 00:36
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 23:35, Вашингтон
Политика

Слова Зеленского сочли оскорблением для немецкого правительства

В Берлине выразили недовольство тем, что Зеленский «на тысячу процентов» согласился с президентом США Дональдом Трампом, заявившем о том, что Ангела Меркель «много говорит и мало делает».
Lenta.ru 02:07
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ТАСС вчера в 07:17
Общество

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РБК 09:40
Кино

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Один из самых популярных героев комиксов Человек-паук остается в кинематографической вселенной Marvel (КВМ).
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РИА Новости 17:44
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Lenta.ru 19:45
Технологии

Банки тестируют новый способ платежей

Крупные банки массово тестируют технологию, которая делает возможными бесконтактные транзакции с помощью смартфонов и планшетов, сообщают "Известия".
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В России может вырасти цена на молочную продукцию в ноябре

Отмечается, что возможный рост цен связан с тем, что в конце осени запускается заключительный этап электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) для готовой молочной продукции.
RT на русском 22:57
Происшествия

В лагере мигрантов на Лесбосе произошли пожар и беспорядки

РИА Новости 13:53
Происшествия

Суд арестовал шестерых задержанных в Японском море браконьеров из КНДР

Шестерых северокорейских браконьеров, задержанных после нападения на российских пограничников в Японском море, арестовали на два месяца.
РБК 22:14
Происшествия

Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже

REGNUM 09:19
Политика

Трамп желает встретиться с автором жалобы на его беседу с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил, что желает встретиться с человеком, который анонимно пожаловался на его разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским.
RT на русском 20:37
Футбол

«Спартак» отправил в отставку Кононова

Московский "Спартак" отправил в отставку Олега Кононова с поста главного тренера.
Газета.Ru 12:36
Происшествия

Маленькая девочка выпала из окна третьего этажа в Ногликах

Накануне утром, 29 сентября, в Ногликах из окна третьего этажа дома №2 по улице Советской выпала пятилетняя девочка.
АСТВ 22:04
Шоу-бизнес

Концерт Бузовой во Владивостоке закончился скандалом

Концерт популярной певицы Ольги Бузовой во Владивостоке завершился на скандальной ноте, сообщает PRIMPRESS.
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Общество

Названы регионы, жители которых чаще ведут здоровый образ жизни

В лидерах Северный Кавказ и юг Здоровый образ жизни, как отмечается в исследовании, с каждым годом становится все более актуальным, охватывая все большее количество регионов.
РИА Новости 19:26
Культура

Хидэо Кодзима станет гостем «Вечернего Урганта»

Японский гейм-дизайнер Хидэо Кодзима станет одним из гостей новых съемок шоу «Вечерний Ургант».
Русская Планета 03:52
Музыка

Рэпер L’One больше не сможет исполнять свои песни

Телепрограмма вчера в 04:12
Армия и оружие

В Израиле объяснили провал ЗРК США Patriot в Саудовской Аравии

Журналистская правда вчера в 08:15
Политика

«Северный поток — 2»: дополнительные расходы на сотни миллионов (NDR, Германия) (NDR Info)

"Северный поток — 2": дополнительные расходы из-за выжидательной тактики Представитель "Северного потока — 2" назвал поведение Дании "выжидательной тактикой".
ИноСМИ 18:05
Экономика

Россиян стали чаще обманывать с помощью подмены номеров банков

Резко выросло количество звонков клиентам банков от мошенников, которые совершатся в том числе с подменой номера кредитной организации.
Газета.Ru 27 сентября в 02:54
Космос

Запуск российских спутников «Экспресс» отложили на 2020 год

Запуск двух российских спутников "Экспресс-80" и "Экспресс-103" отложили на весну 2020 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
РЕН ТВ 27 сентября в 22:11
Происшествия

Опубликовано видео задержания актрисы Натальи Бочкаревой с кокаином

YA62.ru вчера в 11:24
Общество

Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда

В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru 19:28
Экономика

В России с 1 октября подрастут пенсии и зарплаты

С 1 октября в России вступят в силу новые законы. В частности, они коснутся размера зарплат и пенсий.
ФедералПресс 23:09
Авто

Бюджетная копия Toyota Land Cruiser появилась у дилеров

У дилеров появились версии, вполне способные заменить престижный кросс Land Cruiser 200 от Toyota.
Car.ru 13:12
Общество

В России в 2020 году состоится первая цифровая перепись населения

Всероссийская перепись населения 2020 года станет впервые цифровой, сообщает ТАСС со ссылкой на Росстат.
Твой Иркутск 21:00
Общество

Свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса

Самой многонациональной свадьбой и церемонией с самым большим количеством гостей стала свадьба в Дербенте, организованная на День города на местном стадионе Нарын-Кала.
Вести.Ru 18:33
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Назван топ-3 недорогих иномарок для начинающих водителей

«Автоновости дня» при поддержке экспертов вторичного авторынка составили топ-3 недорогих иномарок, отлично подходящих для роли первого авто.
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