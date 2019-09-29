Украина планирует запустить пассажирские перевозки на границе с Крымом после запуска контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) Чонгар и Каланчак. Об этом говорится в сообщении министерства инфраструктуры Украины в Facebook. Данный проект подразумевает перевозку пассажиров по Украине.

Украина решила восстановить пассажирские перевозки на границе с Крымом

Армия и оружие Шойгу сообщил об уникальных операциях и вооружении 30 сентября исполняется четыре года с того дня, как Совет Федерации дал согласие президенту Путину на применение Вооруженных сил РФ за рубежом.

Шоу-бизнес Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.

Политика В Элисте собрали сход граждан против назначения и. о. сити-менеджера Сход граждан против назначения Дмитрия Трапезникова на должность исполняющего обязанности главы города-главы администрации Элисты состоялся 29 сентября в парке «Дружба», на площади Победы столицы Республики Калмыкия.

Гаджеты Опубликован рейтинг лучших смартфонов Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.

Политика Немецкие СМИ считают, что Зеленский оскорбил правительство Меркель Владимир Зеленский в разговоре с Дональдом Трампом оскорбил Берлин, заявив, что Германия ничего не делает для Киева, пишут немецкие СМИ.

Кино В киновселенную Marvel вернется Человек-паук В киновселенную Marvel вернется Человек-паук. Новый фильм с его участием выйдет в 2021 году.

Происшествия «Диверсию против города» совершили неизвестные в Комсомольске-на-Амуре Нефтепродукты вступают в реакцию с битумом и разъедают его. Жорник назвал случившееся «настоящей диверсией против города».

Космос Американцы провели космические испытания водно-плазменного двигателя Согласно заявлению руководителя Momentus Михаила Кокорича, орбитальные тесты показали, что технология водно-плазменного двигателя может быть полезной и востребованной.

Футбол Жена Мамаева опубликовала реакцию фанатов «Ростова» на переход ее мужа Жена бывшего полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана на своей странице в Instagram опубликовала видео из Ростова-на-Дону.

Футбол «Манчестер Сити» выбирает преемника Гвардиолы «Манчестер Сити» готовится к возможному уходу из клуба главного тренера Хосепа Гвардиолы.

Происшествия Все лесные пожары в России потушены В России потушены все лесные пожары, сообщила федеральная Авиалесоохрана.

Гаджеты Видеокарты Radeon RX 5800 и RX 5800 XT могут выйти в октябре 2019 года По сети ходят слухи о возможном выходе новейших видеокарт AMD GPU Navi 12 и Navi 14 уже в следующем месяце, то есть в октябре.

Экономика Путин подписал закон о новой системе винных акцизов В воскресенье, 29 сентября, президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о введении новой системы винных акцизов, принятый Госдумой летом.

Политика Предполагаемая дочь Путина провела тайную встречу с российскими генетиками Предполагаемая дочь президента России Владимира Путина Мария Воронцова, провела тайную встречу с генетиками по поводу редактирования ДНК, об этом 29 сентября сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Кино В Сети опубликовали новый трейлер «Ирландца» Мартина Скорсезе В трейлере Ширан и Рассел Буффалино планируют убить героя Аль Пачино. Главные роли исполнили Роберт де Ниро и Джо Пеши.

Политика В США призвали не пускать Россию на Луну НАСА не следует сотрудничать с Россией в проекте международной окололунной станции Gateway, поскольку это может помочь последней создать собственную базу на естественном спутнике Земли, пишет в The Wall Street Journal журналист Тейлор Динерман.

Экономика Орешкин предложил направить почти 245 млрд рублей на экспорт услуг Министр экономического развития Максим Орешкин предложил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову выделить 244,9 млрд рублей на экспорт услуг до 2024 года.

Наука В чайных пакетиках обнаружили миллиарды частиц микропластика Под воздействием горячей воды чайные пакетики высвобождают 11,6 миллиарда микрочастиц (размером 1-150 микрометров) и 3,1 миллиарда наночастиц (100-1000 нанометров).

Технологии Новые настройки Google Play позволяют удалиться из всех бета-программ Новые настройки для сервиса Google Play предоставят пользователям возможность сразу удалиться из всех выбранных ранее бета-программ.

Экономика Орешкин спрогнозировал рост доходов россиян до конца года Резкое снижение инфляции и, как следствие, увеличение реальных зарплат поспособствуют росту доходов населения РФ во втором полугодии 2019 года.

Политика Объявлены результаты парламентских выборов в Австрии На досрочных парламентских выборах в Австрии победила партия бывшего канцлера Себастьяна Курца.