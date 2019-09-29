Политика

РБКРБКУкраина решила восстановить пассажирские перевозки на границе с Крымом

Украина планирует запустить пассажирские перевозки на границе с Крымом после запуска контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) Чонгар и Каланчак. Об этом говорится в сообщении министерства инфраструктуры Украины в Facebook. Данный проект подразумевает перевозку пассажиров по Украине.
Читать в источнике
Комментировать331

Подробнее о событии

Украина не будет возобновлять транспортное сообщение с Крымом

Вести Крым13:05

Киев намерен возобновить пассажирские перевозки в Крым

ТАСС05:12

В Киеве опровергли информацию о возобновлении пассажирских перевозок в Крым

КП - Крым10:11

Украина запустит транспорт на границе с Крымом

RT на русском06:29

Украина не хочет пускать автобусы в Крым

Krym.News11:42

Киев решил восстановить пассажирское сообщение с Крымом

Московский Комсомолец05:11

Украина запустит официальные перевозки с крымской границы

Аргументы неделi. Крымвчера в 07:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 18:49, Вашингтон
Футбол

Хавбек «Оренбурга» Мишкич удален в матче против «Спартака»

Sports.ru 11:05
Армия и оружие

Шойгу сообщил об уникальных операциях и вооружении

30 сентября исполняется четыре года с того дня, как Совет Федерации дал согласие президенту Путину на применение Вооруженных сил РФ за рубежом.
Вести.Ru 13:04
Шоу-бизнес

Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники

Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания вчера в 05:12
Политика

В Элисте собрали сход граждан против назначения и. о. сити-менеджера

Сход граждан против назначения Дмитрия Трапезникова на должность исполняющего обязанности главы города-главы администрации Элисты состоялся 29 сентября в парке «Дружба», на площади Победы столицы Республики Калмыкия.
REGNUM 09:33
Гаджеты

Опубликован рейтинг лучших смартфонов

Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.
РИА Новости вчера в 18:55
Политика

Немецкие СМИ считают, что Зеленский оскорбил правительство Меркель

Владимир Зеленский в разговоре с Дональдом Трампом оскорбил Берлин, заявив, что Германия ничего не делает для Киева, пишут немецкие СМИ.
Газета.Ru 15:15
Общество

МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве

На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК 09:40
Кино

В киновселенную Marvel вернется Человек-паук

В киновселенную Marvel вернется Человек-паук. Новый фильм с его участием выйдет в 2021 году.
Aobe.ru 12:38
Происшествия

«Диверсию против города» совершили неизвестные в Комсомольске-на-Амуре

Нефтепродукты вступают в реакцию с битумом и разъедают его. Жорник назвал случившееся «настоящей диверсией против города».
REGNUM вчера в 02:12
Футбол

Широков: сегодня же поехал бы в «Спартак»

Сегодня же поехал бы, пресс меня не пугает.
RT на русском 18:10
Космос

Американцы провели космические испытания водно-плазменного двигателя

Согласно заявлению руководителя Momentus Михаила Кокорича, орбитальные тесты показали, что технология водно-плазменного двигателя может быть полезной и востребованной.
Naked Science вчера в 10:58
Происшествия

СК возбудил дело по поводу изнасилования гражданки Германии в Балашихе

REGNUM 14:06
Футбол

Жена Мамаева опубликовала реакцию фанатов «Ростова» на переход ее мужа

Жена бывшего полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Алана на своей странице в Instagram опубликовала видео из Ростова-на-Дону.
Спорт-Экспресс вчера в 22:14
Футбол

«Манчестер Сити» выбирает преемника Гвардиолы

«Манчестер Сити» готовится к возможному уходу из клуба главного тренера Хосепа Гвардиолы.
Bookmaker-ratings.ru 16:02
Происшествия

Все лесные пожары в России потушены

В России потушены все лесные пожары, сообщила федеральная Авиалесоохрана.
Коммерсантъ 17:54
Общество

Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта

РБК 14:22
Гаджеты

Видеокарты Radeon RX 5800 и RX 5800 XT могут выйти в октябре 2019 года

По сети ходят слухи о возможном выходе новейших видеокарт AMD GPU Navi 12 и Navi 14 уже в следующем месяце, то есть в октябре.
Anonsens 04:13
Экономика

Путин подписал закон о новой системе винных акцизов

В воскресенье, 29 сентября, президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о введении новой системы винных акцизов, принятый Госдумой летом.
Комсомольская правда 17:12
Политика

Предполагаемая дочь Путина провела тайную встречу с российскими генетиками

Предполагаемая дочь президента России Владимира Путина Мария Воронцова, провела тайную встречу с генетиками по поводу редактирования ДНК, об этом 29 сентября сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
REGNUM 13:23
Кино

В Сети опубликовали новый трейлер «Ирландца» Мартина Скорсезе

В трейлере Ширан и Рассел Буффалино планируют убить героя Аль Пачино. Главные роли исполнили Роберт де Ниро и Джо Пеши.
RuNews24.ru 27 сентября в 03:32
Политика

В США призвали не пускать Россию на Луну

НАСА не следует сотрудничать с Россией в проекте международной окололунной станции Gateway, поскольку это может помочь последней создать собственную базу на естественном спутнике Земли, пишет в The Wall Street Journal журналист Тейлор Динерман.
Lenta.ru вчера в 04:53
Экономика

Орешкин предложил направить почти 245 млрд рублей на экспорт услуг

Министр экономического развития Максим Орешкин предложил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову выделить 244,9 млрд рублей на экспорт услуг до 2024 года.
Российская газета 03:24
Наука

В чайных пакетиках обнаружили миллиарды частиц микропластика

Под воздействием горячей воды чайные пакетики высвобождают 11,6 миллиарда микрочастиц (размером 1-150 микрометров) и 3,1 миллиарда наночастиц (100-1000 нанометров).
UfacityNews.ru 27 сентября в 03:35
Технологии

Новые настройки Google Play позволяют удалиться из всех бета-программ

Новые настройки для сервиса Google Play предоставят пользователям возможность сразу удалиться из всех выбранных ранее бета-программ.
Актуальные Новости 14:31
Экономика

Орешкин спрогнозировал рост доходов россиян до конца года

Резкое снижение инфляции и, как следствие, увеличение реальных зарплат поспособствуют росту доходов населения РФ во втором полугодии 2019 года.
ТАСС 08:36
Политика

Зеленский посетил мемориальный комплекс Бабий Яр

РИА Новости 14:02
Политика

Объявлены результаты парламентских выборов в Австрии

На досрочных парламентских выборах в Австрии победила партия бывшего канцлера Себастьяна Курца.
Lenta.ru 16:00
Киберспорт

Warface: новый класс персонажа и планы по развитию игры до конца года

Игромания.ру вчера в 08:01
Автоспорт

Маттиа Бинотто объяснил тактику Ferrari

F1news.ru 14:09
Музыка

Вышел новый клип The Beatles в честь 50-летия альбома Abbey Road

В Сети появился новый клип группы The Beatles, частично снятый в жанре анимации, на песню Here Comes The Sun.
Вечерняя Москва 27 сентября в 09:50
Как работают Яндекс.Новости?
Главное