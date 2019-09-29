Политика
РБКУкраина решила восстановить пассажирские перевозки на границе с Крымом
Украина планирует запустить пассажирские перевозки на границе с Крымом после запуска контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) Чонгар и Каланчак. Об этом говорится в сообщении министерства инфраструктуры Украины в Facebook. Данный проект подразумевает перевозку пассажиров по Украине.
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В Крыму отреагировали на обещание Трампа «вернуть» полуостров Украине
Аргументы и Факты - Крым27 сентября в 00:36
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 01:03, Вашингтон
Политика
Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не оставит без ответа невыдачу виз США российской делегации для участия в Генассамблее ООН.
РИА Новости вчера в 16:50
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
После скандального выступления на Дне города в Самаре певец Дима Билан дал новый бесплатный концерт под названием «Самара, прости меня!».
РБК вчера в 14:22
Происшествия
Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане
В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.
Газета.Ru вчера в 11:08
Футбол
«Спартак» отправил в отставку Кононова
Московский "Спартак" отправил в отставку Олега Кононова с поста главного тренера.
Газета.Ru вчера в 12:36
Общество
В России изменились правила приема на работу
27 сентября вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с начала следующего года при обращении за государственными услугами россияне смогут не подтверждать свой трудовой стаж документами на бумажном носителе.
Lenta.ru вчера в 05:20
Происшествия
В Чите из горящей пятиэтажки эвакуировали почти 70 человек
К моменту прибытия сотрудников экстренных служб горела квартира на третьем этаже, к дому приставили две пожарные автолестницы, по которым спустились жильцы.
РБК 00:56
Религия
Волгоградцы узнали, что нельзя делать в День Веры, Надежды, Любови
Ссориться в День Веры, Надежды, Любови категорически запрещено.
МТВ онлайн вчера в 22:42
Футбол
Златан Ибрагимович бросил вызов Новаку Джоковичу
Футболист Златан Ибрагимович запустил новый челлендж в стиле фильма "Матрица" в своём микроблоге на сервисе Twitter.
GoTennis.ru 27 сентября в 09:37
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Политика
Путин освободил от уплаты НДФЛ несколько категорий россиян
Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) сразу несколько категорий россиян.
РБК вчера в 18:56
Общество
Эксперт раскрыла секрет плачущей кристаллами армянской девушки
Геммолог Ольга Радионова рассказала, какими кристаллами плачет армянская девушка.
Газета.Ru вчера в 09:33
Фигурное катание
Анжелика Сидорова прыгнула выше головы
Российская прыгунья с шестом стала чемпионкой мира в Дохе с личным рекордом Анжелика Сидорова, выступающая в нейтральном статусе, выиграла первое в карьере золото на чемпионате мира по легкой атлетике в прыжках с шестом.
Коммерсантъ вчера в 23:02
Общество
Опровергнут запрет курения на балконах
Постановление правительства России об изменениях в правила противопожарного режима, которое было трактовано в том числе как запрет на курение на балконах жилых домов, на самом деле не запрещает курить на балконах.
Lenta.ru 28 сентября в 06:27
Авто
Электрические вездеходы Bollinger B1 и B2 прибавили в мощности
Компания Bollinger надеется изменить это с помощью так называемых «бета-прототипов» для своих «прямоугольных» внедорожных электромобилей: внедорожника B1, который дебютировал пару лет назад и пикапа B2, который был представлен в 2018 году.
32CARS.ru 28 сентября в 03:39
Армия и оружие
Хуситы заявили, что взяли в плен несколько тысяч саудовских военных
Йеменские повстанцы из движения "Ансар Алла" (хуситы) за несколько месяцев взяли в плен несколько тысяч солдат и офицеров Саудовской Аравии в ходе масштабной военной операции в районе пограничного саудовского города Нажран, заявил официальный спикер вооруженных сил хуситов генерал Яхья Сарии в эфире повстанческого телеканала.
РИА Новости 28 сентября в 11:47
Общество
Гороскоп на 28 сентября: Сегодня не стоит доказывать свою правоту
Гороскоп на 28 сентября 2019 года уверен — начинается благоприятный период для того, чтобы наладить непростые отношения с вашим партнером, найти компромисс.
ИА ЯСИА 27 сентября в 18:00
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери
У певца Сергея Лазарева родилась дочь. Об этом он сообщил в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.
РИА Новости вчера в 17:44
Общество
На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности
В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета 27 сентября в 07:37
Культура
На кастинге шоу «Танцы» на ТНТ выступят еще три представителя из Уфы
Еще три танцовщика из Уфы выступят перед жюри шоу «Танцы» на ТНТ.
Башинформ 27 сентября в 06:35
Хоккей
Дубли Оши и Враны принесли «Вашингтону» победу над «Каролиной»
«Вашингтон» добился победы над «Каролиной» в предсезонном матче.
Sportbox.RU вчера в 16:19
Здоровье
Генетик объяснил рождение девочки с двумя головами на Украине
РИА Новости вчера в 11:06
Происшествия
В Екатеринбурге один человек погиб при ДТП с внедорожником
Один человек скончался, еще четверо получили травмы и были доставлены в больницу в результате столкновении внедорожника и легковушки на Кольцовском тракте в Екатеринбурге, сообщает отделение пропаганды городского ГИБДД.
РИА Новости 00:53
Экономика
Арендаторы съезжают из торговых помещений в центре Москвы
Нежелание собственников помещений стрит-ритейла идти на уступки вынуждает арендаторов помещений в центре столицы не продлевать договоры.
Москва 24 вчера в 23:51
Политика
«Мы не можем игнорировать Россию» — глава украинской делегации в ПАСЕ
Украина должна поддерживать диалог с Россией, заявила депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько, возглавляющая делегацию Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), сообщило 29 сентября издание «Левый берег».
REGNUM 00:41
Общество
Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин
REGNUM вчера в 00:35
Происшествия
В России потушили все лесные пожары
Все лесные пожары в России ликвидированы, сообщила федеральная Авиалесоохрана.
РИА Новости вчера в 19:14
Экономика
В России с 1 октября подрастут пенсии и зарплаты
С 1 октября в России вступят в силу новые законы. В частности, они коснутся размера зарплат и пенсий.
ФедералПресс вчера в 23:09
Экономика
Росстат упразднит всю статистическую отчётность
В число предложений статистического ведомства входит полная ликвидация форм статистической отчётности и объединение системы сбора статистики.
News.ru вчера в 19:35
Происшествия
В Уфе первокурсник умер после занятий физкультурой
Источник в правоохранительных органах региона рассказал РИА Новости, что скончался первокурсник уфимского колледжа, которому стало плохо во время занятий по физической культуре.
РИА Новости вчера в 23:59