Политика
РБКУкраина решила восстановить пассажирские перевозки на границе с Крымом
Украина планирует запустить пассажирские перевозки на границе с Крымом после запуска контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) Чонгар и Каланчак. Об этом говорится в сообщении министерства инфраструктуры Украины в Facebook. Данный проект подразумевает перевозку пассажиров по Украине.
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Финансы
Средний срок ипотеки в России существенно вырос
Если в 2018 году средний срок ипотечного кредита в России составлял 14 лет, то в 2019 году он увеличился на три года — до 17 лет.
REGNUM вчера в 01:39
Здоровье
В Москве спасли женщину с болезнью, поразившей почти все ее органы
В московской больнице спасли женщину с болезнью, которая поразила почти все ее органы, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.
РИА Новости 04:01
Экономика
Орешкин предложил выделить 245 млрд рублей на экспорт услуг
Министр экономического развития России Максим Орешкин предложил выделить 245 млрд рублей на экспорт услуг.
Будущее России. Национальные проекты 03:06
Шоу-бизнес
Появились фото пережившего кому актера Алексея Янина
Мать актера Алексея Янина, пережившего инсульт в 2015 году в возрасте 32 года, выложила в Facebook фото сына.
Московский Комсомолец 09:05
Происшествия
В Воронеже по батареям отопления пустили электроток
РИА Новости 10:25
Общество
В Москве завершился митинг в поддержку фигурантов «московского дела»
В ходе мероприятия со сцены выступили лидеры оппозиции и фигуранты уголовных дел, с которых следствие сняло обвинение либо отпустило под подписку о невыезде - Даниил Конон, Алексей Миняйло, Владислав Барабанов, Валерий Костенок.
ТАСС 10:29
Политика
Конгрессмены намерены потребовать раскрыть разговоры Трампа и Путина
Конгрессмен отметил, что Демократическая партия намерена выяснить, была ли попытка скрыть расшифровки разговоров Трампа и Путина.
Известия 10:48
Футбол
ЦСКА стал лидером чемпионата России
Lenta.ru 06:21
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Тамбов»
РегионСамара.ру вчера в 09:10
Авто
Продажи российских подержанных машин упали, а иномарок выросли
За 8 месяцев 2019 года объем вторичного авторынка РФ составил почти 3,5 млн единиц, что на 0,1% меньше, чем годом ранее.
Автоновости дня 27 сентября в 05:15
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова в роли модели стала звездой подиума в Париже
Ежегодно популярный косметический бренд L’Oreal Paris на Неделе моды в Париже устраивает модные показы с участием всех амбассадоров модной марки.
Вечерний курьер 05:07
Армия и оружие
Адмирал назвал самую мощную противокорабельную ракету России
Бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев заявил, что российская крылатая ракета "Калибр" является самой мощной противокорабельной ракетой.
Газета.Ru 10:15
Армия и оружие
Военные самолёты США провели разведку у берегов Крыма
Возле берегов Крыма были замечены самолёты американских ВМС. Информацию об этом распространил мониторинговый проект PlaneRadar.
News.ru вчера в 16:41
Политика
Спецпредставитель США по Украине Волкер подал в отставку
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку, об этом сообщает Reuters.
ФАН 27 сентября в 19:35
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине
В сентябре президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству, Раде и силовикам обеспечить подготовку к отопительному сезону.
РИА Новости вчера в 02:29
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости 03:26
Общество
В России ввели новый документ для приема на работу
Правление Пенсионного фонда России утвердило порядок выдачи электронной формы свидетельства обязательного пенсионного страхования.
РБК 04:55
Политика
У Ницой из-за русскоязычного таксиста «онемели руки и ноги»
Раздав "диагнозы", писательница приписала, что, услышав отказ разговаривать по-украински, она не чувствует себя здоровой: у Ницой онемели руки и ноги.
Вести.Ru 10:35
Кино
Apple хочет показывать свои фильмы в кинотеатрах
Компания Apple хочет выйти на традиционный кинорынок и показывать свои фильмы в кинотеатрах.
Актуальные Новости вчера в 01:15
Космос
У орбиты Юпитера обнаружена «остановка» летящих к Солнцу комет
Авторы обнаружили еще одну временную «остановку» — область чуть снаружи орбиты Юпитера, где сейчас находятся два кентавра, включая 29P/Schwassmann-Wachmann 1 (SW1), который время от времени раскрывает длинный кометный хвост.
Naked Science 25 сентября в 03:59
Общество
Скончался писатель Вячеслав Пьецух
Профиль 06:33
Политика
Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков
Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта, сообщила в воскресенье ТАСС его дочь Марианна Мешкова.
ТАСС 05:52
Политика
Первая цифровая перепись населения пройдет в России в 2020 году
В 2020 году в России впервые пройдет цифровая перепись населения. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Росстат.
Газета.Ru 10:52
Политика
Трамп записал видеообращение к нации в связи с последними скандалами
Даже в свой выходной день президент США Дональд Трамп продолжает думать о будущем и активно противостоять политическим противникам.
Российская газета вчера в 19:20
Политика
Россия стала уязвима после продажи Турции С-400
Турецкий лидер Эрдоган предложил президенту США закупить у Америки ЗРК Patriot параллельно с закупками российских ЗРК С-400, сообщило «Рейтер».
Infox.ru 27 сентября в 15:08
Футбол
«Лацио» разгромил «Дженоа», «Рома» одолела «Лечче»
Спорт-Экспресс 10:58
Политика
В Киеве прошел марш памяти погибших в Бабьем Яру
В Киеве прошел марш памяти погибших в Бабьем Яру, в день 78-й годовщины массового расстрела евреев.
Известия 09:18