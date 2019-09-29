Украина планирует запустить пассажирские перевозки на границе с Крымом после запуска контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) Чонгар и Каланчак. Об этом говорится в сообщении министерства инфраструктуры Украины в Facebook. Данный проект подразумевает перевозку пассажиров по Украине.

Украина решила восстановить пассажирские перевозки на границе с Крымом

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