Политика
РБКУкраина решила восстановить пассажирские перевозки на границе с Крымом
Украина планирует запустить пассажирские перевозки на границе с Крымом после запуска контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) Чонгар и Каланчак. Об этом говорится в сообщении министерства инфраструктуры Украины в Facebook. Данный проект подразумевает перевозку пассажиров по Украине.
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В Крыму отреагировали на обещание Трампа «вернуть» полуостров Украине
Аргументы и Факты - Крым27 сентября в 00:36
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 22:03, Вашингтон
Общество
Эксперт раскрыла секрет плачущей кристаллами армянской девушки
Геммолог Ольга Радионова рассказала, какими кристаллами плачет армянская девушка.
Газета.Ru 09:33
Здоровье
Володин: главврачи государственных клиник получают больше губернаторов
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин заверил власти и жителей Саратовской области, что в отдаленных районах региона не придется закрывать ни одну больницу — напротив, медицинские учреждения будут усилены новыми кадрами.
Инфо24 27 сентября в 12:14
Политика
В США считают, что Россию нельзя пускать на Луну
Автор материала Тейлор Динерман считает, что сотрудничество РФ и США в проекте международной окололунной станции Gateway может помочь России создать собственную базу на естественном спутнике Земли.
Росбалт вчера в 06:29
Общество
Росстат анонсировал первую цифровую перепись населения в 2020 году
Глава Росстата рассказал, что переписчики будут ходить не с бумажными листами, а с планшетами, и потом данные не придется сканировать.
Коммерсантъ 09:54
Политика
Захарова назвала звонки в Вашингтон опасными
Обнародование расшифровки телефонных переговоров лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского показывает опасность переговоров с Вашингтоном и будет иметь последствия для общения США с другими странами, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире "Первого канала".
РИА Новости 12:52
Авто
Назван топ-3 недорогих иномарок для начинающих водителей
«Автоновости дня» при поддержке экспертов вторичного авторынка составили топ-3 недорогих иномарок, отлично подходящих для роли первого авто.
Автоновости дня 01:00
Происшествия
Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане
В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.
Газета.Ru 11:08
Шоу-бизнес
Миро: «Шоу Рудковской не составит конкуренцию программе Навки»
Телепрограмма 00:41
Футбол
«Арсенал» вспомнил гол Аршавина в ворота «Манчестер Юнайтед»
Лондонцы в преддверии игры напомнили болельщикам в Twitter гол Андрея Аршавина в ворота их будущего соперника.
Матч ТВ 18:27
Экономика
Через две недели запустится новый терминал хабаровского аэропорта
Строительство нового пассажирского терминала внутренних авиалиний началось в марте 2018 года.
Вести.Ru 21:44
Гаджеты
Xiaomi продемонстрировала на видео распаковку смартфона Mi Mix Alpha
К новинке Xiaomi Mi Mix Alpha проявили громадный интерес, в том числе его хотят получить и популярные блогеры.
Газета DAILY вчера в 12:56
Наука
Турецкий учёный угодил в тюрьму за исследование о раке
Турецкий ученый получил 15 месяцев тюрьмы за раскрытие государственной тайны.
Neva.Today 15:36
Общество
Названы регионы, жители которых чаще ведут здоровый образ жизни
Регионы Северного Кавказа третий год подряд лидируют в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни, в аутсайдерах – Дальний Восток и Крайний Север, об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости*.
РИА Новости 19:26
Общество
Полиция насчитала 20 тысяч участников согласованной акции на Сахарова
Общественный порядок на месте проведения акции охраняют сотрудники полиции и представители Росгвардии, пишет "Интерфакс".
Вести.Ru 09:24
Армия и оружие
Шойгу сообщил об уникальных операциях и вооружении
30 сентября исполняется четыре года с того дня, как Совет Федерации дал согласие президенту Путину на применение Вооруженных сил РФ за рубежом.
Вести.Ru 13:04
Футбол
«Спартак» уволил главного тренера Кононова
«Спартак» объявил об отставке Олега Кононова с поста главного тренера клуба.
РБК 12:31
Общество
Сбербанк запустит оплату ЖКХ и услуг связи на кассах магазинов
Сбербанк готовит проект по приему на кассах торговых точек платежей за жилищно-коммунальные услуги, телевидение, интернет и сотовую связь, рассказали РБК три источника на банковском рынке.
РБК 17:02
Кино
Суд не рискнул рассматривать иск к Джеки Чану и Шварценеггеру
Русская Планета 07:18
Музыка
The Beatles выпустили новый клип к юбилею альбома Abbey Road
Альбом Abbey Road британской группы рок-группы The Beatles решили переиздать.
Телеканал 360° 27 сентября в 04:50
Политика
Трамп пожелал встретиться с автором жалобы на его разговор с Зеленским
Президент США Дональд Трамп хотел бы встретиться с человеком, который подал на него жалобу после телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
РБК 21:42
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru 19:28
Экономика
Росстат упразднит всю статистическую отчётность
В число предложений статистического ведомства входит полная ликвидация форм статистической отчётности и объединение системы сбора статистики.
News.ru 19:35
Происшествия
Видеорегистратор заснял, как водитель «четырнадцатой» вылетел на встречку и устроил ДТП на Титова
Запись сделана на видеорегистратор автомобиля, ехавшего по полосе, на которую вылетела «четырнадцатая».
Екатеринбург Онлайн 19:38
Здоровье
Жителей Кубани выкашивает опасное африканское заболевание
Лихорадка Западного Нила бушует на Кубани. По информации Роспотребнадзора, ею заразились уже десятки человек.
Readovka.ru вчера в 01:48
Политика
Иран потребовал от США 50 миллиардов долларов
Напомним, в июле 2015 года Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
Российская газета 20:38
Космос
С Луны исчез индийский посадочный модуль
РЕН ТВ 21:47
Происшествия
В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Газета.Ru вчера в 11:45