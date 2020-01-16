Политика
RT на русскомРада проголосовала за возобновление работы Украины в ПАСЕ
Депутаты Верховной рады приняли постановление о возвращении украинской делегации к работе в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в 2020 году.
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Зеленский хочет улучшить свой международный имидж, возвратив Украину в ПАСЕ
Слово и Дело14 января в 10:03
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Наука
Котюков предложил пересмотреть систему высшего образования
Исполняющий обязанности главы Министерства науки и высшего образования Михаил Котюков предложил пересмотреть классические образовательные программы в вузах в сторону большей персонализации и индивидуализации.
Происшествия
В Китае второй человек умер из-за нового коронавируса
В Китае уже второй человек стал жертвой нового коронавируса, сообщает AFP.
Кино
Роберт Паттинсон рассказал о тяжелых условиях на съемках «Маяка»
Политика
Погребинский рассказал об утере США статуса «главного полицейского»
Современный мир движется к «новой перестройке», в результате которой США перестанут исполнять роль «главного полицейского».
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Игры
Релиз игры Cyberpunk 2077 перенесли
Польская студия CD Projekt RED заявила о переносе выхода игры Cyberpunk 2077 на 17 сентября 2020 года.
Армия и оружие
Документы об освобождении Варшавы рассекретило Минобороны
Министерство обороны опубликовало документы об освобождении Варшавы от фашистов в честь 75-летия событий Второй мировой войны.
Общество
В США заключенного помиловали за несколько часов до казни
Добавим, что Медерс стал шестым по счету помилованным в Джорджии с 2002 года заключенным. Смертная казнь разрешена в 29 американских штатах.
Шоу-бизнес
Оголившийся сын Елены Яковлевой показал торс в татуировках
Российская актриса театра и кино Елена Яковлева неоднократно говорила о своей любви к сыну - Денису Шальных, который на протяжении долгого времени не мог найти себя.
Происшествия
Озвучена причина пожара на плавбазе «Петр Житников»
Дальневосточная транспортная прокуратура установила причину пожара на плавучем заводе «Петр Житников», сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ведомство.
Авто
АвтоВАЗ начал продажи обновленного Lada 4x4 в России
3-дверная и 5-дверная версии Lada 4x4 получили полностью новую панель приборов с новой климатической системой, более комфортные сиденья, систему экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС», улучшенный пакет шумо- и виброизоляции, ряд стилевых и технических улучшений.
Кино
Стивен Кинг рассказал о критериях оценивания претендентов на «Оскар»
Кинг подчеркнул – жюри легендарной кинопремии должны оценивать претендентов на статуэтку именно по качеству.
Энергетика
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
Кино
Amazon отказался от сериала «Темная башня» по Стивену Кингу
Политика
Счетная палата США сочла нарушением закона приостановку помощи Украине
Белый дом США нарушил законодательство, приостановив оказание военной помощи Украине в 2019 году, сообщает Счетная палата США (The Government Accountability Office, GAO).
Авто
В 2019 году российский авторынок упал на 2,3 процента
Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер отметил, что в 2020 году в организации ожидают похожей по сложности ситуации на российском авторынке: "Прогноз - 1,72 млн единиц, то есть дальнейшее понижение на 2,1% относительно уровня, достигнутого в 2019 году".
Здоровье
Врач связала лишний вес с неожиданным для пациентов диагнозом
Практически за любой прибавкой веса скрываются гормональные причины.
Финансы
Эксперт объяснил свои слова о росте курса доллара до 200 рублей
Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером.
Шоу-бизнес
Елена Воробей сломала руку на своем концерте в Ногинске
Елена Воробей рассказала подписчикам Instagram-аккаунта, как она на собственном концерте в Ногинске сломала руку.
Политика
В споре демократов за президентское кресло в США появился новый лидер
Прежний лидер – Джо Байден – заручился поддержкой 19% опрошенных.
Экономика
Правительство не включило закон о новых пенсиях в свой план на год
Проект новой системы накопительных пенсий — гарантированный пенсионный план (ГПП) — не вошел в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год (.pdf).
Кино
Глава HBO рассказал о выходе приквела «Игры престолов»
Премьера приквела сериала "Игра престолов" под названием "Дом Дракона" ("House of the Dragon") состоится не раньше, чем через два года.
Баскетбол
«Химки» победили «Реал» в Евролиге
Баскетболисты подмосковных "Химок" нанесли поражение мадридскому "Реалу" в матче 20-го тура Евролиги.
Кино
Мединский считает маловероятным разрешение показа всех частей «Дау»
Министр культуры Владимир Мединский считает крайне маловероятным, что проект «Дау» получит разрешение на показ всех его частей.
Биатлон
Мартен Фуркад: «Я наслаждаюсь каждой победой, как в последний раз»
Французский биатлонист Мартен Фуркад, одержал победу в спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге.
Политика
Госдума проголосовала за назначение Мишустина премьер-министром
Депутаты Госдумы большинством голосов одобрили кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны.
Экономика
Латвийская железная дорога сократит полторы тысячи сотрудников
Латвийская железная дорога (LDz) в этом году планирует сократить 1500 сотрудников.
Политика
Путин: Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ
Россия исполняет все решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), включая те из них, которые являются явно неправовыми.
Общество
Усталое общество: каких изменений россияне ждут от власти
В прошлом году впервые с 2014-го сократилось число россиян, которым денег не хватает на еду или хватает только на еду.
Политика
Forbes выдвинул версию отставки Медведева Путиным
Как сообщает Forbes со ссылкой на источники, близкие к правительству, в декабре Медведев обсуждал с Путиным выполнение нацпроектов, и глава государства был явно недоволен.