Политика

RT на русскомRT на русскомРада проголосовала за возобновление работы Украины в ПАСЕ

Депутаты Верховной рады приняли постановление о возвращении украинской делегации к работе в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в 2020 году.
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Верховная рада приняла решение возобновить работу украинской делегации в ПАСЕ

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Госдума проголосовала за назначение Мишустина премьер-министром

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