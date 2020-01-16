Депутаты Верховной рады приняли постановление о возвращении украинской делегации к работе в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в 2020 году.

Рада проголосовала за возобновление работы Украины в ПАСЕ

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