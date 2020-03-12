Власти Украины решили закрыть две трети пунктов пропуска через границу. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба правительства страны. Из-за ситуации с коронавирусом правительство в ближайшее время ограничит количество действующих пунктов пропуска.

Украина решила закрыть две трети пунктов пропуска через границу

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