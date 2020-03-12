Политика
Lenta.ruУкраина решила закрыть две трети пунктов пропуска через границу
Власти Украины решили закрыть две трети пунктов пропуска через границу. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба правительства страны. Из-за ситуации с коронавирусом правительство в ближайшее время ограничит количество действующих пунктов пропуска.
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Политика
Путин высказался о высоких зарплатах топ-менеджеров госкомпаний
Президент России Владимир Путин прокомментировал «непомерно большие зарплаты» топ-менеджеров государственных компаний.
Общество
Итальянские дизайнеры сделали из «Буханки» дом на колесах
Творческий разум родил идею превратить «Буханку» в кемпер – дом на колёсах.
Политика
Бывший генпрокурор Украины заявил о новых доказательствах причастности России к крушению MH17
Служба безопасности Украины (СБУ) смогла получить документы российских военных, которые могут являться новыми доказательствами причастности России к авиакатастрофе малайзийского Boeing MH17 под Донецком.
Финансы
В Goldman Sachs допустили возврат доллара к 61 рублю через два года
Курс российской валюты после обвала сможет вернуться к 61 рублю за доллар в течение двух лет, считают аналитики банка Goldman Sachs.
Общество
Пандемию коронавируса в мире объявила ВОЗ
Погибли из-за заболевания более 4,2 тысячи пациентов. Добавим, что в России зарегистрировали несколько случаев заболевания коронавирусом.
Шоу-бизнес
Жена съехала от разбитого инсультом актера Алексея Янина
Ольга Янина поделилась новыми фотографиями с ним. Разбитый инсультом 36-летний актер пять лет борется за возвращение к нормальной жизни.
Авто
Обвал рубля привел к ажиотажу в автосалонах Санкт-Петербурга
Как сообщает агентство "РБК", жители Северной Столицы спешат купить автомобили по старым ценам в связи с обвалом российского рубля.
Футбол
«МЮ» одержал самую крупную выездную победу в еврокубках за 55 лет
В четверг в первом матче 1/8 финала Лиги Европы футболисты «Манчестер Юнайтед» в гостях разбили австрийский ЛАСК со счетом 5:0. По результативному удару нанесли Одион Игало, Даниэль Джеймс, Хуан Мата, Мэйсон Гринвуд и Андреас Перейра.
Экономика
Бизнес попросит Белоусова отказаться от идеи нового налога на добычу
На встрече с первым вице-премьером Андреем Белоусовым, которая состоится 13 марта, члены бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) обсудят риски для инвестиционной активности от повышения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
Авто
В России появился Skoda Karoq в самой доступной комплектации
Компания Skoda объявила о старте приема заказов на Karoq в базовой комплектации Active.
Экономика
Силуанов не согласился с прогнозом Кудрина по спаду экономики РФ
Рецессии в экономике России из-за низких цен на нефть не будет, считает Министр финансов РФ Антон Силуанов, комментируя прогноз главы Счетной палаты Алексея Кудрина.
Общество
В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге
Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
Общество
В России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Здоровье
Первый зараженный коронавирусом появился на Кубани
В четверг стало известно о том, что коронавирус добрался и до Краснодарского края.
Биатлон
Херрманн выиграла спринт на этапе Кубка мира в Контиолахти
Немка Дениз Херрманн выиграла спринт на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия).
Политика
Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста
Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Энергетика
«Личное предательство»: Spectator назвал проигравшего в нефтяной войне
"Интересно, как Трамп, больше всего на свете ненавидящий личное предательство, отреагирует, когда наконец осознает, что лидер Саудовской Аравии, с которым они вместе прошли огонь и воду, теперь готовится уничтожить американский сектор, которым Трамп гордится больше всего", — говорится в публикации.
Здоровье
Минздрав объяснил порядок оплаты больничных из-за карантина
"Действующим законодательством не предусмотрена компенсация разницы между оплатой больничного и реальной зарплатой, если человек находился на карантине", - говорится в сообщении.
Политика
В МИД Китая считают, что коронавирус в Ухань могли завезти военные США
Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь выдвинул предположение, что стремительно распространяющийся по миру коронавирус в Ухань завезли американцы.
Общество
Россия ограничит пассажирское авиасообщение с Европой
Россия с 16 марта ограничит пассажирское сообщение со странами Евросоюза из-за коронавируса.
Общество
На Украине зарегистрирована первая смерть от коронавируса
На Украине от коронавируса умерла 71-летняя жительница Житомирской области. Об этом сообщается на сайте Минздрава Украины.
Политика
Помпео заявил, что США готовы поставлять Белоруссии нефть
Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем подтвердил, что Вашингтон готов поставлять Минску нефть.
Политика
Зеленский подписал закон об образовании
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об общем среднем образовании», который предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском.
Общество
Роспотребнадзор призывает дезинфицировать смартфоны из-за коронавируса
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно обрабатывать мобильные телефоны, чтобы избежать распространения различных инфекций, в том числе коронавируса.
Происшествия
Сильный ветер в Москве повалил более 200 деревьев
Более 200 деревьев упали в Москве из-за сильного ветра, повреждены десятки автомобилей, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного Комплекса городского хозяйства.
Происшествия
Источник сообщил о перестрелке в Ингушетии
«По предварительным данным, между молодыми людьми произошла ссора на почве ранее сложившихся неприязненных отношений, переросшая в перестрелку, в результате которой один человек получил тяжёлое ранение, от которого скончался», — сообщил источник Интерфакса.
Общество
В Китае озвучили сроки окончания пандемии коронавируса
Глава специальной экспертной комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань считает, что распространение нового коронавируса в мире может остановиться к июню.
Автоспорт
«Формула-1» отменила Гран-при в Бахрейне и во Вьетнаме
"В связи с продолжающимся глобальным распространением вируса COVID-19 и после обсуждений с FIA и организаторами гонок было принято решение отложить Гран-при Бахрейна и Гран-при Вьетнама, которые должны были состояться 20-22 марта и 3-5 апреля соответственно" - сообщается в официальном заявлении в Twitter.