Политика

Lenta.ruLenta.ruУкраина решила закрыть две трети пунктов пропуска через границу

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Власти Украины решили закрыть две трети пунктов пропуска через границу. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба правительства страны. Из-за ситуации с коронавирусом правительство в ближайшее время ограничит количество действующих пунктов пропуска.
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