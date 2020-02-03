Экономика
Lenta.ruУкраина резко нарастила закупки «американских» цыплят в России
В последние четыре года Украина резко нарастила закупки цыплят в России. Главным поставщиком оказалась дочерняя компания американской Aviagen, производственные мощности которой расположены в Тульской области. Об этом со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС) пишет News.ru.
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с чего всё началось
Последние два года продажи цыплят в денежном выражении практически не меняются, но в 2019 году поставки в натуральном объёме стали рекордными, превысив почти вдвое показатели 2018 года. По данным ФТС РФ, Украина закупает племенных цыплят весом не более 185 граммов.News.ruвчера в 16:00
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