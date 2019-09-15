Политика

РосбалтРосбалтУкраина резко увеличивает расходы на оборону

Обозначенная сумма на 16,1%, или на 33,8 млрд гривен, больше, чем было выделено на оборону в 2019 году ($7,43 млрд). По словам Макаровой, будут также увеличены расходы на оплату труда и на денежное обеспечение.
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