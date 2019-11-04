Источник информирует, что транзит через Украину увеличился на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Непосредственно за октябрь, подчеркивает «Укртрансгаз», транзит газа из России по территории Украины составил 6,97 млрд кубометров — это на 5,2% больше, чем за октябрь прошлого года.

На Украине заявили о росте транзита российского газа

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