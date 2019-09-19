Экономика

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиУкраина с октября откажется от мелких монет

С 1 октября на Украине изымут из оборота мелкие монеты, пишут «Известия». Отмечается, что из оборота уберут монеты номиналом в одну, две и пять копеек.
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Украина откажется от мелких монет

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На Украине с 1 октября изымут из оборота мелкие монеты

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На Украине откажутся от монет и отдадут треть бюджета на долги

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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 23:20, Вашингтон
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