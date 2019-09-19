Экономика
Ореанда-НовостиУкраина с октября откажется от мелких монет
С 1 октября на Украине изымут из оборота мелкие монеты, пишут «Известия». Отмечается, что из оборота уберут монеты номиналом в одну, две и пять копеек.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 23:20, Вашингтон
Политика
Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной
Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал.
РИА Новости 16:18
Происшествия
Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве
Следственный комитет и Министерство внутренних дел России восстановили обстоятельства стрельбы, произошедшей 18 сентября в комнате полиции на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.
Lenta.ru 07:41
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в Вашингтоне
Один человек погиб, шесть пострадали в результате стрельбы на северо-востоке Вашингтона, сообщает ABC.
Известия 23:04
Космос
Планета Х растет: Зловещая Нибиру мчится к Земле не одна – ученые
По данным участников, планета Х мчится к Земле не одна, а в сопровождении трех опасных космических объектов.
Южный Федеральный 02:56
Экономика
«Красное и белое», «Бристоль» и «Дикси» завершили объединение
Крупная челябинская сеть алкомаркетов «Красное и белое» завершила слияние с сетью по продаже алкоголя и табака «Бристоль» и продуктовым ритейлером «Дикси».
Национальное Аграрное Агентство вчера в 07:17
Политика
Российский космонавт не получил новую должность из-за жены-американки
Служба безопасности Роскосмоса отказала в должности первому заместителю начальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) космонавту Юрию Маленченко из-за жены-американки.
Газета.Ru 20:21
Космос
Предложено новое объяснение загадочной «звезды Табби»
В новом исследовании ученые предложили новое объяснение поведению звезды, связанное с возможным существованием вокруг «звезды Табби» луны (так называемая «плунета» — луна за пределами Солнечной системы, которая покинула свою планету; существование экзолун предполагается давно, однако ни одна из них пока не была подтверждена), находящейся в процессе разрушения.
Популярная механика вчера в 07:37
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам
Банк снизил ставки и на вклад "Пополняй" - максимальная ставка по рублевым вкладам уменьшилась до 4,6% с 4,7%. Такие условия можно получить при открытии вклада на 6-12 месяцев на сумму от 400 тысяч рублей.
РИА Новости 07:57
Политика
Помпео объяснил провал Patriot в Саудовской Аравии
Госсекретарь США Майк Помпео признал тот факт, что американские зенитно-ракетные системы Patriot не смогли отразить атаку беспилотников на предприятия Saudi Aramco, расположенные на территории Саудовской Аравии.
RT на русском 06:44
Единоборства
Ковалев и Альварес провели дуэль взглядов
Боксеры провели традиционную дуэль взглядов и впервые сошлись лицом к лицу.
Матч ТВ 02:21
Происшествия
Директор ФБК Жданов задержан в Москве
Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов задержан в Москве, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 06:32
Происшествия
Задержанные суда КНДР доставили в Находку
Задержанные суда КНДР, экипаж одного из которых напал на российских пограничников, доставили в Находку.
RT на русском 22:58
Политика
«Формула Штайнмайера» превратилась в план Порошенко
«Формула Штайнмайера», о которой стало известно в 2016 году, по существу, касается выполнения только одного, но принципиально важно пункта Минских соглашений – об особом статусе Донбасса (ДНР/ЛНР).
Независимая газета 11:45
Гаджеты
Хакер рассказал, почему нельзя пользоваться чужой зарядкой
Руководитель команды хакеров, которых нанимают для поиска уязвимостей в системах, Чарльз Хендерсон рассказал, на конференции для хареков «DEF CON Hacking Conference» в Лас-Вегасе, почему нельзя заряжать свой смартфон чужими проводами зарядных устройств.
ФедералПресс 06:58
Футбол
Эксперт: разгромные поражения «Краснодара» и ЦСКА в ЛЕ — это удар по репутации российского футбола
Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев прокомментировал крупные поражения ЦСКА и «Краснодара» в матчах первого тура группового раунда Лиги Европы, в котором армейцы уступили болгарскому «Лудогорцу» со счётом 1:5, а «быки» пропустили пять безответных мячей от швейцарского «Базеля».
RT на русском 18:29
Наука
Забытый эксперимент вековой давности рассказал о причинах смены одних пород деревьев другими
Эксперимент, начатый 100 лет назад, показал, что породы деревьев в лесу сменяют друг друга не только в соответствии с временными закономерностями, но и из-за случайных причин.
N+1 вчера в 10:22
Происшествия
Детей из России облили горящим маслом в Турции
В Турции двое детей из Екатеринбурга получили сильные ожоги после того, как на них вылилось горящее масло в одном из отелей.
Газета.Ru 20:11
Гаджеты
Xiaomi представила новый 70-дюймовый телевизор Mi TV 4A
Компания Xiaomi презентовала телевизор Mi TV 4A, имеющий диагональ в 70 дюймов и экран с разрешением 4K.
Discover24 03:40
Религия
В РПЦ опровергли отказ крестить рожденных с помощью ЭКО младенцев
Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что женщина, которая прибегает к процедуре ЭКО, «параллельно делает минимум три—пять абортов».
РБК 18:32
Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук поженились
Вслед за Ксенией Собчак и Константином Богомоловым клятвы любви и верности произнесли Паулина Андреева и Федор Бондарчук.
Sunmag.me вчера в 11:56
Кино
Предпоказ фильма «Гемини» с Уиллом Смитом произвел фурор
Картина «Гемини» от тайваньского режиссера Энга Ли произвел неизгладимое впечатление на зрителей предпремьерных показов.
iReactor 13:00
Футбол
Кокорина и Мамаева выпустили из тюрьмы
Ранее сообщалось, что стали известны планы Кокорина и Мамаева после их выхода на свободу.
Политическая Экспертиза 17 сентября в 02:55
Политика
Зеленского рассмешили шутки о России и Лукашенко
Президента Украины Владимира Зеленского рассмешил шутливый чат, показанный студией "Квартал 95" во время закрытой части форума YES, в котором обыгрывались стереотипы о других странах, в том числе о России и Белоруссии.
РИА Новости 21:09
Общество
Минприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России
Стоимость всех охотничьих ресурсов России — 21 вида животных, от лосей до муфлонов, — составила 267 млрд руб. на конец 2018 года, следует из обновленной оценки Министерства природных ресурсов и экологии.
РБК 23:00
Кино
После болезни умер актер Сергей Афанасьев
Вести.Ru 10:03
Шоу-бизнес
Онколог прокомментировал улучшение состояния Заворотнюк
Medical Note вчера в 20:46
Происшествия
Суд рассмотрит вопрос об освобождении из СИЗО актера Устинова
Телеканал 360° 18:43