Коронавирус
РИА НовостиУкраина с пятницы закроет границы
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за пандемии коронавируса власти вынуждены закрыть границы с 27 марта, в том числе для украинских граждан, о тех, кто остался за границей, позаботятся дипломаты.
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Зеленский закрывает границы Украины из-за коронавируса даже для оставшихся заграницей граждан
Комсомольская правда12:53
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