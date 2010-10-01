После первого тайма хозяева поля ведут в счёте 2:0. За команду Андрея Шевченко точными ударами отметились Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко. Последние новости футбола на нашем портале.

Украина шокирует Португалию в первом тайме - 2:0: голы Яремчука и Ярмоленко. ВИДЕО

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