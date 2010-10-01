Футбол

Sport.ruSport.ruУкраина шокирует Португалию в первом тайме - 2:0: голы Яремчука и Ярмоленко. ВИДЕО

Украина — Португалия
2 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Олимпийский»
Роман Яремчук
6′
Тарас Степаненко
25′
26′
Пепе
Андрей Ярмоленко
27′
46′
Гонсалу Гедеш
Жоау Феликс
Андрей Ярмоленко
47′
56′
Жоау Моутинью
Бруну Фернандеш
Марлос
Евгений Коноплянка
63′
65′
Рубен Диаш
68′
Жоау Мариу
Брума
Тарас Степаненко
72′
72′
Криштиану Роналду
Роман Яремчук
Виктор Коваленко
73′
Александр Зинченко
90′+4′
Виталий Миколенко
Игорь Пластун
90′+4′
Виктор Коваленко
90′+5′
После первого тайма хозяева поля ведут в счёте 2:0. За команду Андрея Шевченко точными ударами отметились Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко. Последние новости футбола на нашем портале.
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