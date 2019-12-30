По итогам 2019 года добыча природного газа на Украине снизилась на 1,4% в сравнении с 2018 годом - до 20 млрд 606,7 млн куб. м. Известно, что годом ранее фиксировался 0, 3-процентный прирост объемов газодобычи в сравнении с 2017 годом.

Украина снизила добычу газа на 1,4% в 2019 году

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