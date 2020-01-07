Политика

РБКРБККиев назвал условия поиска альтернативы минским соглашениям

Украина может рассмотреть альтернативу минским соглашениям в случае, если на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса в 2020 году не будут проведены местные выборы. Об этом глава МИД страны Вадим Пристайко заявил в интервью газете Bild (расшифровка опубликована на сайте ведомства).
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В Киеве заявили, что не отказываются от поиска альтернативы минским соглашениям

ТАСС13:15

Киев назвал условия поиска альтернативы минским соглашениям

РБК15:49

МИД Украины: Киев готов рассмотреть альтернативу Минским соглашениям

Российская газета13:48

На Украине назвали условия отказа от минских соглашений

Lenta.ru14:17

Киев назвал условия поиска альтернативы Минским соглашениям

Московский Комсомолец13:29

Украина заявила о возможных поисках альтернативы Минским переговорам

Комсомольская правда14:22

Украина собралась искать альтернативы Минским переговорам

Газета.Ru14:24
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Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе

Российская газета вчера в 16:21
Политика

Российские военные самолеты обезопасили подлет Путина к Сирии

Российские военные самолеты Су обеспечивали безопасный подлет к Сирии воздушного судна, на котором находился президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 12:11
Политика

Помпео: США не верят, что Сулеймани был в Багдаде с мирной миссией

Соединённые Штаты не верят в то, что иранский генерал Касем Сулеймани находился в Ираке с дипломатической миссией, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
RT на русском 10:57
Футбол

«Малага» отстранила тренера от работы из-за пикантного видео

«Основываясь на недавно опубликованной информации, которая ещё не подтверждена, „Малага“ немедленно отстраняет от работы тренера Виктора Санчеса дель Амо до тех пор, пока не будет проведено полное расследование», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.
Чемпионат 15:12
Культура

Шнуров в матерном стихотворении высмеял новый фильм Бондарчука

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил новое стихотворение двум российским картинам — «Вторжению» и «Союзу Спасения», недавно вышедшим в прокат.
URA.Ru 12:42
Религия

Патриарх Кирилл назвал заимствованием законопроект о домашнем насилии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что закон о домашнем насилии был навеян российским политикам извне, а частности, от иностранцев.
Газета.Ru 14:07
Армия и оружие

Глава Пентагона заявил о намерении положить конец войне с Ираном

США не хотят развязывать войну с Ираном, но готовы к тому, чтобы завершить ее.
РБК 14:52
Армия и оружие

В США указали, в чем украинская армия сильнее американской

Американская армия, сотрудничая с вооруженными силами Украины (ВСУ), узнает у украинцев о том, какую тактику используют российские военные, рассказал в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.
Газета.Ru 05 января в 03:02
Общество

Российский паспорт стал менее привлекательным

В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.
Вести.Ru 08:19
Хоккей

Воронков отомстил «камере телеканала TSN» за проигрыш в финале МЧМ

Форвард молодёжной сборной Росси по хоккею Дмитрий Воронков разбил молотком модель «камеры телеканала TSN» в эфире клубного ТВ казанского «Ак Барса».
RT на русском 14:34
Шоу-бизнес

Настя Каменских сфотографировалась без нижнего белья

На фото Каменских предстала в черном парео с прорезями, через которые видно, что на ней нет нижнего белья.
Московский Комсомолец вчера в 11:14
Энергетика

Киев сообщил о полной оплате за транзит газа после сокращения поставок

«Оператор ГТС Украины» получает полноценную оплату за транзит российского газа по территории страны, несмотря на сокращение поставок в несколько раз.
РБК 05 января в 02:55
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова показала свой дом в Майами

В своём stories Самойлова накануне показала, как выглядят её дом на ближайшие 11 месяцев.
Bimru.ru вчера в 06:40
Политика

Трамп: когда-нибудь США выведут войска из Ирака, но не сейчас

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признался, что планирует вывести военных из Ирака, но не будет это делать в данный момент, передает Reuters.
Газета.Ru 15:15
Общество

Ученые разгадали секрет да Винчи

Исследователи создали с помощью компьютерной графики 3D объемную модель этой картины, сообщает MIT Technology Review, и обнаружили, что в руке у Христа на расстоянии 25 сантиметров от его тела не стеклянный шар, а полая сфера диаметром 6,8 сантиметров, с толщиной стеклянных стенок всего 1,3 миллиметра.
Российская газета 07:20
Происшествия

В Севастополе Дед Мороз облил ребенка кипятком

Полиция проводит проверку по факту происшествия, в ходе которого артист в костюме Деда Мороза облил ребенка кипятком во время заказанного представления в одном из домов Севастополя, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
РИА Новости 13:47
Футбол

Мане признан лучшим африканским футболистом 2019 года

РИА Новости 15:31
Политика

Украинцам усложнят правила въезда в страны Европы

С 2021 года гражданам Украины придется проходить дополнительную проверку для въезда в Шенгенскую зону, сообщил "Обозреватель".
РИА Новости 09:10
Шоу-бизнес

Заворотнюк обвинили в симуляции болезни из-за долгов

Актриса Анастасия Заворотнюк, страдающая онкологическим заболеванием, специально распространяет информацию о своей болезни из-за долгов.
News.ru 14:43
Происшествия

IKEA выплатит $46 млн семье убитого комодом мальчика из США

Торгово-производственная сеть IKEA обязалась выплатить $46 млн семье двухлетнего мальчика из США, которого насмерть придавило комодом её производства, сообщило 6 января агентство Associated Press.
REGNUM 00:26
Политика

В Иране завершились похороны генерала Сулеймани

В иранском городе Керане закончилась церемония похорон генерала Касема Сулеймани, пишут «Известия» со ссылкой на агентство ISNA.
Ореанда-Новости 12:47
Происшествия

В Хабаровском крае насмерть замерз младенец, оставленный на балконе

Ребенок скончался 5 января на балконе квартиры, куда женщина вывезла его в коляске и оставила на несколько часов.
Российская газета вчера в 20:42
Гаджеты

48-мегапиксельных смартфонов станет больше

Оптический формат составляет 1/1,3 дюйма – такой же большой и 108-мегапиксельный датчик Samsung, но за счет разницы в разрешении размер пикселей в OV48C больше – 1,2 мкм против 0,8 мкм у датчика Samsung.
iXBT.com 13:22
Общество

Житель Пензенской области выиграл в лотерею 123 млн рублей

Ранее, 1 января, житель Подмосковья стал обладателем "Новогоднего миллиарда" в рамках розыгрыша тиража лотереи "Русское лото".
ТАСС 05:45
Наука

Спектроскопия для анализа молекулярного состава

Ученые из лаборатории аттосекундной физики разработали уникальную лазерную технологию для анализа молекулярного состава биологических образцов.
Научная Россия 04 января в 12:29
Технологии

Sony назвала основные особенности PlayStation 5

Президент игрового подразделения корпорации Sony Джим Райан в ходе презентации на выставке CES-2020, которая проходит в эти дни в Лас-Вегасе, показал основные особенности приставки PlayStation 5. Запись презентации опубликована на YouTube-канале издания CNET.
Известия 04:29
Шоу-бизнес

Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей

Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
iReactor 15:19
Хоккей

Губерниев запустил флешмоб после скандала с трансляциями финала МЧМ-2011. Он вызвал Канделаки и Тарасова

Спорт-Экспресс 15:33
Авто

В интернете показали дебютные изображения нового кросс-купе Volkswagen

Судя по рендерным изображениям, передняя область кросс-купе будет оформлена в нынешней корпоративной стилистике марки – с горизонтальными фонарями, которые объединены трапециевидной решёткой радиатора и вертикальными противотуманными фарами на краях.
CarsWeek.ru 07:13
Происшествия

В Одессе мужчина взорвал гранату в общежитии

Мужчина взорвал гранату в общежитии в Одессе, трое человек были госпитализированы с осколочными ранениями, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
РИА Новости 05:06
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