Космос

ИзвестияИзвестияУкраина собралась искать полезные ископаемые на Луне

Украинское предприятие космической отрасли КБ «Южное» в рамках авиасалона Dubai Airshow 2019 презентовало концептуальный проект семейства лунных перелетающих посадочных аппаратов. Об этом сказано в сообщении на сайте КБ, опубликованном во вторник, 19 ноября.
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с чего всё началось
Сообщение сопровождается красочным 3D-роликом
, в котором продемонстрирована трасса полета, облик посадочного аппарата-"попрыгунчика" (lunar lander-hopper), его прилунение и взятие проб грунта, перелет на новое место.
РИА Новости08:25

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Украина хочет построить лунный город

News.ru08:40

Проект КБ «Южное»: украинские инженеры задумались о городе на Луне

Газета.Ru10:50

Украина собралась искать полезные ископаемые на Луне

Известия09:24

Украина пересядет на Луну. В Дубае представлен проект КБ «Южное»

REGNUM08:53

Украина представила проект лунного посадочного аппарата

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Украина захотела строить город на Луне

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Украина собралась построить город на Луне

РИА Новости08:25
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 12:06, Вашингтон
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Петербургская полиция возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными после убийства барана на свадьбе в поселке Шушары.
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Врачи определили, что проблемы с кожей оказались симптомом рака.
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Деви Галлон нокаутировал ветерана UFC Росса Пирсона «раскатом грома»

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В Москве прошел бал дебютанток Tatler

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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинская сторона готова к диалогу и поиску «разумного компромисса» в ходе саммита в нормандском формате.
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Россию могут лишить домашних матчей на Евро-2020

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В России резко вырос спрос на авто для разбора на запчасти

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До 2021 года будет "заморожено" ежегодное увеличение на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
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AMD официально анонсировала новую профессиональную видеокарту для рабочих станций Radeon Pro W5700.
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