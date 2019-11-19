Космос
ИзвестияУкраина собралась искать полезные ископаемые на Луне
Украинское предприятие космической отрасли КБ «Южное» в рамках авиасалона Dubai Airshow 2019 презентовало концептуальный проект семейства лунных перелетающих посадочных аппаратов. Об этом сказано в сообщении на сайте КБ, опубликованном во вторник, 19 ноября.
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с чего всё началось
Сообщение сопровождается красочным 3D-роликом, в котором продемонстрирована трасса полета, облик посадочного аппарата-"попрыгунчика" (lunar lander-hopper), его прилунение и взятие проб грунта, перелет на новое место.РИА Новости08:25
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