с чего всё началось

Украинское предприятие космической отрасли КБ «Южное» в рамках авиасалона Dubai Airshow 2019 презентовало концептуальный проект семейства лунных перелетающих посадочных аппаратов. Об этом сказано в сообщении на сайте КБ, опубликованном во вторник, 19 ноября.

Армия и оружие Сирийские ПВО сбили несколько ракет над окрестностями Дамаска Сирийские средства противовоздушной обороны уничтожили несколько ракет над южными окрестностями Дамаска.

Экономика В Госдуме предложили установить минимальную цену на пачку сигарет В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия.

Гаджеты Дешевые смартфоны на Android назвали опасными Специализирующаяся на компьютерной безопасности компания Kryptowire заявила, что в смартфонах обнаружены 146 потенциально опасных продуктов.

Наука Бактерии помогли растениям выйти на сушу Возможно, что бактериальные гены и впрямь помогли растениям выйти на сушу – что, конечно, заставляет по-новому взглянуть на роль бактерий в эволюции земной жизни.

Политика МИД Германии призвал сохранить транзит газа через Украину Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Германия поддерживает переговоры о транзите российского газа через Украину и выступает за его продолжение.

Происшествия Историк Соколов пытался покончить с собой на следственном эксперименте Историк Олег Соколов, арестованный по делу об убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, во время следственного эксперимента пытался покончить с собой.

Шоу-бизнес «Дальше будет только хуже»: Анна Михалкова разделась до нижнего белья Анна Михалкова объяснила, почему в свои 45 лет решилась сняться в одном только нижнем белье.

Футбол Сборная России разгромила Сан-Марино в последнем матче года Сборная России разгромила Сан-Марино в заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Технологии Мобильное приложение найдет поломку двигателя в машине по звуку В России решили запустить новый сервис, который поможет оценить состояние мотора в машине по звуку и найдет поломку.

Футбол На Евро-2020 сборная России сыграет в одной группе с Бельгией и Данией Два или три матча в группе Россия на Евро-2020 проведет в Санкт-Петербурге (хозяина игры с Данией определит жеребьевка).

Политика Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.

Авто Новую Chevrolet Niva показали дилерам Дебют новой Chevrolet Niva, фотографии которой уже показали дилерам бренда в России, может состояться в 2020 году.

Здоровье Пять смертельных симптомов перечислил доктор Мясников Симптомы, при которых нужно срочно обращаться к врачу, назвал доктор Александр Мясников.

Происшествия Директор обстрелянного студентом российского колледжа уволился Виктор Петухов, директор колледжа в Благовещенске, где студент 14 ноября расстрелял своих одногруппников, уволился.

Шоу-бизнес Михаил Боярский заявил об уходе со сцены Известный российский артист Михаил Боярский в скором времени отметит 70-летний юбилей, поэтому, по его словам, изображать «молодого дурачка» он вовсе не собирается.

Общество РЖД показали новый плацкартный вагон Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.

Общество Минтранс изучит ситуацию с нормами провоза животных в самолете Минтранс РФ изучает необходимость менять нормы провоза животных в самолетах, - сообщил журналистам в кулуарах форума и выставки "Транспорт России" замминистра транспорта РФ Александр Юрчик.

Происшествия Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве Телеканал РЕН ТВ опубликовал полное видео драки в столичном баре, в которой пострадал сотрудник Центра спецназначения ФСБ.

Шоу-бизнес Актер Юрий Соломин в тяжелом состоянии попал в больницу Срочно госпитализирован советский и российский актер Юрий Соломин. В тяжелом состоянии его положили в одну из московских больниц.

Общество В списках двух экспедиций к МКС не оказалось астронавтов из США За последние два десятка лет на МКС с помощью «Союзов» доставили 70 астронавтов NASA, это обошлось американской стороне в $3,9 млрд.

Шоу-бизнес Алсу решилась на короткую стрижку Для съемок в новом видео артистка отстригла привычные локоны и стала обладательницей стильного каре.

Армия и оружие СМИ сообщают, что Россия расконсервировала бомбардировщики Ту-22М3 Россия вывела из советского хранилища на крупнейшем военном аэродроме на Дальнем Востоке "Каменный ручей", около поселка Монгохто Хабаровского края, дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, пишет аналитический портал Military Watch.

Общество Минфин Украины намерен завершить сотрудничество с МВФ к 2023 году Украина намерена завершить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) в 2023 году, после этого страна собирается полностью перейти на самообеспечение.

Футбол Известны все 16 участников квалификационного плей-офф Евро-2020 По результатам матчей отборочного раунда чемпионата Европы по футболу 2020 года, который завершился 19 ноября, стали известны все 16 участников квалификационного плей-офф турнира.

Общество Госдума доработает поправки в законодательство в части виноделия Депутаты решили, что законопроект надо доработать и привести в соответствие с другим документом, который Дума рассматривает сегодня в первом чтении.

Армия и оружие «Ростех» назвал срок поступления в ВС первой партии танков «Армата» Первая опытно-промышленная партия танков нового поколения Т-14 «Армата» поступит в российские Вооруженные силы России в конце 2019 – начале 2020 года.