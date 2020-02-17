Экономика

Красная веснаКрасная веснаУкраина собралась привлечь $50 млрд инвестиций в ближайшие годы

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Как сообщил министр, общая сумма инвестиций, которые страна намерена привлечь за пять лет, составит не менее $50 млрд. Предполагается использовать положительный опыт привлечения инвестиций, который есть в IT-секторе и агропромышленном комплексе.
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Times сообщила об активности российских разведгрупп в Ирландии

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РБК вчера в 19:54
Экономика

В «Нафтогазе» оценили ущерб от потери активов в Крыму в $8 миллиардов

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Бунт против 5G. В Швейцарии ввели мораторий на работу сетей нового поколения

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BFM.ru 18:41
Здоровье

В Хубэе число жертв коронавируса достигло 1789 человек

Количество зараженных новым типом коронавируса в китайской провинции Хубэй достигло почти 60 тысяч человек, зарегистрировано 93 новых смертельных случая, сообщает региональный комитет здравоохранения.
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Шоу-бизнес

Евгений Миронов впервые появился с сыном на публике

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В России задумали запретить отключать услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) за долги.
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Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Госдуму законопроект о восстановлении с 2020 года механизма индексации пенсий работающим пенсионерам.
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Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину и профильным ведомствам с предложением использовать Единую биометрическую систему (ЕБС) и сайт госуслуг, чтобы покупатели могли подверждать свой возраст при покупке алкоголя, передает "Известия".
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Белоруссию ждет война с Россией, если белорусские власти будут бороться за свою независимость, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью чешскому изданию Respekt, опубликованном 17 февраля.
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Как сообщили в UzAuto Motors, первыми автомобилями под брендом Chevrolet, которые поступят в продажу не только в ннашей стране, но и в Казахстане и Белоруссии, станут Spark, Nexia и Cobalt.
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Тимофей Сергеевич Милованов
Украинский экономист
Украинский государственный деятель и экономист. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины с 29 августа 2019 года. Специалист в области микроэкономики и теории игр.
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