Экономика
Красная веснаУкраина собралась привлечь $50 млрд инвестиций в ближайшие годы
Как сообщил министр, общая сумма инвестиций, которые страна намерена привлечь за пять лет, составит не менее $50 млрд. Предполагается использовать положительный опыт привлечения инвестиций, который есть в IT-секторе и агропромышленном комплексе.
Читать в источнике
Оценить
Космос
NASA показало самые высокие облака Земли
Сотрудники агентства NASA показали, как выглядят со стороны орбиты серебристые облака.
Наука
Ученые опробовали технологию превращения людских тел в компост
Американские ученые предложили новый способ утилизации тел умерших. Они считают, что из трупов получится отличный компост.
Экономика
В Гааге суд вынесет решение по делу бывших акционеров ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги во вторник вынесет решение по жалобе мажоритарных акционеров компании ЮКОС на решение нижестоящего суда, отменившего взыскание с России 50 миллиардов долларов в их пользу, сообщил РИА Новости руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы РФ по данному делу.
Общество
Стало известно об экстренной госпитализации Дмитрия Диброва
По данным канала, Диброву стало плохо в столичном кинотеатре «Октябрь»: у него случился приступ эпилепсии.
Кино
Бекмамбетов в Кронштадте начал съемки фильма «Девятаев»
Армия и оружие
Сирийская армия полностью освободила Алеппо от боевиков
«Сирийская армия полностью обезопасила город Алеппо после того, как захватила контроль над промзоной Лирмун», — говорится в сообщении.
Политика
Times сообщила об активности российских разведгрупп в Ирландии
Россия направила своих агентов к берегам Ирландии, чтобы определить, где именно проходят подводные кабели связи для соединения Европы и США.
Экономика
В «Нафтогазе» оценили ущерб от потери активов в Крыму в $8 миллиардов
"Нафтогаз" уточнил в рамках процесса в третейском суде в Гааге ущерб от потери активов в Крыму, оценив его в восемь миллиардов долларов, сообщила в понедельник пресс-служба компании.
Происшествия
Студентку МГУ из Китая госпитализировали с подозрением на коронавирус
Китайская студентка, обучающаяся в МГУ, была госпитализирована с подозрением на коронавирус.
Технологии
Бунт против 5G. В Швейцарии ввели мораторий на работу сетей нового поколения
Несколько кантонов Швейцарии ввели мораторий на работу сетей нового поколения 5G якобы из-за риска для здоровья населения.
Здоровье
В Хубэе число жертв коронавируса достигло 1789 человек
Количество зараженных новым типом коронавируса в китайской провинции Хубэй достигло почти 60 тысяч человек, зарегистрировано 93 новых смертельных случая, сообщает региональный комитет здравоохранения.
Гаджеты
Дешевле чем на Intel: выяснились дата выхода и цены игровых ноутбуков на Ryzen 4000
Самым доступным ноутбуком из перечисленных магазином стала модель ASUS TUF Gaming FA506II-HN195T, построенная на процессоре Ryzen 5 4600H и оснащённая видеокартой GeForce GTX 1650, твердотельным накопителем на 512 Гбайт и 16 Гбайт оперативной памяти.
Происшествия
В Омске мужчина на спор обезглавил человека
Житель Омска 14 февраля решил доказать знакомому, что ему "не слабо" убить человека, после чего нанес ему несколько ударов ножом и отрезал голову, сообщили в СК по Омской области.
Происшествия
Посадка самолета в Лондоне во время шторма попала на видео
Камеры засняли экстремальную посадку во время шторма лайнера Airbus A380 авиакомпании Etihad в британском аэропорту Хитроу.
Общество
В Петербурге суд вернул в больницу сбежавшую из карантина пациентку
Петроградский районный суд принудительно вернул в больницу жительницу Санкт-Петербурга Аллу Ильину, которая находилась в карантине с подозрением на коронавирус, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Шоу-бизнес
Евгений Миронов впервые появился с сыном на публике
В начале этого года артист впервые появился с мальчиком на публике и поклонники и журналисты смогли лично убедиться в реальности его существования.
Общество
В России задумали запретить отключать услуги ЖКХ за долги
В России задумали запретить отключать услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) за долги.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус возмутила подписчиков новой фотосессией
Три снимка сделаны в обычном стиле. На них звезда демонстрирует стройную фигуру и игривый взгляд.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Экономика
В Госдуму внесен законопроект об индексации для работающих пенсионеров
Член Совета Федерации Василий Иконников внес в Госдуму законопроект о восстановлении с 2020 года механизма индексации пенсий работающим пенсионерам.
Общество
Сайт госуслуг предложили использовать для продажи алкоголя в интернете
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину и профильным ведомствам с предложением использовать Единую биометрическую систему (ЕБС) и сайт госуслуг, чтобы покупатели могли подверждать свой возраст при покупке алкоголя, передает "Известия".
Политика
Глава МИД Украины заявил о риске войны между Россией и Белоруссией
Белоруссию ждет война с Россией, если белорусские власти будут бороться за свою независимость, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью чешскому изданию Respekt, опубликованном 17 февраля.
Авто
В Россию возвращаются бюджетные автомобили марки Chevrolet
Как сообщили в UzAuto Motors, первыми автомобилями под брендом Chevrolet, которые поступят в продажу не только в ннашей стране, но и в Казахстане и Белоруссии, станут Spark, Nexia и Cobalt.
Футбол
«Зенит» подтвердил переход Кокорина в «Сочи»
Сегодня, 17 февраля, футбольный клуб "Зенит" официально подтвердил переход нападающего Александра Кокорина в ФК "Сочи".
Кино
Скончался грузинский режиссер Георгий Шенгелая
Общество
В рейтинге регионов по качеству жизни лидируют Москва и Петербург
Самое высокое качество жизни зафиксировано в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.