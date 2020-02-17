Как сообщил министр, общая сумма инвестиций, которые страна намерена привлечь за пять лет, составит не менее $50 млрд. Предполагается использовать положительный опыт привлечения инвестиций, который есть в IT-секторе и агропромышленном комплексе.

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Здоровье В Хубэе число жертв коронавируса достигло 1789 человек Количество зараженных новым типом коронавируса в китайской провинции Хубэй достигло почти 60 тысяч человек, зарегистрировано 93 новых смертельных случая, сообщает региональный комитет здравоохранения.

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Общество В Петербурге суд вернул в больницу сбежавшую из карантина пациентку Петроградский районный суд принудительно вернул в больницу жительницу Санкт-Петербурга Аллу Ильину, которая находилась в карантине с подозрением на коронавирус, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

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