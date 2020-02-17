Экономика
Красная веснаУкраина собралась привлечь $50 млрд инвестиций в ближайшие годы
Как сообщил министр, общая сумма инвестиций, которые страна намерена привлечь за пять лет, составит не менее $50 млрд. Предполагается использовать положительный опыт привлечения инвестиций, который есть в IT-секторе и агропромышленном комплексе.
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Футбол
В футбольном клубе «Химки» может поменяться руководство
Подмосковные «Химки» в ближайшее время могут пережить ряд кадровых перестановок.
Финансы
Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов на Мосбирже
Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Общество
Температурный рекорд 1949 года побит в Москве
Политика
В Минске оценили слова Пристайко о «войне» между Россией и Белоруссией
Председатель комиссии нижней палаты парламента (Палаты представителей) Белоруссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько считает "не очень обдуманными" слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что РФ и Белоруссию якобы ожидает война.
Политика
Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17
На своем сайте Ван дер Верфф обнародовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых — письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре, согласно которому MIVD проверяла, могли ли комплексы "Бук" быть причастны к крушению MH17.
Общество
Якубович спас Диброва, которому стало плохо в кинотеатре
Первую помощь ведущему оказал его коллега, Леонид Якубович.
Политика
В КС прокомментировали слова судьи об СССР
Пресс-служба Конституционного суда прокомментировала позицию судьи Константина Арановского касательно СССР и подчеркнула, что его мнение не является составной частью решения КС России.
Авто
В России мало покупают трехлетние подержанные автомобили
В 2019 году на «трехлетки» в сегменте подержанных машин пришлось только 8% сделок, подсчитали в «Авито».
Происшествия
Ньюман находится в тяжелом состоянии после аварии на «Дайтона 500»
Американский пилот команды Roush Fenway Racing Райан Ньюман находится в тяжелом состоянии после аварии на гонке NASCAR Cup Series "Дайтона 500", которая проходила во Флориде.
Здоровье
Главврач больницы в Ухане умер от коронавируса
Главный врач крупной китайской больницы Уханя Лю Чжимин скончался от коронавируса.
Экономика
Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию
В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Политика
В России прокомментировали вызов временного поверенного в МИД Украины
Ранее МИД Украины вызвал временного поверенного в делах России и выразил протест из-за задержания судна с украинскими браконьерами на борту.
Политика
Глава МВД Украины предложил закон о коллаборантах для жителей Донбасса
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил принять закон о коллаборантах в отношении жителей Донбасса.
Футбол
«Милан» обыграл «Торино» в матче чемпионата Италии
Политика
Посол России объяснил ухудшение отношений с Польшей
Отношения между Россией и Польшей достигли низшей точки за все время с окончания Второй мировой войны, в том числе из-за попыток Варшавы переписать историю.
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Музыка
Лидер Rammstein назвал новую группу русским матерным словом
Линдеманн знает несколько слов на русском языке, в основном, кстати, нецензурных.
Политика
Украина планирует обмен пленными с Россией до «нормандского саммита»
Масштабный обмен пленными между Киевом и Москвой планируется провести до встречи в «нормандском формате», запланированной на апрель 2020 года.
Общество
Apple ограничивает поставки iPhone из-за коронавируса
Компания Apple предупредила об ограничении поставок iPhone из-за коронавируса - производство гаджетов постепенно возобновляется, но процесс запуска идет медленными темпами.
Общество
Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданских женах
Представитель МИД Мария Захарова отреагировала на слова протоиерея Дмитрия Смирнова, который сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками".
Гаджеты
JDI начала выпуск дисплеев для VR-устройств с пиксельной плотностью более 1000 PPI
Компания Japan Display (JDI) объявила о начале массового производства экранов высокого разрешения, предназначенных для использования в носимых устройствах виртуальной реальности (VR).
Политика
Названы основные задачи Госсовета после изменений в Конституции
Госсовет после становления конституционным органом будет заниматься вопросами национальных проектов, оценкой качества жизни в регионах, заявил сопредседатель рабочей группы по изменениям в основной закон, сенатор Андрей Клишас.
Шоу-бизнес
12-летняя дочь Глюкозы коротко постриглась и покрасила волосы
Накануне 12-летняя девочка даже кардинально сменила свой образ, покрасив волосы в фиолетовый цвет, о чем сообщила в соцсетях.
Футбол
Тарасов подписал контракт с «Рубином»
Происшествия
Первая россиянка заразилась коронавирусом
На круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине у берегов Японии, коронавирусом нового типа 2019-nCoV заразилась россиянка.
Происшествия
Адвокат назвал причину задержания гендиректора ОЭЗ «Титановая долина»
Генеральный директор особой экономической зоны "Титановая долина" Артемий Кызласов задержан в Екатеринбурге по подозрению в получении взятки в размере 2,5 миллиона рублей, сообщил РИА Новости во вторник адвокат Алексей Зорин.
Происшествия
Вылетевший из Екатеринбурга самолет не смог сесть в Казани из-за ветра
По данным E1, ссылающегося на одного из пассажиров рейса, речь идет о самолете Bombardier CRJ200 авиакомпании «Руслайн», который вечером 17 февраля вылетел из Екатеринбурга и не смог приземлиться в Казани из-за сильного ветра.
Общество
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов обратился в Генпрокуратуру и в Верховный суд по делу «Сети»
Организация "Сеть" признана в России террористической и запрещена.