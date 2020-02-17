Экономика

Красная веснаКрасная веснаУкраина собралась привлечь $50 млрд инвестиций в ближайшие годы

Как сообщил министр, общая сумма инвестиций, которые страна намерена привлечь за пять лет, составит не менее $50 млрд. Предполагается использовать положительный опыт привлечения инвестиций, который есть в IT-секторе и агропромышленном комплексе.
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Украина собралась привлечь $50 млрд инвестиций в ближайшие годы

Красная веснавчера в 07:00

Тимофей Милованов: Мы планируем привлечь 50 млрд долларов в экономику Украины

Sng.fm01:18

Министр экономики Украины рассказал о планах привлечь 50 млрд долларов США

SNG.Today00:52

Минэкономики Украины намерено привлечь 50 млрд долларов инвестиций

Centralasia.news01:37
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Футбол

В футбольном клубе «Химки» может поменяться руководство

Подмосковные «Химки» в ближайшее время могут пережить ряд кадровых перестановок.
Матч ТВ 01:19
Финансы

Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов на Мосбирже

Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru 02:23
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Третье уголовное дело о пожаре в «Зимней вишне» направили в суд

РИА Новости 01:34
Общество

Температурный рекорд 1949 года побит в Москве

Интерфакс 01:24
Политика

В Минске оценили слова Пристайко о «войне» между Россией и Белоруссией

Председатель комиссии нижней палаты парламента (Палаты представителей) Белоруссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько считает "не очень обдуманными" слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о том, что РФ и Белоруссию якобы ожидает война.
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Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17

На своем сайте Ван дер Верфф обнародовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых — письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре, согласно которому MIVD проверяла, могли ли комплексы "Бук" быть причастны к крушению MH17.
РИА Новости 01:26
Общество

Якубович спас Диброва, которому стало плохо в кинотеатре

Первую помощь ведущему оказал его коллега, Леонид Якубович.
РЕН ТВ 01:03
Политика

В КС прокомментировали слова судьи об СССР

Пресс-служба Конституционного суда прокомментировала позицию судьи Константина Арановского касательно СССР и подчеркнула, что его мнение не является составной частью решения КС России.
РИА Новости вчера в 10:53
Авто

В России мало покупают трехлетние подержанные автомобили

В 2019 году на «трехлетки» в сегменте подержанных машин пришлось только 8% сделок, подсчитали в «Авито».
Автоновости дня 01:55
Происшествия

Ньюман находится в тяжелом состоянии после аварии на «Дайтона 500»

Американский пилот команды Roush Fenway Racing Райан Ньюман находится в тяжелом состоянии после аварии на гонке NASCAR Cup Series "Дайтона 500", которая проходила во Флориде.
РИА Новости вчера в 23:47
Здоровье

Главврач больницы в Ухане умер от коронавируса

Главный врач крупной китайской больницы Уханя Лю Чжимин скончался от коронавируса.
Газета.Ru 01:16
Экономика

Работающим пенсионерам захотели индексировать пенсию

В Государственную думу внесли законопроект с предложением индексировать пенсии работающим пенсионерам с 2020 года.
Lenta.ru вчера в 21:18
Политика

В России прокомментировали вызов временного поверенного в МИД Украины

Ранее МИД Украины вызвал временного поверенного в делах России и выразил протест из-за задержания судна с украинскими браконьерами на борту.
РИА Новости вчера в 15:00
Политика

Глава МВД Украины предложил закон о коллаборантах для жителей Донбасса

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил принять закон о коллаборантах в отношении жителей Донбасса.
Известия 01:54
Футбол

«Милан» обыграл «Торино» в матче чемпионата Италии

ProstoProSport вчера в 16:41
Политика

Посол России объяснил ухудшение отношений с Польшей

Отношения между Россией и Польшей достигли низшей точки за все время с окончания Второй мировой войны, в том числе из-за попыток Варшавы переписать историю.
BFM.ru 02:01
Общество

Россиян предупредили о морозах в марте

Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Lenta.ru вчера в 02:29
Музыка

Лидер Rammstein назвал новую группу русским матерным словом

Линдеманн знает несколько слов на русском языке, в основном, кстати, нецензурных.
Муксун.fm 16 февраля в 03:37
Политика

Украина планирует обмен пленными с Россией до «нормандского саммита»

Масштабный обмен пленными между Киевом и Москвой планируется провести до встречи в «нормандском формате», запланированной на апрель 2020 года.
News.ru вчера в 18:19
Общество

Apple ограничивает поставки iPhone из-за коронавируса

Компания Apple предупредила об ограничении поставок iPhone из-за коронавируса - производство гаджетов постепенно возобновляется, но процесс запуска идет медленными темпами.
Газета.Ru 01:26
Общество

Захарова прокомментировала слова протоиерея о гражданских женах

Представитель МИД Мария Захарова отреагировала на слова протоиерея Дмитрия Смирнова, который сравнил гражданских жен с "бесплатными проститутками".
РИА Новости 16 февраля в 11:46
Гаджеты

JDI начала выпуск дисплеев для VR-устройств с пиксельной плотностью более 1000 PPI

Компания Japan Display (JDI) объявила о начале массового производства экранов высокого разрешения, предназначенных для использования в носимых устройствах виртуальной реальности (VR).
3DNews 02:12
Политика

Названы основные задачи Госсовета после изменений в Конституции

Госсовет после становления конституционным органом будет заниматься вопросами национальных проектов, оценкой качества жизни в регионах, заявил сопредседатель рабочей группы по изменениям в основной закон, сенатор Андрей Клишас.
Lenta.ru 02:29
Шоу-бизнес

12-летняя дочь Глюкозы коротко постриглась и покрасила волосы

Накануне 12-летняя девочка даже кардинально сменила свой образ, покрасив волосы в фиолетовый цвет, о чем сообщила в соцсетях.
ГлобалМСК.ру вчера в 07:56
Футбол

Тарасов подписал контракт с «Рубином»

Газета.Ru 01:46
Происшествия

Первая россиянка заразилась коронавирусом

На круизном лайнере Diamond Princess, стоящем на карантине у берегов Японии, коронавирусом нового типа 2019-nCoV заразилась россиянка.
РБК вчера в 05:48
Происшествия

Адвокат назвал причину задержания гендиректора ОЭЗ «Титановая долина»

Генеральный директор особой экономической зоны "Титановая долина" Артемий Кызласов задержан в Екатеринбурге по подозрению в получении взятки в размере 2,5 миллиона рублей, сообщил РИА Новости во вторник адвокат Алексей Зорин.
РИА Новости 02:11
Происшествия

Вылетевший из Екатеринбурга самолет не смог сесть в Казани из-за ветра

По данным E1, ссылающегося на одного из пассажиров рейса, речь идет о самолете Bombardier CRJ200 авиакомпании «Руслайн», который вечером 17 февраля вылетел из Екатеринбурга и не смог приземлиться в Казани из-за сильного ветра.
РБК 02:26
Общество

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов обратился в Генпрокуратуру и в Верховный суд по делу «Сети»

Организация "Сеть" признана в России террористической и запрещена.
Эхо Москвы вчера в 13:00
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Гибель автора саундтреков к «Бригаде» попала на видео

РЕН ТВ 01:42
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Тимофей Сергеевич Милованов
Украинский экономист
Украинский государственный деятель и экономист. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины с 29 августа 2019 года. Специалист в области микроэкономики и теории игр.
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