Экономика

Красная веснаКрасная веснаУкраина собралась привлечь $50 млрд инвестиций в ближайшие годы

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Как сообщил министр, общая сумма инвестиций, которые страна намерена привлечь за пять лет, составит не менее $50 млрд. Предполагается использовать положительный опыт привлечения инвестиций, который есть в IT-секторе и агропромышленном комплексе.
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В ближайшее десятилетие Украине понадобится $50 млрд инвестиций — Милованов

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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 01:08, Ашберн
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Украинский государственный деятель и экономист. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины с 29 августа 2019 года. Специалист в области микроэкономики и теории игр.
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