Экономика

Красная веснаКрасная веснаУкраина собралась привлечь $50 млрд инвестиций в ближайшие годы

Как сообщил министр, общая сумма инвестиций, которые страна намерена привлечь за пять лет, составит не менее $50 млрд. Предполагается использовать положительный опыт привлечения инвестиций, который есть в IT-секторе и агропромышленном комплексе.
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В ближайшее десятилетие Украине понадобится $50 млрд инвестиций — Милованов

REGNUMвчера в 05:32

На Украине подсчитали стоимость восстановления изношенных средств производства

Взгляд.рувчера в 06:35

Украина собралась привлечь $50 млрд инвестиций в ближайшие годы

Красная веснавчера в 07:00

Тимофей Милованов: Мы планируем привлечь 50 млрд долларов в экономику Украины

Sng.fm01:18

Министр экономики Украины рассказал о планах привлечь 50 млрд долларов США

SNG.Today00:52

Минэкономики Украины намерено привлечь 50 млрд долларов инвестиций

Centralasia.news01:37
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Шоу-бизнес

Иван Ургант посмеялся над словами отца о пенсии

РИА Новости вчера в 22:15
Политика

Зеленский созвал заседание СНБО на фоне обстрелов в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) на фоне обстрелов на линии разграничения в Донбассе.
РБК 04:05
Здоровье

Эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 31 субъекте РФ

Неделю назад, 11 февраля, недельный эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ был превышен в 37 субъектах России.
Интерфакс - Россия 00:53
Армия и оружие

В Киеве заявили о начале наступления войск ЛНР

В Киеве сообщили, что вооруженные формирования Луганской Народной Республики (ЛНР) начали наступление на позиции ВС Украины и применяют оружие, запрещенное минскими соглашениями.
Известия 03:50
Общество

Apple ограничит поставки iPhone из-за коронавируса

Поставки iPhone по всему миру будут временно ограничены из-за вспышки в Китае нового вида коронавируса COVID-2019.
Известия 00:37
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина рассказала об обмане экс-короля Малайзии

В передаче Оксана Воеводина рассказала, что Мухаммед V общался с другой женщиной во время их совместной жизни.
RuNews24.ru 03:38
Политика

Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17

На своем сайте Ван дер Верфф обнародовал некоторые документы Совместной следственной группы (ССГ), среди которых — письмо от 21 сентября 2016 года отдела по юридическим вопросам Службы военной разведки Нидерландов (MIVD), адресованное государственной прокуратуре, согласно которому MIVD проверяла, могли ли комплексы "Бук" быть причастны к крушению MH17.
РИА Новости 01:26
Происшествия

В Псковской гимназии школьник ударил педагога

На кадрах видно, как учительница вырывает стул из-под ученика, а тот в ответ бьёт женщину по лицу.
Говорит Москва 02:27
Политика

В Конституции предлагают закрепить неприкосновенность экс-президентов

Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию предлагает закрепить в Основном законе неприкосновенность президента, завершившего исполнение полномочий.
РИА Новости 03:46
Политика

Пристайко предрек войну между Россией и Белоруссией

В интервью еженедельнику Respekt глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что белорусам, чтобы оставаться независимыми придется вступить в войну с Россией, подобной той, которая происходит на Украине.
Военное дело вчера в 22:07
Общество

Россиян предупредили о морозах в марте

Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Lenta.ru вчера в 02:29
Технологии

Nvidia выпускает видеокарту GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition

Новинка отличается от стандартной GeForce RTX 2080 Ti лишь дизайном. Важно отметить, что Nvidia выпустит всего 200 таких видеокарт.
ITZine.ru вчера в 23:00
Общество

Суд в Вене разрешил экстрадицию в Россию бывшего чиновника Минкультуры

Решение об экстрадиции в Россию экс-директора департамента управления имуществом Министерства культуры Бориса Мазо вступило в силу, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 04:05
Армия и оружие

ЛНР и украинские силовики обвинили друг друга в обстрелах в Донбассе

РИА Новости 02:51
Общество

Богатейший человек мира дал 10 миллиардов долларов на «спасение Земли»

Глава Amazon Джефф Безос объявил о решении создать названный в его честь Фонд Земли для борьбы с климатическими изменениями на планете.
РИА Новости вчера в 21:37
Кино

Появилось видео с Вуди Харрельсоном на съёмках «Венома 2»

News.ru 03:05
Космос

Китайский аппарат «Чанъэ-4» вышел из спячки

Космический аппарат "Чанъэ-4" во вторник вышел из спящего режима и возобновил работу на обратной стороне Луны.
ТАСС 02:51
Общество

В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

Клиенты Сбербанка столкнулись с кратковременными проблемами в работе сервиса «Сбербанк Онлайн». Об этом РБК сообщили в пресс-службе банка.
РБК 03:35
Общество

Центробанк предложит меры по усилению защиты персональных данных

Банк России планирует совместно с Минкомсвязью и Роскомнадзором усилить защиту персональных данных россиян, свои предложения регулятор направит в ведомства в ближайшее время, заявил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин.
РИА Новости 02:02
Общество

Большой театр ответил на претензии Волочковой о пенсии

Напомним, ранее Волочкова сообщила, что не может получить пенсию, так как, по ее словам, в Большом театре ей не отдают трудовую книжку.
РЕН ТВ вчера в 07:25
Общество

Правительство отклонило проект о переносе выходного дня на 31 декабря

Комиссия правительства по законопроектной деятельности не поддержала законопроект, предполагающий создание нормы переноса одного выходного в году на 31 декабря, сообщает 18 февраля ТАСС, у которого в распоряжении имеется копия документа.
Известия 00:13
Политика

Порошенко не пустили в зал с Зеленским на Мюнхенской конференции

Охрана Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) не пустила экс-президента Украины Петра Порошенко в зал, где выступал нынешний украинский лидер Владимир Зеленский.
News.ru вчера в 09:41
Общество

Дмитрия Диброва госпитализировали после приступа эпилепсии

1rnd.ru вчера в 14:57
Политика

Глава МВД Украины предложил закон о коллаборантах для жителей Донбасса

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил принять закон о коллаборантах в отношении жителей Донбасса.
Известия 01:54
Экономика

Счётная палата проанализирует передачу акций Сбербанка правительству

Аудитор Счётной палаты Алексей Саватюгин сообщил, что ведомство планирует проверить передачу Центробанком правительству контрольного пакета акций Сбербанка за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
RT на русском вчера в 14:52
Экономика

В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты

Пенсионный фонд предупреждает, что граждане, не успевшие в срок заменить карту, после 1 июля не смогут получить пенсии.
ГТРК Самара 02:16
Армия и оружие

Асад заявил о продолжении борьбы за Алеппо и Идлиб

Сирия продолжит борьбу за Алеппо и Идлиб, несмотря на «пустые звуки» со стороны северных границ, заявил сирийский президент Башар Асад, передает SANA.
РБК вчера в 14:37
ЖКХ

Отключение услуг ЖКХ должникам могут запретить

Госдума рассмотрит поправки в Жилищный кодекс России, которые подразумевают запрет на отключение услуг ЖКХ должникам в многоквартирных домах.
RT на русском вчера в 20:04
Общество

Два члена команды Миллера покинули «Газпром»

Середа назначен первым заместителем гендиректора ООО «Газпром экспорт» и гендиректором ООО «Газпром трейдинг» (дочерняя компания «Газпрома»).
Lenta.ru вчера в 18:53
Происшествия

СК и МВД проверят сообщения о пытках подростка полицейскими в Крыму

СК и МВД проверяют информацию о возможном избиении и пытках подростка и его отца в Крыму сотрудниками полиции.
РИА Новости 03:11
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Тимофей Сергеевич Милованов
Украинский экономист
Украинский государственный деятель и экономист. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины с 29 августа 2019 года. Специалист в области микроэкономики и теории игр.
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