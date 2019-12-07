Политика
Lenta.ruУкраина сочла бессмысленным предложение Медведева по газовому спору
Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко посчитал бессмысленным вариант премьера России Дмитрия Медведева решить газовый спор между Москвой и Киевом «нулевым вариантом» — отказом от претензий и прекращением разбирательств. Об этом он написал в Facebook-аккаунте.
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Политика
В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым
Политика
СНБО Украины согласовал сценарий реинтеграции Донбасса
Сценарий реинтеграции Донбасса был согласован на закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета Алексея Данилова.
Политика
Матвиенко предложила наказать Новака
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 декабря заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Музыка
Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»
Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
Происшествия
В Тюмени один человек погиб из-за хлопка газа в жилом доме
Хлопок газовоздушной смеси произошел в четырехэтажэном жилом доме в Тюмени, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Фигурное катание
Российский фигурист Самарин стал четвертым в финале Гран-при
Российский фигурист Александр Самарин занял четвертое место в одиночных соревнованиях среди мужчин в финале серии Гран-при.
Шоу-бизнес
Сябитова показала взаимоотношения с Гузеевой за кадром
Известная телеведущая и сваха Роза Сябитова выложила на своей странице в соцсети небольшую нарезку кадров передачи, которую ведет вместе с Ларисой Гузеевой.
Кино
«Левиафан» попал в список лучших фильмов десятилетия
Политика
СМИ узнали о санкциях сенаторов против «Северного потока – 2»
Санкции в отношении участвующих в реализации энергетического проекта «Северный поток – 2» компаний включены американскими сенаторами в законопроект об оборонном бюджете США на 2020 год.
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Балаев сравнил Кокорина и Мамаева с Тайсоном и Емельяненко
Финансы
Час расплаты: под США задымилась долговая бомба
Десять триллионов или больше С 2008 года корпоративный долг США вырос на 52% — до десяти триллионов долларов, это 47% ВВП страны.
Кино
Netflix выпустила три постера «Ведьмака»
Спорт
ОКР нашел способ отправить атлетов на Олимпиаду после обвинений WADA
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что российские спортсмены на Олимпиаде-2020 в Токио будут представлять ОКР и ни при каком условии не будут выступать на Олимпиаде в Токио под нейтральным флагом.
Общество
В России изменится состав сопроводительных документов на машины
Гаджеты
OnePlus 8 Lite появился на рендерах
В следующем году компания OnePlus представит сразу три смартфона одной линейки.
Общество
В России выросла смертность от отравления алкоголем
За девять месяцев 2019 года еще больше россиян умерли от отравления алкоголем, чем за тот же период прошлого года, сообщает «Интерфакс».
Кино
Скончался актёр из сериала «Друзья» Рон Либман
В сериале «Друзья» Либман сыграл роль доктора Леонарда Грина, отца главной героини Рэйчел Грин (её сыграла Дженнифер Энистон).
Экономика
Военные построят в Севастополе мегасклад
Напомним, строительство логистического центра площадью около 130 тысяч кв. м обойдётся «Совфрахту» в 14 млрд рублей.
Культура
Amazon купил права на сериал Богомолова «Содержанки»
Общество
У Кремля задержали родителей фигурантов дел «Сети» и «Нового величия»
На Кремлевской набережной в центре Москвы в ходе одиночных пикетов задержали родителей молодых людей, которые проходят по делам "Сети" и "Нового величия".
Общество
Россиянам старше 50 лет, ищущим работу, предложили платить стипендию
Министерство труда и социальной защиты разработало документ, предусматривающий выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
Происшествия
Экс-главу Щелковского района арестовали по делу о взятке
Бабушкинский суд Москвы в субботу арестовал на два месяца экс-главу Щелковского муниципального района Подмосковья Алексея Валова по делу о взятке, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева посетила премьеру своего фильма без мужа
Премьера фильма проходила в кинотеатре "Октябрь". В этот вечер Пугачеву поддерживали друзья и родные.
Кино
Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»
Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
Хоккей
«Автомобилист» победил рижское «Динамо» 5:4
Происшествия
Число жертв ДТП на севере Москвы увеличилось до трех
Число погибших в инциденте с автомобилем у МЦК "Окружная" в Москве увеличилось до трех человек, сообщили "Интерфаксу" в столичном главке МЧС.
Армия и оружие