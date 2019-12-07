Политика

Lenta.ruLenta.ruУкраина сочла бессмысленным предложение Медведева по газовому спору

Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко посчитал бессмысленным вариант премьера России Дмитрия Медведева решить газовый спор между Москвой и Киевом «нулевым вариантом» — отказом от претензий и прекращением разбирательств. Об этом он написал в Facebook-аккаунте.
Читать в источнике
Комментировать292

Подробнее о событии

«Нафтогаз» назвал невозможным вариантом предложение Медведева по газу

РБК09:13

Медведев: решить спор с Украиной по газу можно только по «нулевому варианту»

Коммерсантъ05:06

Нельзя навязать России высокие тарифы на транзит, заявил Медведев

РИА Новости04:38

Медведев: Россия думает о европейцах и не может прекратить поставки газа через Украину

ТАСС04:31

Медведев рассказал о препятствиях в переговорах Москвы и Киева по газу

RT на русском04:55

Медведев назвал условия разрешения спора по газу с Украиной

Интерфакс04:33

Медведев объяснил тонкости украинского транзита

Вести.Ru03:22
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 10:24, Ашберн
Политика

В России назвали провокацией «Марш достоинства» Чубарова на Крым

Известия вчера в 12:42
Политика

В Минске сотни человек вышли на акцию против интеграции с Россией

Ведомости 08:44
Политика

СНБО Украины согласовал сценарий реинтеграции Донбасса

Сценарий реинтеграции Донбасса был согласован на закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря Совета Алексея Данилова.
Газета.Ru 09:05
Политика

Матвиенко предложила наказать Новака

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 декабря заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
REGNUM вчера в 10:29
Музыка

Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»

Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
РИА Новости 02:58
Происшествия

В Тюмени один человек погиб из-за хлопка газа в жилом доме

Хлопок газовоздушной смеси произошел в четырехэтажэном жилом доме в Тюмени, один человек погиб, еще трое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости 09:15
Фигурное катание

Российский фигурист Самарин стал четвертым в финале Гран-при

Российский фигурист Александр Самарин занял четвертое место в одиночных соревнованиях среди мужчин в финале серии Гран-при.
ТАСС Спорт 08:19
Шоу-бизнес

Сябитова показала взаимоотношения с Гузеевой за кадром

Известная телеведущая и сваха Роза Сябитова выложила на своей странице в соцсети небольшую нарезку кадров передачи, которую ведет вместе с Ларисой Гузеевой.
Вечерняя Москва 05 декабря в 17:27
Кино

«Левиафан» попал в список лучших фильмов десятилетия

РИА Новости 06:39
Политика

СМИ узнали о санкциях сенаторов против «Северного потока – 2»

Санкции в отношении участвующих в реализации энергетического проекта «Северный поток – 2» компаний включены американскими сенаторами в законопроект об оборонном бюджете США на 2020 год.
Известия 07:39
Единоборства

Балаев сравнил Кокорина и Мамаева с Тайсоном и Емельяненко

RT на русском 07:53
Финансы

Час расплаты: под США задымилась долговая бомба

Десять триллионов или больше С 2008 года корпоративный долг США вырос на 52% — до десяти триллионов долларов, это 47% ВВП страны.
РИА Новости вчера в 00:00
Кино

Netflix выпустила три постера «Ведьмака»

CyberSport.ru вчера в 05:25
Спорт

ОКР нашел способ отправить атлетов на Олимпиаду после обвинений WADA

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что российские спортсмены на Олимпиаде-2020 в Токио будут представлять ОКР и ни при каком условии не будут выступать на Олимпиаде в Токио под нейтральным флагом.
РБК 08:58
Общество

В России изменится состав сопроводительных документов на машины

Известия вчера в 23:56
Шоу-бизнес

Брежнева пошутила о романе со Светлаковым

URA.Ru 07:55
Гаджеты

OnePlus 8 Lite появился на рендерах

В следующем году компания OnePlus представит сразу три смартфона одной линейки.
The GEEK 03:03
Общество

В России выросла смертность от отравления алкоголем

За девять месяцев 2019 года еще больше россиян умерли от отравления алкоголем, чем за тот же период прошлого года, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 07:37
Спорт

Большунов победил в скиатлоне на этапе Кубка мира в Лиллехаммере

РИА Новости 07:52
Кино

Скончался актёр из сериала «Друзья» Рон Либман

В сериале «Друзья» Либман сыграл роль доктора Леонарда Грина, отца главной героини Рэйчел Грин (её сыграла Дженнифер Энистон).
Аргументы и Факты 07:04
Экономика

Военные построят в Севастополе мегасклад

Напомним, строительство логистического центра площадью около 130 тысяч кв. м обойдётся «Совфрахту» в 14 млрд рублей.
ForPost 08:28
Культура

Amazon купил права на сериал Богомолова «Содержанки»

iReactor вчера в 02:59
Общество

У Кремля задержали родителей фигурантов дел «Сети» и «Нового величия»

На Кремлевской набережной в центре Москвы в ходе одиночных пикетов задержали родителей молодых людей, которые проходят по делам "Сети" и "Нового величия".
Московский Комсомолец 08:38
Общество

Россиянам старше 50 лет, ищущим работу, предложили платить стипендию

Министерство труда и социальной защиты разработало документ, предусматривающий выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
РИА Новости 09:32
Происшествия

Экс-главу Щелковского района арестовали по делу о взятке

Бабушкинский суд Москвы в субботу арестовал на два месяца экс-главу Щелковского муниципального района Подмосковья Алексея Валова по делу о взятке, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Александра Савельева.
РИА Новости 05:41
Шоу-бизнес

Алла Пугачева посетила премьеру своего фильма без мужа

Премьера фильма проходила в кинотеатре "Октябрь". В этот вечер Пугачеву поддерживали друзья и родные.
Народные новости вчера в 17:55
Кино

Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»

Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
Культуромания 05 декабря в 11:19
Хоккей

«Автомобилист» победил рижское «Динамо» 5:4

Коммерсантъ Екатеринбург 09:40
Происшествия

Число жертв ДТП на севере Москвы увеличилось до трех

Число погибших в инциденте с автомобилем у МЦК "Окружная" в Москве увеличилось до трех человек, сообщили "Интерфаксу" в столичном главке МЧС.
Интерфакс 00:55
Армия и оружие

США обвинили Россию в уничтожении беспилотника в Ливии

РИА Новости 09:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное