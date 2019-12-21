Экономика

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваУкраина согласилась с повышением тарифа на транзит российского газа

Украина признает необходимость повышения тарифа на транзит российского газа в европейские страны, заявил украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в субботу, 21 декабря.
Читать в источнике
Комментировать67

Подробнее о событии

Глава Минэнерго Украины заявил, что в транзитном контракте с РФ есть опция продления

Газета.Ru06:08

Киев согласился с повышением тарифа на транзит российского газа

Lenta.ru07:48

Минэнерго Украины анонсировало рост тарифов на транзит российского газа

REGNUM06:55

Украина назвала сроки реализации договоренностей по газу из России

Известия06:13

Москва и Киев раскрыли все детали соглашения по газу, кроме цены

Коммерсантъ07:50

На Украине заявили, что соглашения по газу нужно реализовать до 1 января

Московский Комсомолец05:46

Глава Минэнерго Украины заявил, что тариф на транзит российского газа будет увеличен

ТАСС05:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 11:46, Ашберн
Политика

Зюганов допустил проведение досрочных президентских выборов в России

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в России возможны досрочные президентские выборы.
РБК 11:24
Политика

Лавров рассказал о письме Трампа с пожеланиями о продолжении диалога

Президент США Дональд Трамп направил письмо, в котором выразил готовность продолжать диалог по проблемам в двусторонних отношениях, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра", фрагмент которой был показан на Первом канале в субботу.
Российская газета 09:27
Авто

Обновленная Lada 4x4 получила доработок больше, чем ожидалось

Кроме салона, который, безусловно, считается главной гордостью обновленной «Нивы», машина слегка изменилась внешне.
Автоновости дня 19 декабря в 12:05
Происшествия

В Апатитах подростки избили полицейских

ТАСС 08:12
Космос

Маск пожелал успешной посадки не долетевшему до МКС кораблю Starliner

Глава компании SpaceX Илон Маск пожелал успешной посадки беспилотному космическому кораблю Starliner, стыковка которого с МКС была отменена.
Российская газета 00:00
Энергетика

Долг Украины по евробондам на $3 млрд не включили в договор по газу

Вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что в подписанный "Газпромом" и "Нафтогазом" протокол о продолжении транзита не был включен пункт о долге Украины по еврооблигациям на $3 млрд.
Московский Комсомолец 10:36
Общество

В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости

Нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен в России с 20 до 10 км/ч.
RT на русском вчера в 09:15
Общество

Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца

В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.
ForPost вчера в 00:00
Футбол

Фанаты высмеяли заявление Зозули о непричастности к национализму

Испанские болельщики не поверили нападающему «Альбасете» Роману Зозуле, который заявил, что не имеет отношения к национализму.
RT на русском 11:08
Армия и оружие

Корабли Балтийского флота направятся в Иран после учений с Индией

Корабли Балтийского флота России отправятся в Иран после завершения российско-индийских учений «Индра-2019».
Известия вчера в 04:37
Политика

Участники проекта «Северный поток-2» запросят разъяснения по санкциям

Санкции в отношении газовой магистрали "Северный поток-2" в субботу обсудят Минфин США и европейские партнеры проекта.
Российская газета 09:04
Происшествия

В Волгоградской области автобус столкнулся с КамАЗом

Заказной автобус с 57 гражданами Узбекистана столкнулся с грузовиком КамАЗ на трассе в Волгоградской области, пять человек пострадали, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по региону Антон Корнаухов.
РИА Новости 02:57
Биатлон

Экхофф выиграла пасьют на этапе КМ в Анси, Куклина — 14-я

Норвежка Тириль Экхофф одержала победу в гонке преследования на 10 км на этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси.
RT на русском 09:41
Единоборства

Боксер Кудряшов победил Пейсара в Красноярске

Российская газета 11:05
Происшествия

Охранник «Транснефти» попал в перестрелку у нефтепровода в Петербурге

РБК 08:51
Шоу-бизнес

Мужу Заворотнюк заблокировали счета

По решению налоговой службы Санкт-Петербурга мужу российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигуристу Петру Чернышеву заблокировали финансовые операции в одном из банков России.
Lenta.ru 06:46
Общество

В раздевалках спортклуба Порошенко нашли систему слежки

В учреждении, которое украинские СМИ связывают с бывшим президентом Украины предпринимателем Петром Порошенко, были обнаружены видеокамеры, спрятанные в вентиляцию раздевалок.
Lenta.ru 10:04
Наука

Найден древнейший ископаемый лес на планете

При обследовании заброшенного песчаного карьера в штате Нью-Йорк (США) ученые обнаружили ископаемые деревья, возраст которых составляет 386 млн лет.
Дилетант 08:48
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
REGNUM вчера в 16:55
Единоборства

Кадыров вызвал на бой Александра Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров вызвал на бой российского тяжеловеса Александра Емельяненко. Свое видеообращение он опубликовал в Instagram.
Lenta.ru 11:37
Спорт

WADA отреагировало на информацию об изменении Родченковым базы данных

21 декабря СК заявил о вмешательстве Родченкова в базу данных московской лаборатории.
RT на русском 11:00
Экономика

Инвестбанкир предсказал эпоху «денег с вертолета» для всех

История концепта Термин "вертолетные деньги" восходит к лауреату Нобелевской премии по экономике, основоположнику теории монетаризма Милтону Фридману.
РБК 19 декабря в 23:00
Авто

Автомобили марки Lexus признали самыми надежными

Помимо Lexus в тройке лучших марок оказались еще два японских бренда — Mazda и Toyota.
Тарантас Ньюс вчера в 16:37
Политика

Россия и Украина согласовали транзит газа

По итогам почти девятичасовых трехсторонних переговоров в Берлине Россия, Украина и Евросоюз достигли принципиального согласия по транзиту российского газа через территорию Украины, сообщил 19 декабря вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
Коммерсантъ 19 декабря в 16:10
Политика

Лавров рассказал о предложении Украины по разведению сил в Донбассе

Украинская сторона во время обсуждении вопроса о разведении сил и средств в Донбассе предложила три участка в чистом поле, которые никак не повлияют на безопасность людей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 11:37
Единоборства

«Корейский зомби» нокаутировал Фрэнки Эдгара в первом раунде

Allboxing.ru 07:51
Происшествия

В огненном ДТП на «Скандинавии» погибли два человека

В результате происшествия два человека погибли, ещё одного госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Форпост Северо-Запад 01:41
Футбол

Форвард «Спартака» Понсе может продолжить карьеру в Аргентине

Игрок «Спартака» Эсекьель Понсе может продолжить карьеру в Аргентине.
Vprognoze.ru 10:14
Общество

В Роскачестве дали советы по выбору красной икры

RT на русском вчера в 00:36
Общество

Новогоднее застолье обойдется россиянину больше шести тысяч рублей

Дороже всего застолье обойдется жителям Чукотки — 9528,58 рубля. Существенно меньше придется потратить в Ингушетии — 3500 рублей.
Вести.Ru 08:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное