Энергетика
Вечерняя МоскваУкраина согласилась с повышением тарифа на транзит российского газа
Украина признает необходимость повышения тарифа на транзит российского газа в европейские страны, заявил украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в субботу, 21 декабря.
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Министр энергетики Украины сообщил о повышении тарифа на транзит российского газа
Комсомольская правда10:11
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Энергетика
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