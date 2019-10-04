Председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко заявил о необходимости согласования закона об особом статусе Донбасса с Российской Федерацией.

Украина согласует закон об особом статусе Донбасса с Россией

Футбол Караваев рассказал, какой человек Слуцкий Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев поговорил о Леониде Слуцком, под руководством которого он выступал в «Витессе».

Происшествия Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.

Политика Говоря с Зеленским, Лукашенко назвал Украину Россией Выступая в Житомире на II форуме регионов Украины и Белоруссии, Александр Лукашенко оговорился, назвав Украину Россией.

Общество Аронофски и Тарасова перестали скрывать роман 25-летняя российская актриса Аглая Тарасова и 50-летний голливудский режиссер Даррен Аронофски впервые появились на мероприятии как пара, передает Spletnik.

Шоу-бизнес Светлана Бондарчук показала округлившийся животик Прошлой ночью Бондарчук опубликовала в своем Инстаграме новое сэлфи, на котором она запечатлена в шелковой сорочке, судя по всему, перед сном, в своей собственной спальне.

Политика Задержанную в Иране российскую журналистку Юзик скоро отпустят Задержанную в Иране российскую журналистку Юлию Юзик скоро выпустят на свободу. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МИД Ирана.

Политика Волкер 10 часов давал показания конгрессу по импичменту Трампа Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер стал первым американским чиновником, представшим перед комиссией конгресса по возможному импичменту Дональда Трампа.

Шоу-бизнес Брежнева эмоционально опровергла слух о романе Меладзе с Эрикой Герцег Вера Брежнева весьма эмоционально опровергла слух о романе Константина Меладзе с Эрикой Герцег. Его сначала запустили жёлтые СМИ.

Происшествия В Ростове местных жителей осудили за организацию одиночных пикетов По данным следствия, 5 ноября 2017 года Сидоров и Мордасов вышли в одиночные пикеты с плакатами «Правительство в отставку» и «Верните землю ростовским погорельцам».

Политика Попытка сорвать выступление Толстого в ПАСЕ попала на видео В Сети появилось видео попытки неизвестного активиста сорвать выступление Петра Толстого — главы российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Происшествия Первый в РФ штраф за курение на балконе получит житель Ставрополья В городе Изобильном Ставропольского края мужчине грозит штраф за курение на балконе, которое привело к пожару.

Единоборства Бой Головкин – Деревянченко за чемпионский титул покажут только платно В своем последнем бою Головкин нокаутировал Стива Роллса. Деревянченко же во второй раз выйдет на бой за пояс по версии IBF.

Общество Маргарита Грачева выходит замуж Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.

Политика Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.

Армия и оружие Летчики НАТО поймали Су-34 в объектив тепловизора Воздушный компонент (авиационные силы) Бельгии опубликовал у себя в Twitter фотографии российского сверхзвукового истребителя Су-34, сделанные через объектив тепловизора.

Здоровье В США стремительно растет число заболевших от курения вейпов В США, по данным на 1 октября, зафиксировано 1080 случаев неизвестного заболевания, которое поражает курильщиков вейпов.

Общество Московское метро отсудило у организаторов митинга 55 тысяч рублей Московское метро отсудило у организаторов незаконных митингов в столице в августе этого года почти 55 тысяч рублей.

Происшествия В США разбился бомбардировщик времен Второй мировой войны. Есть жертвы По меньшей мере 7 человек погибли в результате крушения бомбардировщика B-17. Еще несколько человек получили ранения разной степени тяжести.

Происшествия Аделина Сотникова отдала 2 млн рублей гадалке-мошеннице Гадалка-мошенница обманула на 2 млн рублей олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову, пообещав ей решить проблемы личного характера.

Транспорт В Крым передали новые локомотивы для запуска движения поездов по мосту В Крым переданы первые локомотивы и пассажирские вагоны для осуществления движения поездов по Крымскому мосту.

Экономика Новак оценил шансы на прокладку «Северного потока – 2» в водах Дании Шансы на прокладку газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании сохраняются, хотя сроки рассмотрения заявки на строительство почти прошли.

Политика Все русскоязычные школы Украины через год переведут на украинский язык Русскоязычные школы в сентябре 2020 года перейдут на обучение на украинском языке, несмотря на заявления новых властей, что языковой закон еще будут проверять.

Наука В России добыли уникальный алмаз внутри другого алмаза В Якутии на Нюрбинском горно-обогатительном комбинате добыли уникальный двойной алмаз.

Шоу-бизнес Иглесиас показал подросшего сына от Курниковой Поклонники умилились постом певца Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" Энрике Иглесиаса появилась трогательная семейная фотография.

Политика Новак назвал критерии определения цены транзита газа через Украину Глава Минэнерго России Александр Новак рассказал, каким образом будет формироваться цена на транзит газа через территорию Украины.