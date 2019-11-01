Политика
КоммерсантъУкраина сообщила о переносе сроков разведения сил в Петровском
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил, что отвод сил в зоне конфликта в Донбассе в районе населенного пункта Петровское откладывается. По его словам, это связано с обстрелами в этом районе 30 октября.
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Армия и оружие
Беспилотник «Орион» поступил в российские войска
Популярная механика 08:05
Общество
Верховный суд ликвидировал движение «За права человека»
Верховный суд России принял решение о ликвидации старейшей правозащитной организации страны — движения «За права человека».
BFM.ru 08:03
Общество
В России вступил в силу закон о суверенном рунете
В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Коммерсантъ вчера в 18:32
Политика
МИД РФ обвинил США в контрабанде нефти из Сирии на $30 млн в месяц
"В обход собственных же санкций американцы контрабандно вывозят из Сирии нефть на сумму свыше 30 млн долларов в месяц", - сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова журналистам в пятницу.
Интерфакс 07:30
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской после четвертой операции впала в депрессию
На днях 31-летней дочери Любови Успенской, серьезно травмировавшейся при падении с велосипеда в Коста-Рике, сделали четвертую операцию.
Территория новостей 06:38
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин вернет в казну более 6 млрд рублей
Полковник ФСБ Кирилл Черкалин в ответ на исковые требования согласился вернуть в казну более 6 млрд рублей.
Известия 07:58
Футбол
Игнашевич: если «Торпедо» выйдет в РПЛ, то точно будет там играть
Московский футбольный клуб "Торпедо" будет выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ), если выйдет в этот дивизион по спортивному принципу, заявил старший тренер "черно-белых" Сергей Игнашевич.
РИА Новости вчера в 15:20
Армия и оружие
Jyllands-Posten (Дания): русские третируют семьи солдат НАТО (Jyllands-Posten)
Русские повадились изводить семьи военнослужащих НАТО в Прибалтике адресными телефонными звонками.
ИноСМИ 03:08
Армия и оружие
Армия США признана плохо подготовленной к войне с Россией и Китаем
Американское правительство рассматривает новые стратегии "сдерживания" КНР и РФ.
RuNews24.ru вчера в 03:31
Общество
Глава Гидрометцентра пообещал россиянам «розовую зиму»
По осадкам, добавил Вильфанд, зима будет близкой к обычным значениям, за исключением юга европейской территории России, где возможен дефицит осадков, и Таймыра и Западной Сибири, где, по предварительным данным, будет их избыток.
Интерфакс 06:38
Экономика
Нацбанк Украины прогнозирует сокращение транзита российского газа
Транзит российского газа через Украину в 2020 году может сократиться с текущих 90 млрд до 50 млрд кубометров, говорится в отчёте Национального банка Украины.
REGNUM вчера в 18:24
Происшествия
Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете
РБК 30 октября в 13:30
Гаджеты
Игровой смартфон Asus ROG Phone II приехал в Россию
Тайваньская компания Asus объявила о приближающемся начале продаж смартфона ROG Phone II на российском рынке.
UfaTime.ru 07:49
Экономика
Российский производитель микросхем «Ангстрем-Т» обанкротился
На заводе «Ангстрем-Т» освоена технология Trench MOSFET Основная часть суммы была получена у «ВЭБ.РФ» в форме кредита под 8,5% годовых на строительство полупроводникового производства, рассчитанного на выпуск продукции по нормам 110 и 130 нм.
iXBT.com вчера в 03:47
Политика
Кремль ответил на требование Украины выплат за Донбасс
Песков назвал заявление министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия неудачным и призвал не забывать, что конфликт в Донбассе - внутренний, Россия не является его участником.
Газета.Ru 08:46
Происшествия
Воспитательницы пытались помешать убийце ребенка в Нарьян-Маре
Две воспитательницы детского сада «Сказка» в Нарьян-Маре пытались помешать убийце шестилетнего ребенка.
Lenta.ru 06:19
Авто
В России стартовала сборка обновленного Kia Soul по полному циклу
В России калининградский производитель «Автотор» объявил о начале сборки южнокорейской модели Kia Soul следующей генерации по полному циклу (CKD).
Pnzdrive вчера в 15:50
Политика
Суд в Гааге отклонил ходатайство Украины по делу о скифском золоте
Апелляционный суд Гааги отклонил ходатайство украинской стороны об отводе судьи апелляционного суда Амстердама, рассматривающего дело о коллекции скифского золота, сообщается в решении на сайте суда.
РИА Новости 06:01
Политика
В МИДе рассказали о невозможности в срок договориться с США по ДСНВ
Разработать полноценную замену Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между США и Россией не успеют до истечения срока действия документа, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 07:14
Кино
Тимур Бекмамбетов раскритиковал блогера BadComedian
Дни24 вчера в 10:08
Происшествия
Обвиняемый в убийстве на детской площадке найден мертвым в СИЗО
Российская газета 05:41
Происшествия
Минобороны опровергло данные о нервных срывах солдат в Забайкалье
В военной части в Забайкалье не было случаев госпитализации солдат с нервными срывами после того, как срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.
Lenta.ru 07:04
Происшествия
Девочка умерла в детском саду во время тихого часа
Главк Следственного комитета по Республике Коми расследует обстоятельства смерти пятилетней девочки во время тихого часа в одном из детских садов Ухты.
Московский Комсомолец вчера в 08:54
Армия и оружие
Запад раскритиковал премьера Болгарии за учения С-400 в Сербии
По данным СМИ, Белград опасается, что НАТО помешает доставке уже купленного комплекса «Панцирь-С» в Сербию, так как Болгарию уже жестко раскритиковали союзники по НАТО за то, что российскому самолету было разрешено доставить С-400 и «Панцирь-С» на учения «Славянский щит» через территорию страны.
Взгляд.ру 07:32
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк появился на пресс-конференции
Татьяна Навка прокомментировала состояние мужа Анастасии Заворотнюк - фигуриста Петра Чернышева, передает «Комсомольская правда».
Вести Подмосковья 02:02
Футбол
Орлов не видит смысла в переходе Дзюбы в английскую Премьер-лигу
Тарханов: "Дзюбе стоило бы попробовать свои силы в Англии" Также комментатор подчеркнул, что перед чемпионатом Европы 2020 года Дзюбе нет смысла что-то менять.
Sport.ru 07:28
Шоу-бизнес
Сальма Хайек в купальнике продемонстрировала подтянутую фигуру
Не иначе как Сальма Хайек держит где-то в тайной комнате волшебное зелье — актриса в 53 года выглядит так, что её фигуре могут позавидовать даже 20-летние девушки.
Uznayvse.ru вчера в 06:32
Хоккей
Орлов о ситуации с Малкиным: «Псевдопатриоты роются в помойке»
Известный российский комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу американского гражданства хоккеиста «Питтсбурга» и сборной России Евгения Малкина.
ProstoProSport 07:48
Общество
Хайди Клум на Хэллоуин стала окровавленной жертвой эксперимента
Клум нарядилась в костюм жертвы эксперимента инопланетян - ее наряд состоит из снятой искусственной кожи, обнаженных окровавленных мышц, проводов и прозрачного шлема, под которым виден бутафорский мозг.
Газета.Ru 03:19