Запланированные на 5 декабря переговоры по заключению нового контракта по транзиту газа между Россией и Украиной не состоятся. Об этом сообщили в четверг, 5 декабря, в пресс-службе министерства энергетики Украины.

Украина сообщила о срыве переговоров с Россией по транзиту газа

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