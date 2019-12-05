Политика
ИзвестияУкраина сообщила о срыве переговоров с Россией по транзиту газа
Запланированные на 5 декабря переговоры по заключению нового контракта по транзиту газа между Россией и Украиной не состоятся. Об этом сообщили в четверг, 5 декабря, в пресс-службе министерства энергетики Украины.
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Автоспорт
«Газпром» может стать титульным спонсором команды Квята
Политика
МИД Украины вызвал посла Казахстана из-за заявления о Крыме
Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Казахстана Самата Ордабаева из-за высказывания президента республики Касима-Жомарта Токаева о непризнании воссоединения Крыма с Россией аннексией.
Общество
США объявили о награде до 5 млн долларов за гражданина РФ
Государственный департамент США объявил о вознаграждении суммой до 5 млн долларов за информацию, которая поможет американским правоохранительным органам задержать гражданина РФ Максима Якубца.
Происшествия
Пострадавший в драке капитан «Амура» больше не сыграет в этом сезоне
Капитан хабаровского "Амура" Максим Кондратьев, пострадавший в драке на парковке у одного из местных кафе, больше не сыграет в этом сезоне.
Общество
Во Франции начнется бессрочная забастовка против пенсионной реформы
Масштабная общенациональная забастовка, которая повлечет за собой значительные перебои в работе общественного транспорта, начнется во Франции 5 декабря и, как предполагается, будет бессрочной; разные категории французов готовятся выразить протест против объявленной правительством пенсионной реформы.
Политика
Оператор «Северного потока -2» активизировал укладку труб
Оператор "Северного потока -2" компания Nord Stream 2 AG активизировала работы по укладке труб.
Общество
Совет судей отказался от идеи наказания СМИ за критические публикации
Журналисты, сообщившие о намерении Совета судей выступить с предложением о введении для СМИ ответственности за выпуск дискредитирующих судебную систему публикаций, «поторопились с выводами».
Общество
В Крыму 31 декабря объявили выходным днем
Глава Крыма Сергей Аксенов своим указом объявил 31 декабря выходным днем.
Политика
Медведев прокомментировал акции протестов в Москве
Премьер-министр России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы в ходе встречи с представителями телеканалов, высказался насчет прошедших в Москве протестных акций.
Общество
Медведев заявил о росте реальных доходов россиян
Медведев заявил, что отдельно правительство уделяет внимание наиболее уязвимым категориям граждан: инвалидам, пожилым людям, а также россиянам с низким доходом.
Хоккей
Во время матча НХЛ Овечкин использовал паяльную лампу
Российский хоккеист Александр Овечкин, играющий за «Вашингтон», не набирает очков второй матч подряд.
Экономика
Госдума повышает МРОТ на 850 рублей
Второе чтение в Госдуме прошел правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
Шоу-бизнес
Эмма Стоун выходит замуж за Дэйва МакКери
Эмма Стоун согласилась выйти замуж за Дэйва МакКери и приняла обручальное кольцо.
Шоу-бизнес
Муж Алсу за несколько месяцев сильно похудел
Оказалось, что за последние несколько месяцев Ян похудел практически вдвое. Изменилось не только тело, но и лицо мужчины.
Шоу-бизнес
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло официально стала Джоном
Смена имени старшей дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло на мужское Джон только начало пути к полной смене пола, пишут СМИ.
Авто
В России с 1 января 2020 года водителей ждут новые штрафы
С 1 января 2020 года в России вводятся новые штрафы за нарушения ПДД.
Общество
ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на права
Количество вопросов на теоретическом экзамене для получения водительских прав значительно увеличится, сообщил замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков.
Происшествия
Обыски идут в управлении строительной политики Воронежа
После появления информации об обысках источники агентства сообщили, что видели идущего в сопровождении силовиков главу департамента строительной политики Олега Гречишникова.
Культура
Ургант пошутил про претензии Певцова к Познеру
Общество
В России показали раскрытый ядерный чемоданчик
Политика
Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
Происшествия
Вадим Варшавский осужден на 3,5 года за неуплату налогов
За неуплату налогов предпринимателю назначено наказание в виде лишения свободы на три с половиной года в колонии общего режима.
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о возможности двукратного роста цен на газ в Европе
Глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что цены на газ в Европе могут вырасти вдвое, если не будет транзита через Украину.
Происшествия
В Саратове вынесли приговор за изнасилование врача
В Саратове суд вынес приговор 55-летнему местному жителю, который изнасиловал женщину-врача, направлявшуюся по вызову на дом к пациенту.
Происшествия
В Москве таксист изнасиловал уснувшую пассажирку
В Москве таксист изнасиловал девушку, которая возвращалась с подругой домой из ночного клуба в центре города и уснула в машине.
Общество
Производители порошков ответили на обвинения ФАС
Выяснилось, что товары Lindt, Persil и Ariel на российском рынке отличаются по составу, качеству, а также условиям использования по сравнению с европейскими аналогами.
Политика
В Совфеде прокомментировали заявление Киева о плане Б по Донбассу
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление помощника украинского лидера Владимира Зеленского Андрея Ермака о том, что план Б на случай отсутствия прогресса на нормандском саммите заключается в том, чтобы изолировать Донбасс стеной.
Армия и оружие