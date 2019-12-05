Политика

ИзвестияИзвестияУкраина сообщила о срыве переговоров с Россией по транзиту газа

Запланированные на 5 декабря переговоры по заключению нового контракта по транзиту газа между Россией и Украиной не состоятся. Об этом сообщили в четверг, 5 декабря, в пресс-службе министерства энергетики Украины.
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Анонсированные Киевом переговоры о газе 5 декабря не состоятся

РБК10:33

"Украина точно замёрзнет!": В Незалежной объявили о срыве переговоров с Россией по газу

Царьград09:26

Переговоры между Россией и Украиной по газу сорвались

Lenta.ru07:27

В Минэнерго Украины заявили, что трехсторонние консультации по газу в четверг не состоятся

ТАСС08:58

Переговоры России, ЕС и Украины по газу 5 декабря не состоятся

Rambler News Service08:39

В Киеве сообщили о срыве переговоров с Россией по транзиту газа

РИА Новости08:05

Украина сообщила о срыве переговоров с Россией по транзиту газа

Известия09:12
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Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 11:17, Ашберн
Происшествия

Момент ДТП во время тест-драйва Audi в Петербурге попал на видео

РИА Новости 05:46
Автоспорт

«Газпром» может стать титульным спонсором команды Квята

ProstoProSport 09:04
Политика

МИД Украины вызвал посла Казахстана из-за заявления о Крыме

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Казахстана Самата Ордабаева из-за высказывания президента республики Касима-Жомарта Токаева о непризнании воссоединения Крыма с Россией аннексией.
Lenta.ru 09:57
Общество

США объявили о награде до 5 млн долларов за гражданина РФ

Государственный департамент США объявил о вознаграждении суммой до 5 млн долларов за информацию, которая поможет американским правоохранительным органам задержать гражданина РФ Максима Якубца.
REGNUM 10:27
Происшествия

Пострадавший в драке капитан «Амура» больше не сыграет в этом сезоне

Капитан хабаровского "Амура" Максим Кондратьев, пострадавший в драке на парковке у одного из местных кафе, больше не сыграет в этом сезоне.
Газета.Ru 10:29
Общество

Во Франции начнется бессрочная забастовка против пенсионной реформы

Масштабная общенациональная забастовка, которая повлечет за собой значительные перебои в работе общественного транспорта, начнется во Франции 5 декабря и, как предполагается, будет бессрочной; разные категории французов готовятся выразить протест против объявленной правительством пенсионной реформы.
РИА Новости вчера в 22:15
Политика

Оператор «Северного потока -2» активизировал укладку труб

Оператор "Северного потока -2" компания Nord Stream 2 AG активизировала работы по укладке труб.
Газета.Ru 04:26
Общество

Совет судей отказался от идеи наказания СМИ за критические публикации

Журналисты, сообщившие о намерении Совета судей выступить с предложением о введении для СМИ ответственности за выпуск дискредитирующих судебную систему публикаций, «поторопились с выводами».
РБК 07:49
Общество

В Крыму 31 декабря объявили выходным днем

Глава Крыма Сергей Аксенов своим указом объявил 31 декабря выходным днем.
РИА Новости 09:57
Политика

Медведев прокомментировал акции протестов в Москве

Премьер-министр России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы в ходе встречи с представителями телеканалов, высказался насчет прошедших в Москве протестных акций.
Газета.Ru 05:47
Общество

Медведев заявил о росте реальных доходов россиян

Медведев заявил, что отдельно правительство уделяет внимание наиболее уязвимым категориям граждан: инвалидам, пожилым людям, а также россиянам с низким доходом.
ПолитРоссия 04:33
Происшествия

МВД уточнило число пострадавших в ДТП с маршруткой в Калуге

REGNUM 07:04
Хоккей

Во время матча НХЛ Овечкин использовал паяльную лампу

Российский хоккеист Александр Овечкин, играющий за «Вашингтон», не набирает очков второй матч подряд.
DixiNews 03:37
Экономика

Госдума повышает МРОТ на 850 рублей

Второе чтение в Госдуме прошел правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.
Российская газета 05:53
Шоу-бизнес

Эмма Стоун выходит замуж за Дэйва МакКери

Эмма Стоун согласилась выйти замуж за Дэйва МакКери и приняла обручальное кольцо.
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Шоу-бизнес

Муж Алсу за несколько месяцев сильно похудел

Оказалось, что за последние несколько месяцев Ян похудел практически вдвое. Изменилось не только тело, но и лицо мужчины.
Kleo.ru вчера в 08:09
Шоу-бизнес

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло официально стала Джоном

Смена имени старшей дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло на мужское Джон только начало пути к полной смене пола, пишут СМИ.
Политическая Экспертиза 03:09
Авто

В России с 1 января 2020 года водителей ждут новые штрафы

С 1 января 2020 года в России вводятся новые штрафы за нарушения ПДД.
Автоновости дня 03 декабря в 03:31
Общество

ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на права

Количество вопросов на теоретическом экзамене для получения водительских прав значительно увеличится, сообщил замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков.
РИА Новости 07:33
Происшествия

Обыски идут в управлении строительной политики Воронежа

После появления информации об обысках источники агентства сообщили, что видели идущего в сопровождении силовиков главу департамента строительной политики Олега Гречишникова.
Известия 04:06
Культура

Ургант пошутил про претензии Певцова к Познеру

Мой Брянск 08:08
Общество

В России показали раскрытый ядерный чемоданчик

Lenta.ru 10:43
Политика

Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 10:25
Происшествия

Вадим Варшавский осужден на 3,5 года за неуплату налогов

За неуплату налогов предпринимателю назначено наказание в виде лишения свободы на три с половиной года в колонии общего режима.
Город N (Ростов) 07:39
Энергетика

«Нафтогаз» заявил о возможности двукратного роста цен на газ в Европе

Глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что цены на газ в Европе могут вырасти вдвое, если не будет транзита через Украину.
RT на русском 09:14
Происшествия

В Саратове вынесли приговор за изнасилование врача

В Саратове суд вынес приговор 55-летнему местному жителю, который изнасиловал женщину-врача, направлявшуюся по вызову на дом к пациенту.
Российская газета 09:14
Происшествия

В Москве таксист изнасиловал уснувшую пассажирку

В Москве таксист изнасиловал девушку, которая возвращалась с подругой домой из ночного клуба в центре города и уснула в машине.
Lenta.ru 07:43
Общество

Производители порошков ответили на обвинения ФАС

Выяснилось, что товары Lindt, Persil и Ariel на российском рынке отличаются по составу, качеству, а также условиям использования по сравнению с европейскими аналогами.
Газета.Ru вчера в 17:27
Политика

В Совфеде прокомментировали заявление Киева о плане Б по Донбассу

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление помощника украинского лидера Владимира Зеленского Андрея Ермака о том, что план Б на случай отсутствия прогресса на нормандском саммите заключается в том, чтобы изолировать Донбасс стеной.
RT на русском 09:57
Армия и оружие

ВКС России нанесли удар по боевикам в Сирии

Рамблер вчера в 08:29
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