Политика

RT на русскомRT на русскомВ Госдуме рассказали о срыве Украиной выступления России на форуме ООН

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что украинская делегация пыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств в ООН, который проходит в Женеве. Бальбек отмечает, что некоторые люди во время доклада «кричали, стучали ногами, били кулаками по столу».
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Появилось видео срыва выступления представителя России на форуме ООН

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В Благовещенске завершили строительство моста через реку Амур, который ведёт из России в Китай.
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Lenta.ru вчера в 12:23
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Российские банки начали сталкиваться с новым вирусом, который способен автоматически переводить средства через мобильные приложения для операционной системы Android.
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По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").
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Известия вчера в 17:44
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Португалия увеличила преимущество над Россией в таблице коэффициентов УЕФА.
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Организаторы проходящего в Женеве Форума ООН по вопросам национальных меньшинств отказали в участии в мероприятии представителям крымско-татарской и армянской национальных общин Крыма.
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Москва последовательно выступает за экономическое, а не исключительно военное освоение Арктики, заявил Корчунов.
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Суд в Лондоне разрешил «Восточному» судиться с Калви в России

Высокий суд Англии и Уэльса в Лондоне признал право банка «Восточный» вести в России разбирательства против основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и кипрской структуры Evison Holdings, сообщил РБК со ссылкой на решение суда от 31 октября.
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В Екатеринбурге стартует Международный музыкальный фестиваль «Евразия»

Сегодня в Екатеринбурге состоится открытие V Международного музыкального фестиваля «Евразия».
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