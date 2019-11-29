Политика
RT на русскомВ Госдуме рассказали о срыве Украиной выступления России на форуме ООН
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что украинская делегация пыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств в ООН, который проходит в Женеве. Бальбек отмечает, что некоторые люди во время доклада «кричали, стучали ногами, били кулаками по столу».
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Армия и оружие
Минобороны провело успешный пуск баллистической ракеты «Тополь»
Общество
Маркировка духов и шин станет обязательной
Стартует обязательная маркировка автошин, духов и фотокамер. Специальный чип защитит покупателей от подделок.
Происшествия
Звезду сериала «Солдаты» Вячеслава Гришечкина избили в Москве
В Москве неизвестные избили советско-российского и актера театра и кино Вячеслава Гришечкина.
Шоу-бизнес
Соседов: у Ротару есть серьезные покровители в России
Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что у Софии Ротару есть высокопоставленные покровители, которые дали ей возможность вернуться в Россию.
Авто
В России вводят ГОСТ для классических автомобилей
Футбол
Карпин объяснил последние неудачи ФК «Ростов»
Политика
В Севастополе задержали украинскую шпионку
В Севастополе задержали подозреваемую в госизмене россиянку, рассказали РИА Новости в ФСБ России.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Происшествия
СК попросил арестовать нового фигуранта дела о беспорядках в Москве
Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте участника несогласованной акции 27 июля Сергея Суровцева, обвиняемого в нанесении росгвардейцу удара металлическим ограждением, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Общество
В Благовещенске достроили мост в Китай через Амур
В Благовещенске завершили строительство моста через реку Амур, который ведёт из России в Китай.
Происшествия
Предполагаемый покровитель банды Цапков найден мертвым
Технологии
Российские банки обнаружили новый вирус для хищения денег
Российские банки начали сталкиваться с новым вирусом, который способен автоматически переводить средства через мобильные приложения для операционной системы Android.
Происшествия
Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке
По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Футбол
Португалия оторвалась от России в таблице коэффициентов УЕФА
Португалия увеличила преимущество над Россией в таблице коэффициентов УЕФА.
Политика
Крымских татар и армян не пустили на Форум ООН по нацменьшинствам
Организаторы проходящего в Женеве Форума ООН по вопросам национальных меньшинств отказали в участии в мероприятии представителям крымско-татарской и армянской национальных общин Крыма.
Футбол
Владельцы «Манчестер Сити» приобрели восьмой футбольный клуб
Холдинговая компания City Football Group на своём сайте сообщила, что согласовала сделку о приобретении контрольного пакета акций (65%) индийского футбольного клуба «Мумбаи Сити».
Политика
В МИД отметили низкий потенциал напряженности в Арктике
Москва последовательно выступает за экономическое, а не исключительно военное освоение Арктики, заявил Корчунов.
Общество
Госдуме предложат сделать 31 декабря выходным днём
Как стало известно в четверг, 28 ноября, группа депутатов Госдумы подготовила законопроект о переноса одного из выходных дней на 31 декабря.
Транспорт
Сразу на двух МЦД произошли сбои в движении поездов
Сразу на двух Московских центральных диаметрах в пятницу утром произошли сбои в графике движения поездов из-за подозрений на неисправность составов.
Политика
В «Нафтогазе» заявили о предупреждении «Газпрома» перекрыть газ
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle рассказал, что "Газпром" якобы угрожал перекрыть поставки газа.
Энергетика
«Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии по спору с «Газпромом»
«Нафтогаз» подал ходатайство в суд Видземского предместья Риги о признании и приведении в исполнение на территории Латвии решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору с «Газпромом».
Общество
Правительство ввело новые льготы для жителей села
Со следующего года сельские жители смогут обращаться в банки за льготными кредитами для благоустройства своих домов.
Общество
Суд в Лондоне разрешил «Восточному» судиться с Калви в России
Высокий суд Англии и Уэльса в Лондоне признал право банка «Восточный» вести в России разбирательства против основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви и кипрской структуры Evison Holdings, сообщил РБК со ссылкой на решение суда от 31 октября.
Культура
В Екатеринбурге стартует Международный музыкальный фестиваль «Евразия»
Сегодня в Екатеринбурге состоится открытие V Международного музыкального фестиваля «Евразия».
Общество
В финальную версию закона о семейно-бытовом насилии вписали примирение
Общественные и некоммерческие организации, занятые профилактикой семейно-бытового насилия, обязаны будут содействовать примирению жертвы насилия с его виновником.
Происшествия
Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник
Единоборства
Александр Емельяненко критично высказался о своем брате Федоре
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко критично взыскался о своем брате, Федоре, передает Sport24.
Общество
Названы лучшие города России по качеству жизни
Музыка
Максим Фадеев раскрыл, за кого из артистов он пел своим голосом
Каково же было удивление зрителей «Крокуса», когда зазвучали аккорды и стало ясно — тем самым высоким голосом поет сам продюсер.