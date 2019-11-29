Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек заявил, что украинская делегация пыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств в ООН, который проходит в Женеве. Бальбек отмечает, что некоторые люди во время доклада «кричали, стучали ногами, били кулаками по столу».

В Госдуме рассказали о срыве Украиной выступления России на форуме ООН

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