Армия и оружие

ТАССТАССУкраина создаст две базы в Донбассе по стандартам НАТО

Власти Украины планируют построить в Донбассе две военные базы по стандартам НАТО, которые будут размешаться в Мариуполе (Донецкая область) и Северодонецке (Луганская область).
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Украина заявила о планах создать две базы в Донбассе по стандартам НАТО

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Украина построит в Донбассе военные базы по стандартам НАТО

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Украина создаст в Донбассе две базы по стандартам НАТО

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Украина построит в Донбассе военные базы по стандартам НАТО

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