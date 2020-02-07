Армия и оружие
ТАССУкраина создаст две базы в Донбассе по стандартам НАТО
Власти Украины планируют построить в Донбассе две военные базы по стандартам НАТО, которые будут размешаться в Мариуполе (Донецкая область) и Северодонецке (Луганская область).
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Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
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В Канаде подали иск к Ирану из-за крушения украинского самолета
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По конституции Республика Молдавия обладает нейтральным статусом, но с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.
Экономика
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СК по Кировской области начал проверку информации СМИ о сотруднике областного госпиталя для ветеранов, который якобы убивал пациентов.
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Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей генералов МВД, МЧС и одного полковника юстиции.
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Президент России Владимир Путин подписал поправки в закон о полиции, которые, в частности, возлагают на полицейских обязанность сообщать близкому родственнику или близкому лицу пострадавшего сведения об оказании ему первой помощи.
Армия и оружие
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Емельяненко и Исмаилов провели пресс-конференцию перед боем
Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов встретились на пресс-конференции перед боем.
Армия и оружие
Сирийские войска заняли два поселка к югу от Алеппо
Сирийские войска заняли поселки Зейтан и Барна к югу от Алеппо, подразделения вышли к шоссе Алеппо—Дамаск, передает SANA.
Общество
Путин подписал указ о разовых выплатах ветеранам к 75-летию Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
Экономика
Снижение ключевой ставки ЦБ сделает ипотеку более доступной
Центробанк снизил ключевую ставку до шести процентов. Главный аргумент — замедление инфляции.
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Валерий Гаркалин госпитализирован в Москве
Происшествия
В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы
В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы В пятницу вечером в Татарстане при попытке совершить вынужденную посадку разбился вертолет Bell 407, которым пользовался депутат Госдумы от «Единой России» и крупный в прошлом бизнесмен Айрат Хайруллин.
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Президент США Дональд Трамп с иронией заявил, что Демократической партии следует винить России в сбое при подсчете голосов на праймериз Демпартии в штате Айова.
Гаджеты
AMD удалось занять 18,3% рынка процессоров для настольных ПК
В последний раз AMD удавалось занять такую долю на рынке x86-совместимых серверных процессоров в третьем квартале 2013 года.
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Молодая жена Евгения Петросяна перенесла операцию
Политика
Белый дом уволил эксперта по Украине после его показаний против Трампа
Белый дом уволил эксперта по Украине из Совета национальной безопасности Александра Виндмана, который в ходе процесса импичмента выступил с показаниями против президента США Дональда Трампа, передает CNN.
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Роналду подарили на день рождения «Гелендваген»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил в подарок от друзей автомобиль Mercedes G-Class.
Политика
Игоря Ливанова не пустили на Украину
Актера Игоря Ливанова задержали на границе Молдавии с Украиной, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление артиста.
Спорт
Гимнастка Александра Солдатова попала в больницу
Российская гимнастка Александра Солдатова попала в столичную больницу, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в оперативных службах.