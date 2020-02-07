Армия и оружие
ТАССУкраина создаст две базы в Донбассе по стандартам НАТО
Власти Украины планируют построить в Донбассе две военные базы по стандартам НАТО, которые будут размешаться в Мариуполе (Донецкая область) и Северодонецке (Луганская область).
Читать в источнике
Оценить90
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 10:49, Ашберн
Культура
Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет
В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
Происшествия
Частный вертолет разбился под Казанью
Принадлежащий компании "Восток Транс" вертолет Bell 407 в пятницу вечером упал в болотистой местности в окрестностях Казани.
Происшествия
Суд арестовал замначальника Генштаба Арсланова по делу о хищении
Военный суд отправил под арест заместителя начальника Генштаба ВС России генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищении 6,7 млрд рублей.
Политика
Путин снял с должностей четырёх генералов МВД и МЧС
Президент России Владимир Путин снял с должностей четырёх генералов МВД и МЧС и провёл ряд перестановок в силовых ведомствах.
Политика
Путин и Лукашенко провели в Сочи переговоры тет-а-тет
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко завершили переговоры в Сочи в формате тет-а-тет, которые длились больше часа.
Здоровье
Онкобольной из Самары приходится ежедневно ездить за таблеткой
Самарский Минздрав объяснил, почему женщине с тяжелым онкологическим заболеванием приходится каждый день ездить в клинику, чтобы получить одну таблетку.
Общество
Путин подписал указ о разовых выплатах ветеранам к 75-летию Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
Экономика
В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина
Общество
Москва планирует пятилетний эксперимент с искусственным интеллектом
В столице в ближайшие пять лет могут провести эксперимент по тестированию искусственного интеллекта.
Шоу-бизнес
Регина Дубовицкая раскрыла размер своей пенсии
Телеведущая Регина Дубовицкая поделилась, что размер ее пенсии составляет 16 тысяч рублей.
Спорт
Тренер Солдатовой опровергла информацию о попытке суицида гимнастки
Ранее СМИ сообщали, что 21-летнюю Солдатову госпитализировали после попытки суицида.
Гаджеты
Новые iPhone 9 и Samsung Galaxy S20 уже доступны для заказа в Корее
На ещё не анонсированные смартфоны iPhone 9 и Samsung Galaxy S20 в Корее уже начали принимать заказы, сообщает iXBT.ru.
Фигурное катание
Загитова упала во время шоу в Цюрихе
Общество
Посольство выясняет, заразились ли россияне на лайнере в Японии
Российское посольство пока не может сказать, есть ли россияне среди зараженных коронавирусом на круизном лайнере в Японии, ждет результаты анализов, сообщили РИА Новости в миссии в Токио.
Армия и оружие
В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер
Здоровье
В Воронеже мать выносила ребенка вне матки и успешно родила
Политика
Иностранцам могут упростить процедуру получения гражданства России
Правительство работает над законопроектом об упрощении процесса получения российского гражданства, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики.
Гаджеты
Нового Motorola Razr 2019 хватило всего на 27 000 сгибаний
На YouTube-канале CNET опубликовали четырехчасовой видеоролик, в котором новый смартфон Motorola Razr 2019 тестировали при помощи специального устройство на то, как он складывается и раскладывается.
Футбол
Джано: при Кононове понял, что это уже не тот «Спартак»
Бывший полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе высказался о своём уходе из московского клуба.
Культура
Около 9 тыс. человек ежедневно посещают выставку Дали в «Манеже»
Армия и оружие
ОАК объединит «МиГ» и «Сухой» для производства всей военной авиации
«Совершенно секретно»: Компании «МиГ» и «Сухой» объединятся для производства всей военной авиации России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-служба ОАК.
Технологии
Илон Маск высмеял проблемы безопасности WhatsApp
Известный изобретатель и миллиардер Илон Маск посмеялся над проблемам безопасности популярного приложения WhatsApp.
Политика
Британия решила снять с России часть санкций
Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Шоу-бизнес
Пелагея рассказала о травле после развода с Телегиным
Российская певица Пелагея опубликовала в Instagram видео, в котором рассказала о подробностях развода с хоккеистом Иваном Телегиным.