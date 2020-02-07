Власти Украины планируют построить в Донбассе две военные базы по стандартам НАТО, которые будут размешаться в Мариуполе (Донецкая область) и Северодонецке (Луганская область).

Украина создаст две базы в Донбассе по стандартам НАТО

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