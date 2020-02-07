На подконтрольных Киеву территориях Луганской и Донецкой областей в обозримом будущем могут появиться две военные базы, построенные по стандартам НАТО. Как сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, всю необходимую инфраструктуру планируется создать в Мариуполе и Северодонецке.

Украина построит в Донбассе военные базы по стандартам НАТО

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