Армия и оружие
Российская газетаУкраина построит в Донбассе военные базы по стандартам НАТО
На подконтрольных Киеву территориях Луганской и Донецкой областей в обозримом будущем могут появиться две военные базы, построенные по стандартам НАТО. Как сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, всю необходимую инфраструктуру планируется создать в Мариуполе и Северодонецке.
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Армия и оружие
Генерал НАТО обвинил Россию в преследовании спутников США
Западные страны подвергаются опасности в космосе, так как неподалеку от их спутников находятся российские и китайские аппараты, заявил 7 февраля в интервью Washington Examiner командующий Объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата.
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Пользователям Android посоветовали удалить ряд опасных приложений
Энергетика
Ляшко заявил о газовом обмане украинцев
Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.
Кино
Представлены свежие кадры второй части 10 сезона «Ходячих мертвецов»
Один из самых долгоиграющих сериалов на телевидении «Ходячие мертвецы» в конце месяца возвращается со второй половиной 10 сезона.
Киберспорт
Игра Warcraft III: Reforged получила первые исправления
Скандально-известная Warcraft III: Reforged получила первый патч (обновление, призванное исправить различные ошибки).
Политика
Посол в Лондоне рассказал о перспективах отношений с Великобританией
Россия не откажется от своего политического курса в обмен на налаживание отношений с Лондоном, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
Политика
Актер Игорь Ливанов подтвердил, что ему запрещён въезд на Украину
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на украино-молдавской границе украинские пограничники остановили группу из шести российских актёров, участников комедии «Идеальный свидетель», в числе которых российские актеры Павел Баршак, Игорь Ливанов и Елена Корикова.
Общество
Хайди Клум блистала на благотворительном вечере amfAR в Нью-Йорке
В Нью-Йорке на днях состоялся ежегодный благотворительный вечер amfAR, который устраивается с целью сбора средств для борьбы со СПИДом, сообщает storinka.com.ua.
Происшествия
СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика
В ведомстве сообщают, что в день нападения на Иванькова (28 июля) Шадания вместе с другими соучастниками преступления возле одного из столичных ресторанов вел наблюдение за прилегающей территорией, таким образом «обеспечивая безопасность участников организованной группы при совершении убийства».
Экономика
Дерипаска раскритиковал ЦБ за медленное снижение ключевой ставки
Основатель компании «Русал» Олег Дерипаска раскритиковал решение Центробанка о снижении ключевой ставки на «позорные 0,25%».
Политика
Зеленский призвал Конте закрыть офисы ЛНР и ДНР в Италии
Зеленский отметил, что призвал Конте закрыть открывшиеся в нескольких итальянских городах офисы ДНР и ЛНР.
Политика
Жириновский предложил Трампу отметить провал импичмента в Майами
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский обратился в письме к американскому президенту Дональду Трампу с поздравлениями в связи с окончанием процедуры импичмента.
Здоровье
В Луизиане 200 человек заразились норовирусом после посещения казино
По меньшей мере 200 человек заразились норовирусом после посещения казино в американском городе Лейк-Чарльз (штат Луизиана), сообщил местный телеканал WVUE.
Экономика
Россия и Белоруссия договорились об условиях поставок нефти и газа
Поставки Белоруссии нефти будут осуществляться на прежней коммерческой основе, экспорт газа сохранится на условиях прошлого года, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
Экономика
Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB
Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом, сообщается на сайте рейтингового агентства.
Общество
На лайнере в Японии выявили еще три случая заражения коронавирусом
Новый тип коронавируса подтвержден еще у трех пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине у японского порта Йокогама: таким образом число заболевших на судне выросло до 64 человек, сообщает агентство Киодо со ссылкой на представителей министерства здравоохранения страны.
Общество
Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева
Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
Происшествия
В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы
В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы В пятницу вечером в Татарстане при попытке совершить вынужденную посадку разбился вертолет Bell 407, которым пользовался депутат Госдумы от «Единой России» и крупный в прошлом бизнесмен Айрат Хайруллин.
Авто
АвтоВАЗ приостановит производство на два дня
Отечественный автопроизводитель приостановит производство на одной из сборочных линий 7 и 8 февраля.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Политика
Трамп уволил свидетельствовавшего в ходе импичмента посла США в ЕС
Президент США Дональд Трамп уволил посла США в ЕС Гордона Сондленда, который давал показания в ходе процесса по импичменту.
Политика
Российский посол пообещал Латвии ответ за преследование журналистов
Посол России в Латвии Евгений Лукьянов заявил, что российская сторона не обойдёт вниманием преследование журналистов в Латвии и Эстонии.
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний нового боевого модуля АУ-220М
Разработчик новейшего боевого модуля АУ-220М опубликовал видео его испытаний.
Общество
Учительница из Приморья матом объяснила детям правила русского языка
В Уссурийске учительница школы №14 объяснила детям правила русского языка на примере нецензурной фразы.
Политика
США могут ввести санкции против «Роснефти»
В пакете с другими мерами не исключается введение санкций в отношении «Роснефти».