Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаУкраина построит в Донбассе военные базы по стандартам НАТО

На подконтрольных Киеву территориях Луганской и Донецкой областей в обозримом будущем могут появиться две военные базы, построенные по стандартам НАТО. Как сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, всю необходимую инфраструктуру планируется создать в Мариуполе и Северодонецке.
Читать в источнике
Комментировать287

Подробнее о событии

Украина хочет построить в Донбассе две базы по стандартам НАТО

Вести.Ru08:51

Украина построит в Донбассе военные базы по стандартам НАТО

Российская газета10:59

Украина построит в Донбассе военные базы по стандартам НАТО

Lenta.ru10:03

Украина создаст в Донбассе две базы по стандартам НАТО

Известия08:59

Украина заявила о планах создать две базы в Донбассе по стандартам НАТО

РБК12:06

Украина хочет создать две военные базы в Донбассе по стандартам НАТО

РИА Новости08:47

Украина создаст две базы в Донбассе по стандартам НАТО

ТАСС08:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 21:37, Ашберн
Армия и оружие

Генерал НАТО обвинил Россию в преследовании спутников США

Западные страны подвергаются опасности в космосе, так как неподалеку от их спутников находятся российские и китайские аппараты, заявил 7 февраля в интервью Washington Examiner командующий Объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата.
Известия 20:47
Технологии

Пользователям Android посоветовали удалить ряд опасных приложений

Политическая Экспертиза 05 февраля в 12:13
Энергетика

Ляшко заявил о газовом обмане украинцев

Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.
Газета.Ru 21:21
Кино

Представлены свежие кадры второй части 10 сезона «Ходячих мертвецов»

Один из самых долгоиграющих сериалов на телевидении «Ходячие мертвецы» в конце месяца возвращается со второй половиной 10 сезона.
Киноафиша России 06:09
Футбол

Месси не думает об уходе из «Барселоны» из-за конфликта с Абидалем

Sport.ru 15:59
Киберспорт

Игра Warcraft III: Reforged получила первые исправления

Скандально-известная Warcraft III: Reforged получила первый патч (обновление, призванное исправить различные ошибки).
REGNUM 05:45
Политика

Посол в Лондоне рассказал о перспективах отношений с Великобританией

Россия не откажется от своего политического курса в обмен на налаживание отношений с Лондоном, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
РИА Новости 10:09
Политика

Актер Игорь Ливанов подтвердил, что ему запрещён въезд на Украину

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на украино-молдавской границе украинские пограничники остановили группу из шести российских актёров, участников комедии «Идеальный свидетель», в числе которых российские актеры Павел Баршак, Игорь Ливанов и Елена Корикова.
REGNUM 06:54
Общество

Хайди Клум блистала на благотворительном вечере amfAR в Нью-Йорке

В Нью-Йорке на днях состоялся ежегодный благотворительный вечер amfAR, который устраивается с целью сбора средств для борьбы со СПИДом, сообщает storinka.com.ua.
Srnsk вчера в 16:05
Происшествия

СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика

В ведомстве сообщают, что в день нападения на Иванькова (28 июля) Шадания вместе с другими соучастниками преступления возле одного из столичных ресторанов вел наблюдение за прилегающей территорией, таким образом «обеспечивая безопасность участников организованной группы при совершении убийства».
РБК вчера в 06:29
Экономика

Дерипаска раскритиковал ЦБ за медленное снижение ключевой ставки

Основатель компании «Русал» Олег Дерипаска раскритиковал решение Центробанка о снижении ключевой ставки на «позорные 0,25%».
Известия 10:47
Политика

Зеленский призвал Конте закрыть офисы ЛНР и ДНР в Италии

Зеленский отметил, что призвал Конте закрыть открывшиеся в нескольких итальянских городах офисы ДНР и ЛНР.
Газета.Ru 14:39
Политика

Жириновский предложил Трампу отметить провал импичмента в Майами

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский обратился в письме к американскому президенту Дональду Трампу с поздравлениями в связи с окончанием процедуры импичмента.
Газета.Ru 19:56
Здоровье

В Луизиане 200 человек заразились норовирусом после посещения казино

По меньшей мере 200 человек заразились норовирусом после посещения казино в американском городе Лейк-Чарльз (штат Луизиана), сообщил местный телеканал WVUE.
РИА Новости 21:04
Экономика

Россия и Белоруссия договорились об условиях поставок нефти и газа

Поставки Белоруссии нефти будут осуществляться на прежней коммерческой основе, экспорт газа сохранится на условиях прошлого года, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.
РИА Новости 18:31
Экономика

Fitch подтвердило рейтинг России на уровне BBB

Fitch подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом, сообщается на сайте рейтингового агентства.
Коммерсантъ 16:56
Происшествия

В Перми школьник встал на колени перед учителем, чтобы выйти в туалет

РИА Новости 07:09
Политика

Глава МИД Венесуэлы по-русски поблагодарил Лаврова за визит в страну

РИА Новости 19:45
Общество

На лайнере в Японии выявили еще три случая заражения коронавирусом

Новый тип коронавируса подтвержден еще у трех пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине у японского порта Йокогама: таким образом число заболевших на судне выросло до 64 человек, сообщает агентство Киодо со ссылкой на представителей министерства здравоохранения страны.
РИА Новости 20:17
Общество

Счетная палата негативно оценила работу правительства Медведева

Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
BFM.ru вчера в 01:22
Происшествия

В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы

В авиакатастрофе погиб депутат Госдумы В пятницу вечером в Татарстане при попытке совершить вынужденную посадку разбился вертолет Bell 407, которым пользовался депутат Госдумы от «Единой России» и крупный в прошлом бизнесмен Айрат Хайруллин.
Коммерсантъ 15:13
Авто

АвтоВАЗ приостановит производство на два дня

Отечественный автопроизводитель приостановит производство на одной из сборочных линий 7 и 8 февраля.
Тарантас Ньюс вчера в 13:41
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
РИА Новости 12:04
Политика

Трамп уволил свидетельствовавшего в ходе импичмента посла США в ЕС

Президент США Дональд Трамп уволил посла США в ЕС Гордона Сондленда, который давал показания в ходе процесса по импичменту.
Российская газета 20:04
Здоровье

Жительница Воронежа родила ребенка, которого выносила вне матки

Inc-news.ru 00:40
Политика

Российский посол пообещал Латвии ответ за преследование журналистов

Посол России в Латвии Евгений Лукьянов заявил, что российская сторона не обойдёт вниманием преследование журналистов в Латвии и Эстонии.
RT на русском 21:11
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний нового боевого модуля АУ-220М

Разработчик новейшего боевого модуля АУ-220М опубликовал видео его испытаний.
Ruposters.ru 05 февраля в 12:30
Космос

Учёные придумали, как хоронить первых колонизаторов на Марсе

Ferra 08:07
Общество

Учительница из Приморья матом объяснила детям правила русского языка

В Уссурийске учительница школы №14 объяснила детям правила русского языка на примере нецензурной фразы.
Известия 16:11
Политика

США могут ввести санкции против «Роснефти»

В пакете с другими мерами не исключается введение санкций в отношении «Роснефти».
Коммерсантъ 05 февраля в 13:43
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное