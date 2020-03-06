Политика
Ruposters.ruУкраина созывает Совбез ООН по ситуации в Крыму
"6 марта состоится заседание Совета Безопасности ООН по формуле Арріа относительно ситуации в Автономной республике Крым и городе Севастополь", – сообщил он в Facebook.
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Авто
Украинский завод «ЗАЗ» запустил производство автомобилей Lada
Футбол
Роналдиньо арестовали в Парагвае
6 марта правоохранительные органы Парагвая по требованию прокуратуры вновь задержали экс-нападающего "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо и поместили его под административный арест.
Здоровье
В Китае сообщили об изменениях симптомов коронавируса
Китайские ученые заметили изменения в клинических симптомах заражения в начале вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом COVID-19, и сейчас.
Политика
Немецкие экологи решили добиться остановки «Северного потока — 2»
Представители организации, ссылаясь на правовое заключение Института народного хозяйства и права при Техническом университете Берлина, утверждают, что разрешение на строительство газопровода требует повторной проверки с точки зрения экологической безопасности.
Транспорт
Первый пригородный поезд выехал из Керчи в Анапу
С железнодорожного вокзала Керчи торжественно отправился в первый рейс рельсовый автобус до Анапы, который откроет регулярное пригородное железнодорожное сообщение между двумя субъектами федерации.
Музыка
На Украине затравили мальчика-сироту за песню «Смуглянка» в Лондоне
Армия и оружие
МИД России призвал НАТО задуматься о последствиях агрессивных действий
Агрессивные действия НАТО по сбору «ударного кулака» и проведению учений у российских границ усиливают международную напряжённость.
Происшествия
В Китае обрушилось здание отеля
В восточной китайской провинции Фуцзянь обрушилось здание отеля Xinjia Express, сообщает агентство Синьхуа.
Футбол
Дубль Деспотовича принес «Оренбургу» победу над «Арсеналом»
Общество
Скорая отказалась ехать на вызов к дочке Пескова
Политика
Путин поручил провести работу по реформам института гражданства
Российский лидер Владимир Путин поручил администрации президента организовать работу по реформированию миграционных режимов и института гражданства России.
Общество
Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд
Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
Здоровье
Оперативный штаб сообщил о состоянии заболевших коронавирусом в Москве
В Москве у заболевших коронавирусом наблюдаются легкие симптомы заболевания. Только один из пациентов находится в состоянии средней тяжести.
Политика
Москва ответила на угрозы Зеленского прекратить диалог по Донбассу
Угроза президента Украины Владимира Зеленского выйти из "нормандского" формата, если боевые действия в Донбассе не прекратятся через год, выглядит странно, поскольку Киев сам не выполняет условия по деэскалации, указал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Кино
В прокат вышел фильм «Отель Белград» с Милошем Биковичем
В четверг, 5 марта, в российский прокат вышел комедийный фильм "Отель Белград" с Милошем Биковичем в главной роли.
Общество
В России выявили четыре новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили четыре новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Политика
Путин и Эрдоган договорились о прекращении огня в Идлибе
Переговоры Путина и Эрдогана 5 марта в Кремле начались общением тет-а-тет, после к ним присоединились члены делегаций двух стран.
Кино
Вышел трейлер военной драмы «Грейхаунд» по сценарию Тома Хэнкса
Экономика
В России хотят сформировать единый тариф на электроэнергию
В России хотят сформировать единый тариф на электроэнергию.
Футбол
Президент «Урала» прокомментировал ситуацию с местом проведения игры «Зенита» и «Спартака»
Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о ситуации с местом проведения полуфинального матча Кубка России «Зенит» — «Спартак».
Происшествия
Трех членов саудовской королевской семьи арестовали
В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Политика
Британия возмутилась методами борьбы с коронавирусом в Москве
Напомним, 5 марта власти Москвы ввели режим повышенной готовности с целью предотвратить распространение коронавирусной инфекции нового типа.
Происшествия
На телах умерших в Москве украинских шахматистов нашли следы уколов
Футбол
Зидан: «Сегодня я тренер „Реала“, но завтра все может измениться»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан порассуждал о своем будущем накануне матча Ла Лиги с «Бетисом».
Общество
Режим повышенной готовности введён в Москве из-за коронавируса
В целях активизации работы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве вводится режим повышенной готовности.