Политика

Ruposters.ruRuposters.ruУкраина созывает Совбез ООН по ситуации в Крыму

"6 марта состоится заседание Совета Безопасности ООН по формуле Арріа относительно ситуации в Автономной республике Крым и городе Севастополь", – сообщил он в Facebook.
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Украина соберет Совбез ООН из-за Крыма

Piter.tv03:42

Украина созывает Совбез ООН по ситуации в Крыму

Ruposters.ruвчера в 03:46

Украина соберет Совбез ООН из-за Крыма

Lenta.ruвчера в 02:35

Украина соберет Совбез ООН из-за Крыма

Национальная служба новостейвчера в 03:36
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Авто

Украинский завод «ЗАЗ» запустил производство автомобилей Lada

Rusvesna.su 04:54
Футбол

Роналдиньо арестовали в Парагвае

6 марта правоохранительные органы Парагвая по требованию прокуратуры вновь задержали экс-нападающего "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо и поместили его под административный арест.
Газета.Ru 05:15
Здоровье

В Китае сообщили об изменениях симптомов коронавируса

Китайские ученые заметили изменения в клинических симптомах заражения в начале вспышки заболевания, вызванного новым коронавирусом COVID-19, и сейчас.
Российская газета вчера в 23:37
Политика

Немецкие экологи решили добиться остановки «Северного потока — 2»

Представители организации, ссылаясь на правовое заключение Института народного хозяйства и права при Техническом университете Берлина, утверждают, что разрешение на строительство газопровода требует повторной проверки с точки зрения экологической безопасности.
РИА Новости 07:46
Политика

Зеленский сравнил свое президентство с управлением дырявым судном

Газета.Ru 08:53
Транспорт

Первый пригородный поезд выехал из Керчи в Анапу

С железнодорожного вокзала Керчи торжественно отправился в первый рейс рельсовый автобус до Анапы, который откроет регулярное пригородное железнодорожное сообщение между двумя субъектами федерации.
Российская газета 06:38
Музыка

На Украине затравили мальчика-сироту за песню «Смуглянка» в Лондоне

Вечерний курьер 08:43
Хоккей

«Авангард» с крупным счетом обыграл «Салават» и сравнял счет в серии

Газета.Ru 09:05
Армия и оружие

МИД России призвал НАТО задуматься о последствиях агрессивных действий

Агрессивные действия НАТО по сбору «ударного кулака» и проведению учений у российских границ усиливают международную напряжённость.
RT на русском 07:25
Происшествия

В Китае обрушилось здание отеля

В восточной китайской провинции Фуцзянь обрушилось здание отеля Xinjia Express, сообщает агентство Синьхуа.
РИА Новости 08:23
Футбол

Дубль Деспотовича принес «Оренбургу» победу над «Арсеналом»

Российская газета 09:18
Общество

Скорая отказалась ехать на вызов к дочке Пескова

Красная весна вчера в 15:45
Политика

Путин поручил провести работу по реформам института гражданства

Российский лидер Владимир Путин поручил администрации президента организовать работу по реформированию миграционных режимов и института гражданства России.
REGNUM 09:18
Общество

Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд

Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
РБК 05 марта в 19:06
Общество

Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе

РИА Новости 00:07
Здоровье

Оперативный штаб сообщил о состоянии заболевших коронавирусом в Москве

В Москве у заболевших коронавирусом наблюдаются легкие симптомы заболевания. Только один из пациентов находится в состоянии средней тяжести.
Известия вчера в 09:20
Политика

Москва ответила на угрозы Зеленского прекратить диалог по Донбассу

Угроза президента Украины Владимира Зеленского выйти из "нормандского" формата, если боевые действия в Донбассе не прекратятся через год, выглядит странно, поскольку Киев сам не выполняет условия по деэскалации, указал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Газета.Ru 02:15
Кино

В прокат вышел фильм «Отель Белград» с Милошем Биковичем

В четверг, 5 марта, в российский прокат вышел комедийный фильм "Отель Белград" с Милошем Биковичем в главной роли.
Piter.tv 05 марта в 01:00
Общество

В России выявили четыре новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили четыре новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Коммерсантъ 07:03
Политика

Путин и Эрдоган договорились о прекращении огня в Идлибе

Переговоры Путина и Эрдогана 5 марта в Кремле начались общением тет-а-тет, после к ним присоединились члены делегаций двух стран.
Ведомости 05 марта в 13:08
Кино

Вышел трейлер военной драмы «Грейхаунд» по сценарию Тома Хэнкса

News.ru вчера в 02:03
Экономика

В России хотят сформировать единый тариф на электроэнергию

В России хотят сформировать единый тариф на электроэнергию.
Деловое.ТВ 05 марта в 00:40
Футбол

Президент «Урала» прокомментировал ситуацию с местом проведения игры «Зенита» и «Спартака»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о ситуации с местом проведения полуфинального матча Кубка России «Зенит» — «Спартак».
Чемпионат 07:13
Происшествия

Трех членов саудовской королевской семьи арестовали

В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Lenta.ru вчера в 17:24
Политика

Британия возмутилась методами борьбы с коронавирусом в Москве

Напомним, 5 марта власти Москвы ввели режим повышенной готовности с целью предотвратить распространение коронавирусной инфекции нового типа.
Красная весна 08:47
Футбол

«Ливерпуль» одержал волевую победу над «Борнмутом» в матче АПЛ

Sport24.ru 09:24
Спорт

Фрида Карлссон победила в масс-старте на этапе Кубка мира в Осло

РИА Новости 07:42
Происшествия

На телах умерших в Москве украинских шахматистов нашли следы уколов

Известия вчера в 03:52
Футбол

Зидан: «Сегодня я тренер „Реала“, но завтра все может измениться»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан порассуждал о своем будущем накануне матча Ла Лиги с «Бетисом».
Sport24.ru 08:47
Общество

Режим повышенной готовности введён в Москве из-за коронавируса

В целях активизации работы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве вводится режим повышенной готовности.
RT на русском 05 марта в 13:07
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