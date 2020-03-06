"6 марта состоится заседание Совета Безопасности ООН по формуле Арріа относительно ситуации в Автономной республике Крым и городе Севастополь", – сообщил он в Facebook.

Украина созывает Совбез ООН по ситуации в Крыму

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