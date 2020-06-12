Политика

КоммерсантъКоммерсантъУкраина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он выразил благодарность партнерам по НАТО, благодаря которым это решение стало возможным.
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Украина получила статус партнера расширенных возможностей НАТО

РБК11:05

Чем чреват полученный Украиной статус партнера НАТО

Московский Комсомолец14:08

Киев получил статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Комсомольская правда11:31

Зеленский оценил получение Украиной статуса партнёра НАТО

RT на русском12:16

Украина стала партнером расширенных возможностей НАТО

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В России прокомментировали получение Украиной статуса партнера НАТО

РИА Новости13:04

Слуцкий назвал новый статус Украины для НАТО очередным «ходом Запада в игре»

ТАСС12:40
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Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 16:08, Ашберн
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Посла России вызвали в МИД Румынии из-за заявления Захаровой

Госсекретарь МИДа Дан Некулэеску заявил послу России, что упоминание РФ в документе не должно вызывать удивления, поскольку это является следствием «известного поведения российской стороны в регионе».
Коммерсантъ 10:28
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Происшествия

На одном из крупнейших оптовых рынков Пекина обнаружили коронавирус

РИА Новости 14:09
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Происшествия

На Ставрополье из-за сильного ветра опрокинулись грузовики

В Ставропольском крае из-за сильного ветра опрокинулись несколько грузовиков, пишет ГУ МЧС по региону.
Газета.Ru 12:19
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Политика

Песков напомнил Украине позицию России по Донбассу

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Общество

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Бывший генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус заявил о том, что председатель совета директоров "железнодорожников" Анатолий Мещеряков сорвал трансфер Артема Дзюбы в московский клуб.
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На днях Екатерина не только показала фото мужа, но и немного рассказала о нем. На снимке Андреева рядом с мужем на яхте.
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Зеленский перешел на особый режим работы из-за коронавируса у его жены

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Сегодня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали "Герой Труда РФ" в Парке Победы на Поклонной горе.
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По словам эксперта, ПФР РФ собирается выдать пенсионерам единовременные денежные выплаты.
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