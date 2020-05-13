Политика

ИзвестияИзвестияУкраина столкнулась с угрозой дефицита воды

Кроме того, планируется проведение инвентаризации источников подземных вод и артезианских скважин для покрытия возможного дефицита, а также выработка водной стратегии. В марте глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что из-за ситуации с коронавирусом страна может столкнуться с голодом.
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с чего всё началось
«Последние пять лет были маловодными, и существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек, которые имеют значительную антропогенную нагрузку», — говорится в заявлении
 от 13 мая.
Известиявчера в 16:06

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Жителей Украины предупредили об угрозе дефицита воды

РБКвчера в 23:32

СНБО сообщил об угрозе водного дефицита на Украине

Комсомольская правдавчера в 16:01

СНБО: на Украине возможен дефицит воды

Газета.Ruвчера в 16:33

В СНБО призвали готовиться к водному дефициту на Украине

Московский Комсомолецвчера в 16:15

Украина столкнулась с угрозой дефицита воды

Известиявчера в 16:06

СНБО предупредил об угрозе водного дефицита на Украине

RT на русскомвчера в 16:58

В СНБО предупредили об угрозе дефицита воды на Украине

РИА Новостивчера в 15:44
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Экономика

Бизнесу начали выплачивать субсидии на зарплаты работникам

По словам Егорова, всего с 1 мая за субсидиями обратились 307 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей, из них 227 тысяч соответствуют необходимым критериям, и это только 18% из тех, кто, по данным Налоговой службы, имеет право на господдержку.
Российская газета вчера в 11:33
2
Общество

Глава нижегородского Минздрава заявил о провокации на скорой помощи

Заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения облправительства Давид Мелик-Гусейнов сообщил на своей странице в Facebook о «провокации», устроенной на Сормовской подстанции скорой медицинской помощи.
Бизнес News. Время зарабатывать вчера в 10:42
148
Музыка

Первая часть онлайн-концерта Евровидения состоится уже сегодня

Life.ru 12 мая в 09:32
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Происшествия

Суд смягчил приговор осужденному за убийство полицейского в Москве

Известия 04:28
2
Политика

NYT настаивает на точности материала о коронавирусе в России

Вице-президент медиакорпорации New York Times по коммуникациям Дэниель Роудс настаивает на том, что издание опубликовало корректные данные о статистике COVID-19 в России.
Газета.Ru 01:49
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Шоу-бизнес

Эмин Агаларов разводится с женой

Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной.
Paparazzi.ru вчера в 13:20
88
Политика

Поклонская ответила назвавшему ее символом предательства Гордону

Газета.Ru 04:12
92
Общество

Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей

Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от распространения коронавируса, изменения опубликованы на сайте кабмина.
Ведомости вчера в 04:51
12
Происшествия

ФСБ проводит обыск у министра сельского хозяйства Пензенской области

Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.
Коммерсантъ 04:10
45
Здоровье

В России выявили новые клинические проявления коронавирусной инфекции

Федеральные центры Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, перепрофилированные под прием больных с новой коронавирусной инфекцией, выявили у двух пациентов нетипичное течение заболевания.
ТАСС 03:00
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Общество

СК возбудил дела из-за фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»

RT на русском 04:31
68
Политика

Китай рассматривает ответные санкции против чиновников США

Вашингтон, 14 мая 2020, 09:56 — REGNUM Власти Китая недовольны позицией Соединенных Штатов по вопросу причастности КНР к распространению коронавируса и допускают введение ответных ограничительных мер.
REGNUM 02:56
24
Общество

Выпускники смогут выбрать количество предметов ЕГЭ

Школьники смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в высшее учебное заведение, пояснил РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 22:17
1K
Политика

На Украине раскрыли новый обман МВФ

Украина приняла закон о банковском регулировании, на котором настаивал Международный валютный фонд, однако он опять ее обманул.
Российская газета 03:12
72
Происшествия

В Петербурге автомобиль пробил ограждение и упал в Фонтанку

Легковой автомобиль врезался в ограждение набережной, пробил его и упал в реку Фонтанку в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, водителя достали из воды прохожие.
ТАСС 03:47
Общество

Интернет-мошенники воспользовались спросом на детские пособия

Интернет-мошенники воспользовались спросом на детские пособия и создали несколько десятков фейковых сайтов для обмана россиян, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование компании "СёрчИнформ".
Газета.Ru 04:07
76
Армия и оружие

В Киеве объяснили настойчивое желание взять под контроль Донбасс

Получив под свой контроль границы в Донбассе, Украина убережет Европу от незаконного проникновения оружия на ее территорию.
Утро.ru 03:18
3
Хоккей

Одна из команд Западной конференции КХЛ перейдет в Восточную

Одна команда Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), возможно, будет переведена в Восточную.
МК-Спорт вчера в 03:46
Происшествия

В Челябинской области умер пациент с коронавирусом

Еще один пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Челябинской области, всего в регионе более 1,4 тысячи случаев COVID-19, сообщила в четверг пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 03:07
6
Единоборства

Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме

Абдулманап Нурмагомедов, отец и наставник российского бойца Хабиба Нурмагомедова находится в госпитале в тяжелом состоянии.
Vprognoze.ru вчера в 16:00
10
Общество

В России за сутки выявлено менее 10 тыс. заразившихся коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано 9974 новых случая заражения коронавирусом COVID-19 в 84 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Коммерсантъ 03:37
17
Происшествия

На унижавшую детей сотрудницу уфимского приюта завели уголовное дело

Вести.Ru вчера в 15:17
102
Общество

Песков рассказал о том, как заразился коронавирусом

РИА Новости вчера в 13:18
2K
Общество

Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

ГЛАС.RU вчера в 09:15
316
Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
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Кино

Умерла звезда фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова

Заслуженная артистка России Алла Мещерякова скончалась на 78-м году жизни, передает РИА "Новости" со ссылкой на Союз кинематографистов России.
Газета.Ru 04:02
9
Происшествия

В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском вчера в 03:53
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Экономика

Российские авиакомпании получат субсидии на 23,4 млрд рублей

Москва, 14 мая 2020, 00:46 — REGNUM Правительство России выделило 23,4 млрд рублей на поддержку авиакомпаний, которые потерпели убытки из-за распространения коронавируса и связанных с этим ограничений, сообщили 14 мая в пресс-службе ведомства.
REGNUM вчера в 17:46
26
Игры

В Epic Games Store бесплатно раздадут Grand Theft Auto V

RuNews24.ru 02:01
36
Общество

В России предложили давать вид на жительство за покупку недвижимости

Минэкономразвития подготовило законопроект, согласно которому иностранные предприниматели могут получить вид на жительство в России после покупки недвижимости.
РИА Новости 01:57
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