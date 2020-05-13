Политика
ИзвестияУкраина столкнулась с угрозой дефицита воды
Кроме того, планируется проведение инвентаризации источников подземных вод и артезианских скважин для покрытия возможного дефицита, а также выработка водной стратегии. В марте глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что из-за ситуации с коронавирусом страна может столкнуться с голодом.
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с чего всё началось
«Последние пять лет были маловодными, и существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек, которые имеют значительную антропогенную нагрузку», — говорится в заявлении от 13 мая.Известиявчера в 16:06
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Экономика
Бизнесу начали выплачивать субсидии на зарплаты работникам
По словам Егорова, всего с 1 мая за субсидиями обратились 307 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей, из них 227 тысяч соответствуют необходимым критериям, и это только 18% из тех, кто, по данным Налоговой службы, имеет право на господдержку.
Российская газета вчера в 11:33
Общество
Глава нижегородского Минздрава заявил о провокации на скорой помощи
Заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения облправительства Давид Мелик-Гусейнов сообщил на своей странице в Facebook о «провокации», устроенной на Сормовской подстанции скорой медицинской помощи.
Бизнес News. Время зарабатывать вчера в 10:42
Музыка
Первая часть онлайн-концерта Евровидения состоится уже сегодня
Life.ru 12 мая в 09:32
Политика
NYT настаивает на точности материала о коронавирусе в России
Вице-президент медиакорпорации New York Times по коммуникациям Дэниель Роудс настаивает на том, что издание опубликовало корректные данные о статистике COVID-19 в России.
Газета.Ru 01:49
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов разводится с женой
Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной.
Paparazzi.ru вчера в 13:20
Общество
Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от распространения коронавируса, изменения опубликованы на сайте кабмина.
Ведомости вчера в 04:51
Происшествия
ФСБ проводит обыск у министра сельского хозяйства Пензенской области
Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.
Коммерсантъ 04:10
Здоровье
В России выявили новые клинические проявления коронавирусной инфекции
Федеральные центры Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, перепрофилированные под прием больных с новой коронавирусной инфекцией, выявили у двух пациентов нетипичное течение заболевания.
ТАСС 03:00
Общество
СК возбудил дела из-за фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»
RT на русском 04:31
Политика
Китай рассматривает ответные санкции против чиновников США
Вашингтон, 14 мая 2020, 09:56 — REGNUM Власти Китая недовольны позицией Соединенных Штатов по вопросу причастности КНР к распространению коронавируса и допускают введение ответных ограничительных мер.
REGNUM 02:56
Общество
Выпускники смогут выбрать количество предметов ЕГЭ
Школьники смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в высшее учебное заведение, пояснил РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 22:17
Политика
На Украине раскрыли новый обман МВФ
Украина приняла закон о банковском регулировании, на котором настаивал Международный валютный фонд, однако он опять ее обманул.
Российская газета 03:12
Происшествия
В Петербурге автомобиль пробил ограждение и упал в Фонтанку
Легковой автомобиль врезался в ограждение набережной, пробил его и упал в реку Фонтанку в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, водителя достали из воды прохожие.
ТАСС 03:47
Общество
Интернет-мошенники воспользовались спросом на детские пособия
Интернет-мошенники воспользовались спросом на детские пособия и создали несколько десятков фейковых сайтов для обмана россиян, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование компании "СёрчИнформ".
Газета.Ru 04:07
Армия и оружие
В Киеве объяснили настойчивое желание взять под контроль Донбасс
Получив под свой контроль границы в Донбассе, Украина убережет Европу от незаконного проникновения оружия на ее территорию.
Утро.ru 03:18
Хоккей
Одна из команд Западной конференции КХЛ перейдет в Восточную
Одна команда Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), возможно, будет переведена в Восточную.
МК-Спорт вчера в 03:46
Происшествия
В Челябинской области умер пациент с коронавирусом
Еще один пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Челябинской области, всего в регионе более 1,4 тысячи случаев COVID-19, сообщила в четверг пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 03:07
Единоборства
Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме
Абдулманап Нурмагомедов, отец и наставник российского бойца Хабиба Нурмагомедова находится в госпитале в тяжелом состоянии.
Vprognoze.ru вчера в 16:00
Общество
В России за сутки выявлено менее 10 тыс. заразившихся коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировано 9974 новых случая заражения коронавирусом COVID-19 в 84 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Коммерсантъ 03:37
Происшествия
На унижавшую детей сотрудницу уфимского приюта завели уголовное дело
Вести.Ru вчера в 15:17
Общество
Песков рассказал о том, как заразился коронавирусом
РИА Новости вчера в 13:18
Общество
Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву
ГЛАС.RU вчера в 09:15
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
Кино
Умерла звезда фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Заслуженная артистка России Алла Мещерякова скончалась на 78-м году жизни, передает РИА "Новости" со ссылкой на Союз кинематографистов России.
Газета.Ru 04:02
Происшествия
В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском вчера в 03:53
Экономика
Российские авиакомпании получат субсидии на 23,4 млрд рублей
Москва, 14 мая 2020, 00:46 — REGNUM Правительство России выделило 23,4 млрд рублей на поддержку авиакомпаний, которые потерпели убытки из-за распространения коронавируса и связанных с этим ограничений, сообщили 14 мая в пресс-службе ведомства.
REGNUM вчера в 17:46
Игры
В Epic Games Store бесплатно раздадут Grand Theft Auto V
RuNews24.ru 02:01
Общество
В России предложили давать вид на жительство за покупку недвижимости
Минэкономразвития подготовило законопроект, согласно которому иностранные предприниматели могут получить вид на жительство в России после покупки недвижимости.
РИА Новости 01:57