Армия и оружие
Газета.RuУкраина строит две военные базы в Донбассе по стандартам НАТО
Киев построит две военные базы по стандартам НАТО в Северодонецке – областном центре Луганской области, и в Мариуполе Донецкой области, об этом рассказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк. По его словам, эти два военных объекта начали возводиться в "чистом поле".
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