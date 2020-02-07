Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuУкраина строит две военные базы в Донбассе по стандартам НАТО

Киев построит две военные базы по стандартам НАТО в Северодонецке – областном центре Луганской области, и в Мариуполе Донецкой области, об этом рассказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк. По его словам, эти два военных объекта начали возводиться в "чистом поле".
Читать в источнике
Комментировать201

Подробнее о событии

Украина заявила о планах создать две базы в Донбассе по стандартам НАТО

РБК12:06

Украина создаст две базы в Донбассе по стандартам НАТО

ТАСС08:22

Украина построит в Донбассе два военные базы по стандартам НАТО

Интерфакс09:37

Украина создаст в Донбассе две базы по стандартам НАТО

Известия08:59

Украина хочет построить в Донбассе две базы по стандартам НАТО

Вести.Ru08:51

Украина хочет создать две военные базы в Донбассе по стандартам НАТО

РИА Новости08:47

Украина построит в Донбассе военные базы по стандартам НАТО

Lenta.ru10:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7058 источников, обновлено в 13:56, Ашберн
Единоборства

Александр Емельяненко рассказал, почему его задержали в Анапе

ProstoProSport 12:34
Футбол

«Крылья Советов» интересуются защитником «Динамо» Морозовым

Чемпионат 13:24
Армия и оружие

В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер

Заходивший на посадку лайнер со 172 пассажирами чуть не попал под огонь сирийской армии, когда она отражала израильскую атаку под Дамаском.
РИА Новости вчера в 22:59
Экономика

Хуснуллин назвал ставку по ипотеке в России преступлением

Считаю ипотечную ставку в 9% преступлением.
News.ru 05:31
Общество

Гимнастка Солдатова опровергла информацию о попытке суицида

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опровергла сообщения о том, что она якобы предприняла попытку покончить жизнь самоубийством.
Газета.Ru вчера в 10:06
Политика

Путин и Лукашенко провели второй раунд переговоров в Сочи

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели второй раунд переговоров в Сочи, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты 13:07
Происшествия

В Госдуме сообщили о гибели депутата Хайруллина при крушении вертолета

Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета под Казанью.
Lenta.ru 11:31
Общество

Путин подписал закон о праве детей на жилье при разводе родителей

ТАСС вчера в 09:53
Политика

РФ и Белоруссия договорились о цене на газ на 2020 год

Россия и Белоруссия договорились о поставках российского газа Минску на условиях 2019 года, эта договоренность распространяется на весь текущий год, сообщил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Интерфакс 13:50
Политика

Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова

Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
ТАСС 07:48
Авто

Tesla дистанционно отключила автопилот, за который не заплатили

В декабре автопилот обновился до последней версии, но далее, после очередного аудита программ, компания Tesla просто дистанционно отключила эту систему без уведомления владельца.
Вести.Ru 11:22
Шоу-бизнес

Игорь Матвиенко заявил, что Григорьев-Апполонов медленно себя убивает

Discover24 02:24
Происшествия

Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве

Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Коммерсантъ 10:48
Политика

Трамп советует демократам винить Россию в срыве кокусов в Айове

Президент США Дональд Трамп с иронией заявил, что Демократической партии следует винить России в сбое при подсчете голосов на праймериз Демпартии в штате Айова.
REGNUM 10:03
Происшествия

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
РИА Новости вчера в 16:14
Политика

Вашингтон задержал поставки оружия Украине на $30 млн

Администрация президента США Дональда Трампа задерживает как минимум шесть заказов на поставку оружия и боеприпасов для Украины.
Известия 12:44
Общество

СКР проверяет сообщения об анестезисте, «убивавшем ветеранов»

Правоохранители проверяют информацию о том, что в Кировском областном госпитале для ветеранов войн медбрат отключал пациентов от аппаратов ИВЛ.
Газета.Ru 10:44
Энергетика

Российская группа «Сафмар» начала поставлять топливо в Белоруссию

Владимир Путин и Александр Лукашенко сегодня обсуждают этот вопрос в Сочи. Никаких результатов переговоров пока нет.
Эхо Москвы 12:30
Хоккей

Василевский сел на шпагат и совершил невероятный сейв в матче НХЛ

РИА Новости 03:54
Армия и оружие

В результате обстрела со стороны киевских боевиков погибли четверо военнослужащих НМ ЛНР — Марочко

Боевики 93-й отдельной механизированной бригады ВФУ, под руководством военного преступника Брыжинского, подвергли обстрелу из артиллерийских систем калибром 122-мм окраины населенного пункта Золотое-5.
Новостной фронт 13:33
Культура

Украинский телеканал «1+1» снял сериалы на русском языке

ИнфоСМИ 12:53
Общество

Россия отправит в Китай 2 млн медицинских масок

Россия отправит 2 млн медицинских масок в Китай, где распространяется эпидемия коронавируса.
Известия 11:54
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»

РБК вчера в 17:31
Происшествия

У берегов Эстонии затонул российский траулер

У берегов Эстонии Российский рыболовный траулер затонул, передает ТАСС.
Газета.Ru 01:58
Происшествия

В Петербурге ищут тело школьницы, утонувшей в Лахтинском разливе

REGNUM 01:40
Политика

Лавров назвал недопустимым силовое смещение власти в Венесуэле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что сценарии по силовому смещению власти в Венесуэле недопустимы.
ФАН 13:39
Происшествия

Причиной аварийной посадки самолета в Стамбуле назвали погоду

Плохие погодные условия стали предварительной причиной аварийной посадки самолета Pegasus в Стамбуле, погиб человек, пострадали 157 человек.
Коммерсантъ 05 февраля в 14:45
Наука

Нарушение биологических часов может провоцировать развитие диабета

ToDay News Ufa вчера в 10:36
Шоу-бизнес

Актер Валерий Гаркалин госпитализирован в Москве

Актер Валерий Гаркалин госпитализирован накануне в Москве с воспалением легких.
BFM.ru 10:18
Кино

В сериале «Ведьмак» появится леший из игры

Во втором сезоне "Ведьмака" появится новый сказочный персонаж - леший, сообщает Redanian Intelligence.
Газета.Ru 07:48
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное