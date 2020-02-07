Армия и оружие
Газета.RuУкраина строит две военные базы в Донбассе по стандартам НАТО
Киев построит две военные базы по стандартам НАТО в Северодонецке – областном центре Луганской области, и в Мариуполе Донецкой области, об этом рассказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк. По его словам, эти два военных объекта начали возводиться в "чистом поле".
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Создатели фильма «Сваты» поспешили сообщить радостную новость - съемки нового сезона культового сериала после нескольких лет застоя стартовали.
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Американский пресс-офис компании Nissan рассказал о пикапе Frontier (в России более известен как Navara), который проехал 1 609 344 километра —примерно такое же расстояние нужно преодолеть, чтобы дважды слетать на Луну и вернуться обратно.
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«В газетах фигурируют самые разные имена, и это абсолютно понятно, но он слишком стар для нас», — цитирует Хайнера TZ.
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Трамп обвинил Пелоси в нарушении закона
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Шоу-бизнес
Пелагея сообщила о травле из-за развода с Телегиным
Российская певица Пелагея опубликовала видео у себя в Instagram, в котором высказалась по поводу своего развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
Общество
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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил об истощении мировых запасов средств индивидуальной защиты.
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В центре Москвы обнаружена мумия человека, умершего шесть лет назад
Мумия человека, умершего шесть лет назад, найдена в центре Москвы. Об этом в пятницу сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Гаджеты
AMD сегодня начнёт продажи 64-ядерного Ryzen Threadripper 3990X
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Футбол
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Общество
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Врач-стоматолог из Киева Ирина Козак-Кедич заявила, что не станет лечить русскоязычных пациентов, пока они не начнут говорить по-украински.
Фигурное катание
Загитова показала новый номер в прозрачном платье и упала с прыжка
Фигуристка Алина Загитова на шоу в Цюрихе представила новый номер под композицию Hallelujah, но не смогла откатать его без падений.
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У теплой и бесснежной зимы есть и еще один негативный фактор.