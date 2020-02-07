Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuУкраина строит две военные базы в Донбассе по стандартам НАТО

Киев построит две военные базы по стандартам НАТО в Северодонецке – областном центре Луганской области, и в Мариуполе Донецкой области, об этом рассказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк. По его словам, эти два военных объекта начали возводиться в "чистом поле".
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Украина создаст две базы в Донбассе по стандартам НАТО

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РИА Новости08:47

Украина заявила о планах создать две базы в Донбассе по стандартам НАТО

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