Украина может усилить возможности флота за счет списанных американских кораблей, что позволит изменить баланс сил на Черном море. Об этом заявил заместитель директора киевского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

Политика В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.

Гаджеты Oppo представила более доступного конкурента для Apple Watch Сегодня компания OPPO провела онлайн-конференцию на которой представила смартфоны из серии Find X2 и первые умные часы — OPPO Watch.

Общество Сбежавшая с деньгами жена правителя Дубая назвала причину побега Принцесса Хайя долгое время находилась в браке с правителем Дубая шейхом Мохаммедом бин Рашидом, однако в какой-то момент она забрала детей и сбежала.

Общество Меган Маркл освистали на благотворительном вечере в Лондоне Супруга принца Гарри Меган Маркл столкнулась с неодобрением поклонников королевской семьи во время своего прибытия на ежегодную церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards, которая прошла 5 марта в Лондоне.

Общество Олег Тиньков рассказал о диагностированной ему лейкемии Российский бизнесмен Олег Тиньков через своего представителя сообщил о том, что у него диагностирована острая лейкемия.

Политика В Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

Общество В Москве выздоровел первый заразившийся коронавирусом Мужчина, вернувшийся с коронавирусом после поездки в Италию, выздоровел в Москве и скоро будет выписан из больницы.

Политика Джабаров оценил высказывание Зеленского о Донбассе "Ситуация станет непредсказуемой" Причина, по которой Украина должна выходить из нормандского формата, абсолютно непонятна, заявил в беседе с RT первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Здоровье Онкологов обяжут перепроверять диагнозы детей в Москве из-за ошибок Минздрав поручил Национальному медицинскому исследовательскому центру детской гематологии, онкологии и иммунологии (НМИЦ) им. Д. Рогачева разработать регламент обязательной перепроверки биоматериала детей с онкологическими заболеваниями, сообщает РБК, ссылаясь на главу НМИЦ Александра Румянцева.

Политика Новый украинский премьер объяснил свои слова о поставках воды в Крым Ранее Шмыгаль в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" заявил, что подача воды в Крым является вопросом гуманитарной ответственности перед жителями полуострова, потому что Крым – это Украина.

Общество Жена Ефремова прокомментировала недопуск мужа на борт самолета Жена заслуженного артиста России Михаила Ефремова Софья Кругликова в пятницу, 6 марта, объяснила журналистам, почему актера не допустили на рейс в Ригу.