Армия и оружие
Российская газетаУкраина укрепит флот за счет списанных американских кораблей
Украина может усилить возможности флота за счет списанных американских кораблей, что позволит изменить баланс сил на Черном море. Об этом заявил заместитель директора киевского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.
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Политика
В Госдуме разъяснили отказ от поправки о недвижимости чиновников
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников высказался о решении не вносить в Конституцию запрет на недвижимость за рубежом для чиновников.
Происшествия
Калужанин получил пять лет колонии за комментарий в сети «ВКонтакте»
Суд в Калуге приговорил к пяти годам и двум месяцам колонии 37-летнего местного жителя Ивана Любшина за комментарии в соцсети «ВКонтакте».
Гаджеты
Oppo представила более доступного конкурента для Apple Watch
Сегодня компания OPPO провела онлайн-конференцию на которой представила смартфоны из серии Find X2 и первые умные часы — OPPO Watch.
Общество
Сбежавшая с деньгами жена правителя Дубая назвала причину побега
Принцесса Хайя долгое время находилась в браке с правителем Дубая шейхом Мохаммедом бин Рашидом, однако в какой-то момент она забрала детей и сбежала.
Здоровье
В Китае сообщили об изменениях симптомов коронавируса
Единоборства
Мирзаев проиграл Оспанову на турнире в Казахстане
Главным боем турнира стал поединок российского бойца Расула Мирзаева и его соперника, казахстанца Армана Оспанова.
Экономика
К группе риска отнесли 38 российских банков
38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
Энергетика
В ЛУКОЙЛе оценили потери России от разрыва сделки с ОПЕК
Россия будет терять от $100 млн до $150 млн в день из-за распада сделки ОПЕК+, заявил совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун изданию The Bell.
Происшествия
В Швеции совершено покушение на чеченского блогера
На известного чеченского блогера, проживающего в шведском городе Евле, было совершено нападение.
Общество
В России «Красу полиции» затравили за внешность
Общество
Меган Маркл освистали на благотворительном вечере в Лондоне
Супруга принца Гарри Меган Маркл столкнулась с неодобрением поклонников королевской семьи во время своего прибытия на ежегодную церемонию вручения премии Endeavour Fund Awards, которая прошла 5 марта в Лондоне.
Общество
Олег Тиньков рассказал о диагностированной ему лейкемии
Российский бизнесмен Олег Тиньков через своего представителя сообщил о том, что у него диагностирована острая лейкемия.
Политика
В Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем
Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Шоу-бизнес
Бывший муж Пелагеи познакомил новую возлюбленную с мамой
Известно, что новая пассия Телегина познакомилась с матерью хоккеиста. Обе женщины были замечены со спортсменом.
Биатлон
Йоханнес Бё выиграл спринт на этапе Кубка мира в Чехии
На этапе Кубка мира по биатлону в Чехии, который могли отменить из-за коронавируса, прошла гонка в спринте на 10 километров.
Общество
В Москве выздоровел первый заразившийся коронавирусом
Мужчина, вернувшийся с коронавирусом после поездки в Италию, выздоровел в Москве и скоро будет выписан из больницы.
Политика
Джабаров оценил высказывание Зеленского о Донбассе
"Ситуация станет непредсказуемой" Причина, по которой Украина должна выходить из нормандского формата, абсолютно непонятна, заявил в беседе с RT первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
Происшествия
Каирский суд отказался признавать терактом крушение А321 над Синаем
Хоккей
Овечкин вышел на первое место в гонке снайперов
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мёртвыми в Москве
Единоборства
Нурмагомедов пнул чемпионский пояс Фергюсона
Здоровье
Онкологов обяжут перепроверять диагнозы детей в Москве из-за ошибок
Минздрав поручил Национальному медицинскому исследовательскому центру детской гематологии, онкологии и иммунологии (НМИЦ) им. Д. Рогачева разработать регламент обязательной перепроверки биоматериала детей с онкологическими заболеваниями, сообщает РБК, ссылаясь на главу НМИЦ Александра Румянцева.
Музыка
В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для «Евровидения»
Политика
Новый украинский премьер объяснил свои слова о поставках воды в Крым
Ранее Шмыгаль в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" заявил, что подача воды в Крым является вопросом гуманитарной ответственности перед жителями полуострова, потому что Крым – это Украина.
Космос
На Марсе выявили возможные следы древней жизни
Немецкие астробиологи из Берлинского технического университета уверены: тиофены – признак того, что когда-то давно на Марсе была жизнь.
Общество
Жена Ефремова прокомментировала недопуск мужа на борт самолета
Жена заслуженного артиста России Михаила Ефремова Софья Кругликова в пятницу, 6 марта, объяснила журналистам, почему актера не допустили на рейс в Ригу.
Политика
Число мигрировавших в Крым украинцев за год возросло на 17%
Спикер Госсовета республики Владимир Константинов в ноябре 2019 года на встрече с делегацией иностранных СМИ сообщал, что Крым после воссоединения с Россией принял на постоянное место жительства около 170 тыс. человек, в том числе 50 тыс. жителей Украины.
Происшествия
Волонтер и бывший военнослужащий 95-й бригады ВСУ убит в Житомире
В подъезде дома в Житомире нашли застреленным предпринимателя, волонтера и бывшего военнослужащего 95-й бригады Олега Котенко.
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева села на шпагат и восхитила поклонников
Утяшева села на шпагат, который ее поклонникам показался даже лучше, чем балерины Волочковой.