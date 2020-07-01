Армия и оружие
ИзвестияУкраина усилила боеготовность войск у границ с Крымом
В конце июня представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что существует угроза вторжения российских войск для восстановления подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. Вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов счел это выступление провокацией.
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Политика
ЦИК объяснил решение озвучить первые данные голосования по поправкам до закрытия участков
Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова объяснила решение комиссии публиковать результаты общероссийского голосования по мере поступления данных в систему ГАС "Выборы" желанием дать журналистам официальные данные, а не "информацию разной степени точности".
Интерфакс 12:24
Киберспорт
На Xbox One пройдёт фестиваль игровых демоверсий
Microsoft анонсировала первый фестиваль игровых демоверсий для Xbox One — ранее подобное мероприятие проходило только в Steam.
Игромания.ру 13:03
Авто
Автомобили с пробегом в Японии подешевели более чем на 40%
Как сообщает ToDay News, данная информация известна общественности от агентства Kobunsha Co. Ltd. Кроме того, известно, что согласно итогам прошлого месяца автомобили на японском вторичном авторынке стали дешевле на сорок процентов в сравнении с абсолютно таким же периодом в прошлом году.
ToDay News Ufa 06:08
Политика
Мэр Якутска проголосовала против поправок
Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
Pravda.Ru 07:51
Общество
Участки для голосования по поправкам к Конституции закрылись в Москве
Избирательные участки для голосования по поправкам к Конституции закрылись в Москве и Центральной России.
RT на русском 13:07
Авто
Новый Hyundai Santa Fe получит гибридную версию для Европы
В следующем году в ассортимент модификаций нового Santa Fe войдет подключаемая гибридная версия, которая использует тот же двигатель с турбонаддувом, но в сочетании с более мощным электромотором мощностью 90 л.с. и литий-ионной полимерной батареей на 13,8 кВт/ч.
SpeedMe 08:05
Шоу-бизнес
80-летнего Виторгана осудили за непристойное видео с 2-летней дочерью
Подписчики обрушились с критикой на 80-летнего актера, за ролик в котором его двухлетняя дочь Этель, находясь в неудобной ситуации, отвечает на вопросы жены артиста Ирины.
Слово и Дело 08:23
Здоровье
Доктор Мясников назвал продукт, который защищает от рака
Самым полезным овощем является брокколи за счет содержания большого количества различных витаминов, минералов и биологически активных веществ, сообщил врач Александр Мясников в эфире федерального канала «Россия-1».
Evo-rus.com вчера в 14:36
Политика
Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского
Глава республики Крым Сергей Аксенов в среду, 1 июля, разместил на своей странице «ВКонтакте» ролик студии «Квартал 95» с участием президента Украины Владимира Зеленского, в котором ему голос свыше говорит забыть о полуострове.
Известия 11:38
Гаджеты
Pocophone показал новый Poco M2 Pro на изображениях
Очередной новинкой станет модель Poco M2 Pro, которую и анонсировала компания.
Astera 07:32
Гаджеты
Xiaomi презентовала бюджетные смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C
Новые смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C будут предложены покупателям по цене 84 и 100 долларов соответственно.
Evo-rus.com 03:52
Политика
Суд в Киеве решает вопрос об аресте Порошенко
Суд в Киеве решает вопрос о мере пресечения для Петра Порошенко. По словам экс-президента, в отношении него возбудили уже 24 уголовных дела.
BFM.ru 10:27
Авто
Hyundai Motor начала в Петербурге строительство завода двигателей
"Не возникает сомнений в том, что первые силовые агрегаты будут выпущены на этом заводе в октябре следующего года", - заявил губернатор Петербурга Александр Беглов, который посетил торжественное мероприятие в честь начала строительства.
Новые автомобили вчера в 08:07
Шоу-бизнес
Тимати подарил 8-летнему сыну Киркорова мотоцикл в честь дня рождения
Хип-хоп исполнитель Тимати в качестве подарка для сына Филиппа Киркорова преподнес мотоцикл за сто тысяч рублей.
CT news вчера в 08:08
Культура
Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI
ToDay News Ufa 07:40
Шоу-бизнес
Экс-возлюбленные Егор Крид и Нюша выпустили совместный клип
Отличная новость для поклонников бывших возлюбленных Егора Крида и Нюши: артисты выпустили совместный трек под названием «Mr. & Ms. Smith» и клип на него.
Wday.ru вчера в 07:30
Космос
Наша галактика скрывает до 36 внеземных цивилизаций
Вперёд (г. Батайск) 09:00
Общество
Польша «назло России» подписала сотне своих лётчиков смертный приговор
Порядка 100 военных лётчиков Польши 7 лет находились на краю гибели из-за того, что власти страны испортили отношения с Россией.
Царьград 12:45
Спорт
Карпов считает маразмом обвинение шахмат в расизме
Анатолий Карпов, победитель Чемпионата мира по шахматам, подверг жесткой критике людей, обвинивших шахматы в расизме.
Discover24 вчера в 07:42
Происшествия
Американский истребитель F-16 разбился в Южной Каролине
Американский истребитель F-16CM Fighting Falcon потерпел крушение при выполнении тренировочного полета.
Российская газета 11:50
Музыка
Новый клип группы Blackpink побил рекорд BTS по просмотрам на YouTube
Количество просмотров клипа южнокорейской группы Blackpink на песню How You Like That превысило предыдущий рекорд K-Pop-коллектива BTS по числу просмотров на YouTube.
Известия вчера в 19:38
Культура
«Бивис и Баттхед» получат перезапуск от автора оригинала
Автор оригинального анимационного мультсериала «Бивис и Баттхед» Майк Джадж создаёт перезапуск проекта, который снова посвятят героям-лоботрясам.
Игромания.ру 12:34
Спорт
Состоялся релиз гоночной игры Trackmania
Стартовый доступ Trackmania предложит игрокам бесплатный доступ к 25 трекам из официальной кампании и пользовательским трекам для игры в Аркадном режиме.
Srnsk 11:24
Кино
Новые сезоны «Смешариков» планируют запустить до 2025 года
Telesputnik.ru вчера в 04:28
Футбол
Ростов — Краснодар 0:1 (1-й тайм)
Матч 25-го тура РПЛ «Ростов» - «Краснодар» пройдет в Ростове и начнется в 20:00 по московскому времени.
ODDS.ru 03:41
Происшествия
При проливке Дома культуры в Гусь-Хрустальном пострадал пожарный
Пожарный пострадал при проливке и разборе конструкций в Доме культуры в Гусь-Хрустальном, он госпитализирован, сообщили в главке МЧС России по Владимирской области.
RT на русском 12:39
Футбол
Месси забил 700-й гол за карьеру
ODDS.ru 00:48
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
«Интеллектуальный» учет электроэнергии в России позволит снизить ее потери на 70–80 млрд рублей в год.
Известия 08:45
Спорт
Tannenberg выходит на PlayStation 4 и Xbox One
Tannenberg выйдет на PlayStation 4 и Xbox One 24 июля.
Игромания.ру 09:09