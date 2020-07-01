В конце июня представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что существует угроза вторжения российских войск для восстановления подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. Вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов счел это выступление провокацией.

Украина усилила боеготовность войск у границ с Крымом

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