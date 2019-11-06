Политика

ИзвестияИзвестияУкраина ускорила ввод запрета на ввоз вагонов из России

Правительство Украины ускорило ввод запрета на ввоз железнодорожных вагонов из России, перенеся срок на 20 ноября 2019 года с 1 марта 2020 года. Об этом написал на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в среду, 6 ноября.
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Украина вводит эмбарго на ввоз списанных вагонов из России

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Украина ускорилась с запретом российских вагонов

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Украина ускорила ввод запрета на ввоз вагонов из России

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Правительство Украины ускорило ввод запрета на ввоз вагонов из России

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Ввоз на Украину б/у вагонов из РФ вырос в 4 раза после решения Киева об отсрочке эмбарго

Интерфаксвчера в 11:13
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Росавиация может ограничить деятельность Azur Air

Официальный представитель Росавиации сообщил, что "в случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 [года] несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения".
ТАСС 09:50
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Представили официальные изображения салона новой Skoda Octavia

Skoda Octavia нового поколения, чья премьера состоится 11 ноября в Праге, получит цифровую приборную панель и новый двухспицевый руль.
Автоновости дня 03:03
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В Забайкалье расстрелявший сослуживцев солдат увиделся с отцом

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Задержан подозреваемый в убийстве главы центра «Э» Ингушетии

В Москве задержали подозреваемого в убийстве главы центра "Э" Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщает РЕН.
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Происшествия

В МЧС позвонили с угрозой сбросить в Химках взрывчатку с квадрокоптера

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Катрин Денев перенесла ишемический инсульт

Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.
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Названа причина бедности большинства людей

В качестве примера финансист привел ситуацию, когда инвесторы вкладывают в стартапы больше денег, чем тем необходимо.
Lenta.ru 06:27
Шоу-бизнес

У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль

В последнее время здоровье не беспокоило Бухарову, но недавно она прошла медобследование, в рамках которого узнала, что опухоль снова вернулась.
Bimru.ru 07:26
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Андрей Малахов назвал свою зарплату на «Первом канале»

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Стал известен прайс российских звезд на новогодних корпоративах

В «Комсомольской правде» узнали во сколько обойдется выступление российских звезд. Дорогостоящей певицей в этом году стала Светлана Лобода.
Kazanfirst.ru вчера в 07:23
Политика

Зеленский шокирован работой танкового завода в Харькове

Украинский президент Владимир Зеленский был шокирован тем, что за 10 лет работы Харьковский завод транспортного машиностроения имени Вячеслава Малышева выпустил лишь один танк.
Газета.Ru 11:59
Общество

Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране

Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 16:21
Футбол

«Локомотив» и «Ювентус» огласили составы на матч ЛЧ

Газета.Ru 12:30
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Ранившей насильника ножом девушке смягчили статью обвинения

Известия 09:31
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Футболист «Зенита» Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины

RT на русском 03:33
Общество

Европейские банки планируют отказаться от Visa и MasterCard

Около 20 банков Европы совместно разрабатывают общеевропейскую платежную систему, призванную заменить Visa и MasterCard.
Газета.Ru вчера в 22:00
Происшествия

Против либертарианца Михаила Светова возбудили уголовное дело

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении члена Либертарианской партии России Михаила Светова из-за поста в инстаграме в 2012 году, сообщил в среду "Интерфаксу" его адвокат Михаил Бирюков.
Интерфакс 10:24
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Полицейский в Москве попытался съесть 10 тысяч рублей взятки

Майор столичной полиции попытался съесть 10 тысяч рублей во время задержания.
Вести.Ru 07:19
Шоу-бизнес

Киану Ривз появился на публике с новой возлюбленной

Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film, и не один, а в компании со своей новой возлюбленной, чего с ним не случалось уже очень давно.
Neva.Today 10:06
Шоу-бизнес

Наташа Королева потеряла ребенка после интимного скандала

Наташа Королева по праву считается одной из самых привлекательных певиц российского шоу-бизнеса.
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Политика

Путин: Россия обладает уникальным оружием, но не станет им угрожать

Глава государства рассказал о готовности Москвы сделать все возможное, чтобы подтолкнуть процесс разоружения с учетом российских новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность на фоне растущих для России угроз.
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Демпартия США проведёт слушания по импичменту Трампа 13 ноября

Представители демократической партии в Палате представителей Конгресса США 13 ноября проведут первые открытые слушания по вопросу импичмента президента страны Дональда Трампа.
News.ru 12:31
Общество

В Турции пропал гражданин России

«По информации генерального консульства России в Анталье, сегодня в генконсульство обратилась Юлия Коваленко с просьбой оказать содействие в поисках её сына Никиты Василевского, пропавшего в турецком городе Сиде 1 ноября», — заявили в диппредставительстве.
RT на русском 11:55
Авто

Октябрьские продажи «АвтоВАЗа» в РФ снизились на 5,5%

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Медведев уволил замглавы Минприроды

Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил Владимира Логинова от должности заместителя руководителя Министерства природных ресурсов и экологии.
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Гончаренко: «Ахметов сильно прибавил в отборе мяча»

Ильзат сильно прибавил в отборе мяча.
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Космос

Робот Федор сообщил о «секретных работах» на МКС

Антропоморфный робот Федор в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что на борту Международной космической станции занимался рядом «секретных вещей», о которых известно только главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину.
РБК 29 октября в 19:02
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HBO представил картонную коробку для просмотра сериалов в одиночестве

Телеканал HBO представил "устройство" HBO Box - черную картонную коробку с прорезями для ног и отверстиями для вентиляции.
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Эрдоган обвинил США в невыполнении соглашения по отводу курдов в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что США проводят совместное патрулирование с курдскими формированиями в зоне безопасности на севере Сирии, что противоречит турецко-американским договоренностям.
РИА Новости вчера в 06:39
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Генерал Дрыманов заявил, что передавал заму не деньги, а коньяк

Экс-начальник московского главка СК РФ Александр Дрыманов утверждает, что передавал своему заму Денису Никандрову не его долю от коррупционных дел, а коньяк.
РИА Новости вчера в 06:36
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