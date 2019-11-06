Правительство Украины ускорило ввод запрета на ввоз железнодорожных вагонов из России, перенеся срок на 20 ноября 2019 года с 1 марта 2020 года. Об этом написал на своей странице в Facebook министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в среду, 6 ноября.

Украина ускорила ввод запрета на ввоз вагонов из России

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