Экономика

РИА НовостиРИА НовостиУкраина успешно обрушила российский экспорт на 14 миллиардов долларов

При нормальном же подсчете выходит, что российский экспорт сократился немногим более чем в 2,5 раза. А вот украинский экспорт в Россию обвалился почти в пять раз — до 3,2 миллиарда. В абсолютном выражении потери России несколько больше: 14,3 против 11,9 миллиарда долларов.
Читать в источнике
Комментировать160

Подробнее о событии

Украина успешно обрушила российский экспорт на 14 миллиардов долларов

РИА Новости01:00

Прекращение экспорта в Россию нанесло мощный удар по экономике Украины

Life.ru07:12

Украина обвалила российский экспорт на $14 млрд

News.ru10:59

Украина не смогла компенсировать потери от прекращения экспорта с Россией

ФАН05:55

Итог шести лет переворота на Украине — экспорт в Россию упал в 5 раз

Красная весна09:13

Экономика Украины пострадала от сокращения товарооборота с РФ

Народные новости08:39

Прекращение российского экспорта нанесло удар экономике Украины

Экономика сегодня04:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 14:53, Ашберн
Общество

В Пушкине спешно строят инфекционный центр для больных коронавирусом

В Пушкине на юге Санкт-Петербурга спешно возводят инфекционный центр для больных коронавирусом.
Evo-rus.com 12:26
Общество

Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице всеобщий режим изоляции. Об этом он сообщил в своем блоге. Режим начинает действовать 30 марта.
Lenta.ru 12:52
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 21:30
Политика

Сторонник Зеленского обратился в СБУ и ГБР после обнародования записей с его братом

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обратился в госбюро расследований и Службу безопасности Украины, так как в сеть слили видео, на котором его брат Денис Ермак говорит, что претендует на должность заместителя министра инфраструктуры.
Газета.Ru 11:52
Гаджеты

Смартфон OnePlus 8 Pro обзаведется рекордно ярким экраном

Источник заявил, что новый смартфон компании OnePlus получит рекордно яркий (до 1400 кд/м2) экран с диагональю 6,78 дюйма и загнутыми краями.
Faktom 10:54
Общество

Москвичей начали по громкой связи призывать остаться дома

Московский Комсомолец 08:32
Общество

Москвичи с коронавирусом получат лекарства бесплатно

Ранее сообщалось, что Собянин ввел в столице всеобщий режим изоляции. Он начинает действовать 30 марта.
Lenta.ru 13:32
Экономика

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Вести.Ru 05:12
Экономика

Минпромторг предлагает ввести «арендную амнистию» для потребрынка

Минпромторг предлагает ввести в России "арендную амнистию" для всех предприятий потребительского рынка, кроме продовольственной торговли, на время кризиса, который может вызвать распространение в России коронавируса.
ТАСС 09:26
Общество

Назван процент тяжелобольных коронавирусом моложе 40 лет

Власти сообщили, что среди столичных пациентов, которые больны коронавирусом и находятся в тяжелом состоянии, почти 40% в возрасте до 40 лет.
Газета.Ru 13:41
Общество

В Подмосковье также запретят людям выходить на улицу. Меры аналогичны московским

Введут спецпропуска Напомним, что гражданам в Москве (и Подмосковье) запрещается выходить на улицу без веской причины: выгул собак, поход на работу, в магазин или аптеку или обращение за помощью, вынос мусора.
Собеседник 13:29
Армия и оружие

Российские снайперы научились сбивать вертолеты из засады

Российские снайперы научились сбивать вертолеты из засады.
Lenta.ru вчера в 18:35
Волейбол

Чемпионаты России по волейболу досрочно завершены

Всероссийская федерация волейбола на заочном заседании президиума приняла решение досрочно завершить сезон в связи с пандемией коронавируса.
Вести.Ru вчера в 08:40
Общество

В России утвержден перечень товаров первой необходимости

Премьер РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень товаров первой необходимости за исключением продовольственных товаров.
Интерфакс вчера в 09:48
Общество

Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Газета.Ru 10:40
Общество

Собянин объявил об ежемесячных выплатах потерявшим из-за вируса работу

Москвичи, потерявшие работу из-за распространения коронавируса, могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 19,5 тыс. руб. в месяц.
РБК 13:39
Общество

Роспотребнадзор призвал не гулять с детьми на улице из-за коронавируса

В связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 Роспотребнадзор рекомендует родителям по возможности максимально ограничить контакты детей с другими людьми.
Общественное телевидение России вчера в 03:19
Общество

Ушел из жизни писатель Юрий Бондарев

Газета.Ru 13:54
Политика

Зеленский заявил об угрозе дефолта на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за ситуации с коронавирусом страна оказалась на грани дефолта.
РИА Новости 13:13
Происшествия

Псковский губернатор рассказал о болезнях умершего от COVID-19 мужчины

Скончавшийся в Псковской области пациент с коронавирусом страдал гипертонией и хронической болезнью легких, он оказался в реанимации вскоре после госпитализации, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
РИА Новости 12:13
Здоровье

Поражению легких при коронавирусе сможет помешать чай с куркумой

Evo-rus.com 27 марта в 09:09
Наука

Ученые проанализировали восемь штаммов коронавируса

РЕН ТВ 08:56
Политика

Россия с 30 марта временно закроет госграницу

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
ТАСС вчера в 11:05
Здоровье

Кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии

Управление делами президента (УДП) опубликовало в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram видеоролики с советами врачей о том, как защититься от коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 27 марта в 22:18
Здоровье

Названа смертельная опасность грейпфрута

"Один стакан грейпфрутового сока или целый плод могут подавлять функцию ферментов в вашем организме на срок до 24 часов, в связи с чем выдерживать интервал между приемом лекарства и употреблением фрукта просто бессмысленно", — пишет SasaPost.
РИА Новости 11:05
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
РИА Новости 02:48
Армия и оружие

В КНР «раскрыли» секрет Су-57 благодаря видео Минобороны России

Китайским журналистам удалось «раскрыть» секрет вооружения новейшего российского истребителя Су-57.
Профиль 13:08
Технологии

Россия перейдет на новую бизнес-модель по производству авиадвигателей

Через 4 года в России хотят завершить научно-исследовательские работы по внедрению технологии цифровых двойников авиационных двигателей.
Реальное время 11:22
Экономика

«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны

Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Российская газета вчера в 15:58
Здоровье

Препарат для лечения коронавируса разработали в России

По словам главы ФМБА Вероники Скворцовой, указанные средства позволят обеспечить эффективное лечение пациентов с коронавирусом различной степени тяжести, передает РИА Новости.
Вечерняя Москва вчера в 09:01
Как работают Яндекс.Новости?
Главное