Экономика
РИА НовостиУкраина успешно обрушила российский экспорт на 14 миллиардов долларов
При нормальном же подсчете выходит, что российский экспорт сократился немногим более чем в 2,5 раза. А вот украинский экспорт в Россию обвалился почти в пять раз — до 3,2 миллиарда. В абсолютном выражении потери России несколько больше: 14,3 против 11,9 миллиарда долларов.
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