Экономика
РИА НовостиУкраина успешно обрушила российский экспорт на 14 миллиардов долларов
При нормальном же подсчете выходит, что российский экспорт сократился немногим более чем в 2,5 раза. А вот украинский экспорт в Россию обвалился почти в пять раз — до 3,2 миллиарда. В абсолютном выражении потери России несколько больше: 14,3 против 11,9 миллиарда долларов.
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Армия и оружие
Инфекция наступает, а ВСУ крадут свиней: сводка с Донбасса
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за прошедшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя Управления Народной милиции ДНР.
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Гордон Браун, возглавлявший британское правительство во время экономического кризиса 2008 года, полагает, что сейчас мировым лидерам и экспертам в области здравоохранения надо выступить единым фронтом.
Общество
Передвижение по России могут ограничить
Источник в правительстве рассказал РИА Новостям, что передвижение по территории России могут ограничить.
Общество
Раскрыт процент людей младше 40 лет среди тяжелобольных коронавирусом
По данным на 29 марта, в России число людей с подозрением на коронавирус возросло до 182,7 тысячи.
Здоровье
В России представили схему лечения коронавирусной инфекции
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило схему лечения коронавирусной инфекции с помощью препарата «Мефлохин», который ранее использовался против малярии.
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Российские военные продолжают помогать бороться с коронавирусом в Италии
На сегодняшний день российские военные продолжают помогать бороться с коронавирусом в Италии.
Общество
Собянин заявил о новой стадии ситуации с коронавирусом в Москве
Ситуация с распространением коронавируса в Москве перешла в новую стадию. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, пишут РИА Новости.
Общество
Китай заявил об остановке эпидемии коронавируса в стране
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Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о трудном разговоре с мамой
Как передает ToDay News Ufa, Анна Заворотнюк решила вести свой собственный блог.
Политика
Россия с 30 марта временно закроет госграницу
Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
Политика
Источник в МИД России оценил обвинения США в адрес КНР по коронавирусу
Обвинительный тон заявлений представителей США в адрес Китая в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 вызывает в России недоумение.
Общество
Лекарства при эпидемии для стандартной аптечки назвал доктор Мясников
Врач отметил, что коронавирусную инфекцию может подхватить каждый, а антибиотики бесполезны.
Общество
Московское метро «переименовало» две станции из-за коронавируса
На двух станциях Московского метрополитена появились стикеры, напоминающие пожилым жителям столицы о необходимости оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции на фоне угрозы распространения коронавируса.
Культура
Скончался знаменитый польский композитор Кшиштоф Пендерецкий
Выдающийся польский композитор Кшиштоф Пендерецкий скончался в воскресное утро, 29 марта, в Кракове. О трагедии сообщила семья музыканта.
Политика
Участники встреч с Путиным заранее сдают тест на коронавирус
Президент РФ живет и работает в обычном режиме, проводит встречи, однако участники этих встреч, как и сотрудники, находящиеся в непосредственной близости от главы государства, сдают тесты на коронавирус.
Происшествия
В Уфе накажут родителей детей, обнаруженных на крупном концерте
Правоохранители накажут родителей 11 несовершеннолетних, которых обнаружили в ночном клубе Уфы на концерте, при этом организатор мероприятия, собравший на мероприятие более 50 человек, тоже понесет административное наказание, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
Музыка
Little Big представили «карантинную» версию своей песни
Лидер группы Little Big Илья Прусикин опубликовал в Instagram "карантинную" версию своей песни "I’m ok" ("Я в порядке").
Здоровье
Валерий Газзаев: «Осознанное нарушение карантина будет приравнено к уголовному преступлению»
Умышленное нарушение карантина будет приравниваться к уголовному преступлению, если привело к заражению и смерти двух или более людей.
Общество
США вышли на первое место по количеству заболевших коронавирусом
По данным Университета Джонса Хопкинса, в США насчитывается более 82 тыс. заболевших, тогда как в Китае почти 81,8 тыс. На третьем месте по заболеваемости Италия с почти 80,6 тыс. инфицированных коронавирусом.
Здоровье
Кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии
Управление делами президента (УДП) опубликовало в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram видеоролики с советами врачей о том, как защититься от коронавирусной инфекции COVID-19.
Шоу-бизнес
Как болеет Игорь Николаев: Проскуряковой надоело бояться коронавируса
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 марта
Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 28 марта число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 571 тыс. человек.
Происшествия
Ростовские власти рассказали, как начался крупный пожар на берегу Дона
Крупный ландшафтный пожар на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону начался недалеко от ресторана сразу с четырех очагов, сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.
Экономика
Сафиуллин сравнил сегодняшний мировой кризис с развалом СССР
Директор Центра перспективных экономических исследований при Академии наук РТ, проректор по вопросам экономического и стратегического развития КФУ Марат Сафиуллин считает, что то, что происходит с мировым рынком сегодня - можно поставить на один уровень с развалом СССР.
Экономика
Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Общество
Пенсии и пособия за апрель перечислены досрочно — ПФР
Пенсионный фонд Российской Федерации досрочно перечислил денежные средства пенсионерам и выплатил пособия за апрель 2020 года, в том числе ветеранам, из-за предстоящей нерабочей недели.
Здоровье
Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России
Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
Политика
Трамп решил не вводить карантин в штате Нью-Йорк
По словам Трампа, альтернативной мерой по сдерживанию нового коронавируса станет обращение федеральных властей.