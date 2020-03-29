Экономика

РИА НовостиРИА НовостиУкраина успешно обрушила российский экспорт на 14 миллиардов долларов

При нормальном же подсчете выходит, что российский экспорт сократился немногим более чем в 2,5 раза. А вот украинский экспорт в Россию обвалился почти в пять раз — до 3,2 миллиарда. В абсолютном выражении потери России несколько больше: 14,3 против 11,9 миллиарда долларов.
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Прекращение экспорта в Россию нанесло мощный удар по экономике Украины

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Источник в правительстве рассказал РИА Новостям, что передвижение по территории России могут ограничить.
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Раскрыт процент людей младше 40 лет среди тяжелобольных коронавирусом

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Общество

Собянин заявил о новой стадии ситуации с коронавирусом в Москве

Ситуация с распространением коронавируса в Москве перешла в новую стадию. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, пишут РИА Новости.
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Китай заявил об остановке эпидемии коронавируса в стране

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РБК 07:16
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о трудном разговоре с мамой

Как передает ToDay News Ufa, Анна Заворотнюк решила вести свой собственный блог.
ToDay News Ufa 06:37
Политика

Россия с 30 марта временно закроет госграницу

Правительство России поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через государственную границу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы.
ТАСС вчера в 10:26
Политика

Источник в МИД России оценил обвинения США в адрес КНР по коронавирусу

Обвинительный тон заявлений представителей США в адрес Китая в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 вызывает в России недоумение.
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Общество

Лекарства при эпидемии для стандартной аптечки назвал доктор Мясников

Врач отметил, что коронавирусную инфекцию может подхватить каждый, а антибиотики бесполезны.
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Общество

Московское метро «переименовало» две станции из-за коронавируса

На двух станциях Московского метрополитена появились стикеры, напоминающие пожилым жителям столицы о необходимости оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции на фоне угрозы распространения коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:48
Культура

Скончался знаменитый польский композитор Кшиштоф Пендерецкий

Выдающийся польский композитор Кшиштоф Пендерецкий скончался в воскресное утро, 29 марта, в Кракове. О трагедии сообщила семья музыканта.
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Политика

Участники встреч с Путиным заранее сдают тест на коронавирус

Президент РФ живет и работает в обычном режиме, проводит встречи, однако участники этих встреч, как и сотрудники, находящиеся в непосредственной близости от главы государства, сдают тесты на коронавирус.
Вести.Ru 06:44
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В Уфе накажут родителей детей, обнаруженных на крупном концерте

Правоохранители накажут родителей 11 несовершеннолетних, которых обнаружили в ночном клубе Уфы на концерте, при этом организатор мероприятия, собравший на мероприятие более 50 человек, тоже понесет административное наказание, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
РИА Новости 07:47
Музыка

Little Big представили «карантинную» версию своей песни

Лидер группы Little Big Илья Прусикин опубликовал в Instagram "карантинную" версию своей песни "I’m ok" ("Я в порядке").
РИА Новости вчера в 21:24
Здоровье

Валерий Газзаев: «Осознанное нарушение карантина будет приравнено к уголовному преступлению»

Умышленное нарушение карантина будет приравниваться к уголовному преступлению, если привело к заражению и смерти двух или более людей.
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Общество

США вышли на первое место по количеству заболевших коронавирусом

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США насчитывается более 82 тыс. заболевших, тогда как в Китае почти 81,8 тыс. На третьем месте по заболеваемости Италия с почти 80,6 тыс. инфицированных коронавирусом.
Remedium.ru 27 марта в 07:09
Общество

Вернувшаяся из Таиланда свердловчанка не пошла на самоизоляцию

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Кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии

Управление делами президента (УДП) опубликовало в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram видеоролики с советами врачей о том, как защититься от коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 27 марта в 22:18
Шоу-бизнес

Как болеет Игорь Николаев: Проскуряковой надоело бояться коронавируса

Московский Комсомолец 07:03
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 марта

Погибшие и пострадавшие По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на 28 марта число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 571 тыс. человек.
РБК 05:30
Происшествия

Ростовские власти рассказали, как начался крупный пожар на берегу Дона

Крупный ландшафтный пожар на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону начался недалеко от ресторана сразу с четырех очагов, сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.
РИА Новости вчера в 14:38
Экономика

Сафиуллин сравнил сегодняшний мировой кризис с развалом СССР

Директор Центра перспективных экономических исследований при Академии наук РТ, проректор по вопросам экономического и стратегического развития КФУ Марат Сафиуллин считает, что то, что происходит с мировым рынком сегодня - можно поставить на один уровень с развалом СССР.
Высокогорские вести вчера в 07:53
Экономика

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Вести.Ru 05:12
Общество

Пенсии и пособия за апрель перечислены досрочно — ПФР

Пенсионный фонд Российской Федерации досрочно перечислил денежные средства пенсионерам и выплатил пособия за апрель 2020 года, в том числе ветеранам, из-за предстоящей нерабочей недели.
Evo-rus.com 03:29
Здоровье

Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России

Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
РИА Новости 27 марта в 11:00
Политика

Трамп решил не вводить карантин в штате Нью-Йорк

По словам Трампа, альтернативной мерой по сдерживанию нового коронавируса станет обращение федеральных властей.
REGNUM вчера в 21:36
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Российский политический деятель. Губернатор Иркутской области с 2 октября 2015 по 12 декабря 2019 годы.
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