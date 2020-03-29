Экономика

РИА НовостиРИА НовостиУкраина успешно обрушила российский экспорт на 14 миллиардов долларов

При нормальном же подсчете выходит, что российский экспорт сократился немногим более чем в 2,5 раза. А вот украинский экспорт в Россию обвалился почти в пять раз — до 3,2 миллиарда. В абсолютном выражении потери России несколько больше: 14,3 против 11,9 миллиарда долларов.
Читать в источнике
Комментировать234

Подробнее о событии

Украина успешно обрушила российский экспорт на 14 миллиардов долларов

РИА Новости01:00

Прекращение экспорта в Россию нанесло мощный удар по экономике Украины

Life.ru07:12

Украина обвалила российский экспорт на $14 млрд

News.ru10:59

Украина не смогла компенсировать потери от прекращения экспорта с Россией

ФАН05:55

Экономика Украины пострадала от сокращения товарооборота с РФ

Народные новости08:39

Прекращение российского экспорта нанесло удар экономике Украины

Экономика сегодня04:10

Прекращение российского экспорта негативно отразилось на экономике Украины

Деловое.ТВ06:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 20:44, Ашберн
Экономика

Влияние новых мер в Москве на бизнес и безработицу. Что важно знать

Из-за новых ограничительных мер, о которых вечером в воскресение, 29 марта, объявили власти Москвы и Московской области, «удар по бизнесу будет колоссальным», заявил РБК председатель «Деловой России» Алексей Репик.
РБК 20:08
Здоровье

В России создали три препарата, которые могут помочь против COVID-19

В России с участием специалистов Российской академии наук разработаны три лекарственных препарата, которые потенциально могут быть применены для лечения инфекции, вызываемой коронавирусом COVID-19, сообщил РИА Новости вице-президент, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин.
РИА Новости 20:02
Общество

Медведев назвал коронавирус угрозой всему человечеству

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 19:50
Общество

В РФ обновили список товаров первой необходимости

Москва, 30 марта 2020, 02:40 — REGNUM Новый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, из которого исключили табачные и похоронные изделия, определен российским правительством, 29 марта сообщается на его сайте.
REGNUM 19:40
Энергетика

Отрицательные цены на нефть появились на рынке США

Цены на нефть в США в некоторых случаях уже упали ниже нуля — производители нефти доплачивают покупателям, чтобы они за свой счет забрали "забронированную" ранее нефть, пишет Что происходит.
Что происходит 12:02
Здоровье

Вирусолог объяснила разные формы протекания COVID-19

Формы протекания COVID-19 могут зависеть от того, как человек заразился коронавирусом, об этом в беседе с RT заявила доктор биологических наук, профессор МГУ Ольга Карпова.
РИА Новости 19:18
Наука

Ученые проанализировали восемь штаммов коронавируса

ToDay News Ufa 15:22
Общество

Названа температура, при которой активизируется коронавирус

Ученые Университета Гонконга назвали температуру, при которой коронавирус особенно активен.
РИА Новости 02:48
Происшествия

В Шереметьево самолет совершил экстренную посадку

REGNUM 18:14
Армия и оружие

Саудовские ПВО перехватили две ракеты над Эр-Риядом

Известия вчера в 17:44
Политика

Макрон призвал Италию не «пьянеть» от российской помощи

Французский лидер упрекнул СМИ в том, что о помощи оказанной Францией и Германией забывают и призвал «не пьянеть» от того, что делают Россия и Китай, приводит слова политика телеканал France 24.
Известия 19:18
Общество

Назван процент тяжелобольных коронавирусом моложе 40 лет

Власти сообщили, что среди столичных пациентов, которые больны коронавирусом и находятся в тяжелом состоянии, почти 40% в возрасте до 40 лет.
Газета.Ru 13:41
Общество

В Чите прошли рейды по пивбарам

Вечером 28 марта были организованы рейды по пивным барам Читы с целью проверки исполнения Постановления губернатора, по которому все подобные заведения с 28 марта должны перейти на режим дистанционной торговли из-за угрозы коронавируса.
ZAB.RU вчера в 22:40
Экономика

Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.
Вести.Ru 05:12
Политика

Трамп спрогнозировал пик смертности от коронавируса в США

Президент США Дональд Трамп спрогнозировал пик смертности от коронавируса в стране. Его слова передает РИА Новости.
Lenta.ru 18:36
Авто

Список функций авто, о которых не знает большинство водителей

Редакция издания SpeedMe.ru назвала интересные и нужные «фишки», которые присутствуют в некоторых автомобилях, но о которых не знают владельцы.
Тарантас Ньюс вчера в 06:42
Шоу-бизнес

У Божены Рынски появилась дочь от умершего год назад Игоря Малашенко

Журналистка Божена Рынска впервые стала матерью, ребенок появился на свет спустя год от ее покойного супруга, российского медиаменеджера и одного из основателей НТВ Игоря Малашенко через год после его смерти.
РИА Новости 20:31
Общество

Вирусная революция: как пандемия изменит наш мир

Пандемия коронавируса с невероятной скоростью разрушает транспортные и производственные цепочки, заставляет государства возвращать границы и перестраивать ключевые общественные институты, университеты стремительно переходят на удаленное обучение.
РБК 27 марта в 03:39
Культура

Пандемия повлияла на российское кино

На youtube-канале музея можно посмотреть видео-лекции о военной технике, оружии и его создателях, а также о выставках Музея Победы.
Победа РФ вчера в 04:38
Экономика

Минпромторг предлагает ввести «арендную амнистию» для потребрынка

Минпромторг предлагает ввести в России "арендную амнистию" для всех предприятий потребительского рынка, кроме продовольственной торговли, на время кризиса, который может вызвать распространение в России коронавируса.
ТАСС 09:26
Армия и оружие

КНДР провела испытания многозарядной пусковой установки

В Северной Корее состоялись испытания крупногабаритной многозарядной пусковой установки.
Российская газета 17:56
Общество

Врачи сообщили об уязвимости аллергиков перед коронавирусом

Как отмечают российские врачи, люди, которые страдают весной аллергией, попадают в зону повышенного риска в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец 20:17
Политика

Трамп передумал вводить карантин в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп передумал вводить карантин в штате Нью-Йорк, а также в соседних штатах – Нью-Джерси и Коннектикут.
Lenta.ru вчера в 21:29
Наука

Цвет волос напрямую влияет на продолжительность жизни

Как сообщает издание Nature Communications, исследователи изучили данные нескольких сотен тысяч пациентов из Великобритании и выяснили, что половое созревание наступает намного раньше у людей с темным цветом волос, нежели у блондинов и светло-русых.
Вечерний Волгоград 09:03
Энергетика

Цена на нефть WTI упала ниже $20

Москва, 30 марта 2020, 03:35 — REGNUM Стоимость одного барреля нефти марки WTI резко снизилась на 8,52%, упав до почти $20 впервые с 2002 года, 30 марта свидетельствуют данные торгов.
REGNUM 20:35
Общество

В Москве продлят действие проездных из-за мер против коронавируса

Проездные билеты на общественный транспорт продлят всем москвичам, которые не используют их ни разу за время нерабочей недели с 28 марта по 3 апреля.
РБК 14:07
Общество

Собянин прояснил вопрос въезда и выезда в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин прояснил вопрос въезда в столицу и выезда из города после объявления режима всеобщей изоляции.
Lenta.ru 14:03
Происшествия

В МВД сообщили, что в Подмосковье не вводили комендантский час

В Московской области не вводили комендантский час.
RT на русском 17:46
Происшествия

На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air

Коммерсантъ 10:07
Кино

Назван обязательный к просмотру во время карантина фильм

Назван обязательный для просмотра во время опасного карантина фильм.
Evo-rus.com вчера в 04:45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное