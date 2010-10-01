Экономика

КоммерсантъКоммерсантъУкраина увеличила бюджет на $603 млн для борьбы с коронавирусом

Верховная рада внесла изменения в бюджет Украины на 2020 год из-за ситуации с коронавирусом COVID-19, выделив дополнительные средства на поддержку врачей и закупку медицинских материалов. Также был создан специальный фонд для борьбы с пандемией.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Украина увеличила бюджет на $603 млн для борьбы с коронавирусом

Коммерсантъ09:25

Рада внесла изменения в бюджет Украины и создала фонд для борьбы с коронавирусом

ТАСС08:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 10:31, Ашберн
Политика

Путин: ситуация с коронавирусом меняется не в лучшую сторону

«На выделенные дополнительные деньги Министерство обороны развернуло уже практически работу в регионах РФ для строительства новых инфекционных медицинских учреждений, которые тоже при необходимости могут быть задействованы в среднесрочной перспективе»,— сказал Владимир Путин.
Коммерсантъ 08:43
2K
Экономика

В России могут временно запретить импорт дешевого бензина

Москва, 13 апреля 2020, 08:19 — REGNUM Правительство России может временно ограничить ввоз дешевого бензина в страну, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM 01:19
3,1K
Здоровье

Онищенко раскритиковал представителя ВОЗ за позицию по маскам

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко раскритиковал в эфире НСН представителя ВОЗ в России Мелиты Вуйнович, которая рассказала о потенциальном вреде масок.
РИА Новости 09:53
Кино

Disney хочет снять шестую часть «Пиратов Карибского моря»

Лос-Анджелес, США, 13 апреля 2020, 12:03 — REGNUM Исполнитель роли Пинтела в кинофраншизе «Пираты Карибского моря» Ли Аренберг заявил, что Disney планирует съёмки шестого фильма.
REGNUM 05:03
3
Футбол

«Тоттенхэм» не намерен продавать Кейна в «Манчестер Юнайтед»

Ранее появилась информация, что Тоттенхэм готов продать форварда за 200 миллионов фунтов из-за долгов по кредитам, выделенных на строительство нового стадиона.
Советский спорт 01:49
1
Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
711
Общество

Оперштаб выявил в сети призывы «положить» сайт пропусков в Москве

В оперативном штабе Москвы по борьбе с коронавирусом выявили злоумышленников, которые предлагают в сети «положить» сайт для выдачи цифровых пропусков для передвижения в столице.
RT на русском 10:17
Общество

Огонь в Чернобыле достиг хранилищ с радиоактивными отходами

Lenta.ru 10:00
122
Здоровье

Еще в одной больнице Севастополя обнаружили коронавирус

Пациентов, у которых есть медицинские показания, направят в больницу №9. С 27 марта COVID-19 выявлен у семи жителей Севастополя.
Российская газета 09:53
4
Политика

Google объяснил блокировку обращения Путина на YouTube

В компании Google объяснили блокировку видеоролика с обращением президента России Владимира Путина к россиянам на видеохостинге YouTube ошибкой.
RT на русском 10:09
359
Происшествия

На российском кладбище нашли гроб с телом безымянной молодой женщины

Lenta.ru 10:18
Общество

В МВД назвали самые криминальные регионы России

Москва стала рекордсменом по числу преступлений в январе — феврале 2020 года, сообщает RT со ссылкой на данные МВД.
Моя Москва.онлайн 02:14
127
Общество

Стас Михайлов сообщил о заражении коронавирусом

РБК 07:10
25
Общество

Эксперт ВШЭ заявила о смене динамики распространения COVID-19 в России

Ситуация с распространением коронавируса в России больше не развивается по оптимистической траектории, заявила директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 23:51
1,1K
Общество

Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля

По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru вчера в 10:10
2,9K
Общество

Песков прокомментировал рост преступности в стране

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не сгущать краски вокруг роста преступности в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 07:47
1,7K
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину вывели из искусственной комы

По словам Королевой, Бабкину вывели из состояния искусственной комы.
Газета.Ru 06:26
74
Общество

В Италии число умерших за сутки стало самым низким за три недели

В Италии за сутки от коронавируса умер 431 человек, что стало наименьшим за три недели, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Газета.Ru вчера в 12:21
34
Интернет

Сбербанк провел масштабное обновление интернет-банка

Сбербанк представил масштабное обновление сайта интернет-банка.
ТАСС 06:01
5
Экономика

Появилась петиция с требованием отставки Сечина

На сайте Change. org была опубликована петиция с требованием уволить Игоря Сечина с поста главы "Роснефти".
Pravda.Ru 05:52
20
Политика

На авианосце «Теодор Рузвельт» умер от коронавируса первый моряк

REGNUM 10:12
33
Политика

Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК 08:08
197
Энергетика

Страны ОПЕК+ заключили сделку о сокращении добычи нефти

Страны ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки с 1 мая 2020 года на два месяца.
RT на русском вчера в 14:20
557
Здоровье

В России создали тест-систему для диагностики коронавируса у животных

В апреле планируется произвести наборы для диагностики COVID-19, что позволит провести порядка 10 тысяч исследований биоматериала животных на базе подведомственных Россельхознадзору ветеринарных лабораторий и референтных центров страны.
РЕН ТВ 09:23
Общество

Уткин жестко ответил на обвинения Соловьева

Известный журналист и телекомментатор Василий Уткин жестко ответил на обвинения Владимира Соловьева, который назвал его "психически больным".
Газета.Ru 04:50
1,3K
Общество

В ВОЗ предположили, что ношение масок станет новой нормой

В ВОЗ заявили, что в скором времени ношение защитных масок станет нормой.
Москва 24 08:06
1
Экономика

Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие по безработице до двух МРОТ

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предложил повысить пособие по безработице до величины в полтора или два минимальных размера оплаты труда, который также, по его мнению, на время кризиса стоило бы увеличить.
Интерфакс 05:49
3
Шоу-бизнес

У Даны Борисовой обнажилась грудь во время съемок для челленджа

43-летняя российская телеведущая Дана Борисова решила принять участие в челлендже, который сейчас активно распространяется в сети.
Московский Комсомолец 09:56
Происшествия

В Туле сбили двух мужчин на проспекте Ленина

Сегодня в Туле два пешехода попали под колеса иномарки. Авария произошла на проспекте Ленина в районе дома №121.
Тульские Известия 07:23
Здоровье

Минздрав опубликовал рекомендацию подозревать COVID-19 в любом ОРВИ

Любой случай заражения острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) в сложившихся в России условиях следует рассматривать как подозрительный на коронавирусную инфекцию COVID-19.
РБК 07:09
113
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Денис Анатольевич Шмыгаль
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020. Председатель Ивано-Франковской областной государственной администрации с 1 августа 2019 по 5 февраля 2020.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное