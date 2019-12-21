Политика

Life.ruLife.ruУкраина увеличит тариф на транзит российского газа

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что будет увеличен тариф на транзит российского газа через украинскую территорию, сообщает ТАСС.
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Украина увеличит тариф на транзит российского газа

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