Общество
Lenta.ruУкраина увидела угрозу экономике из-за российского газа
Возможное прекращение транзита российского газа через Украину может стать угрозой для макроэкономической стабильности страны. Такое предположение высказал глава Нацбанка Украины Яков Смолий, его слова приводит ТАСС.
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Космос
Илон Маск исследует коноплю на МКС
SpaceX в 2020 году собирается провести исследование семян каннабиса после 30-дневного пребывания на Международной космической станции.
Здоровье
Project Syndicate (США): где восстание против угрозы резистентности к антибиотикам? (Project Syndicate)
Лондон — Угроза резистентности к антибиотикам (AMR) отодвигается на задний план угрозой изменения климата.
Общество
Сальма Хайек показала на фото Анджелину Джоли без макияжа
Сальма Хайек опубликовала совместный снимок с Анджелиной Джоли и пакистанским актёром Кумэйлом Нанджиани.
Футбол
«Краснодар» проиграл «Хетафе» и завершил выступления в Лиге Европы
В матче шестого тура группового раунда Лиги Европы российский «Краснодар» поиграл испанскому «Хетафе».
Авто
General Motors выйдет из совместного предприятия с «АвтоВАЗом»
Американская General Motors (GM) выйдет из совместного предприятия (СП) с «АвтоВАЗом», сообщает РБК.
Политика
В Великобритании завершились слушания по долгу Украины перед Россией
Слушания по спору о долге Украины перед Россией на $3 млрд завершил Верховный суд Великобритании.
Футбол
Владимир Быстров: «Ари сейчас спокойно загорает на пляже. „Краснодар“ никогда не будет выигрывать с такими игроками»
Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров считает, что нападающий «Краснодара» Ари намеренно получил вторую желтую карточку в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Базелем» (1:0), чтобы заработать удаление и не участвовать в заключительной игре турнира против «Хетафе».
Общество
Подозреваемый в убийстве Шеремета не признает свою причастность к делу
Сержант украинских сил спецопераций Андрей Антоненко, который находится в числе подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, не признает свою причастность к делу.
Космос
Ученые впервые выяснили, что происходит в атмосфере Марса
Ученые получили первые данные о ветровых циркуляциях в атмосфере Марса.
Армия и оружие
США испытали ракету средней дальности наземного базирования
Происшествия
При пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» погиб человек
При тушении пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске нашли тело военнослужащего, сообщили в пресс-службе Северного флота.
Интернет
Россиян предупредили об опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi
В ESET советуют при выходе в интернет через бесплатный Wi-Fi соблюдать простые правила безопасности и пользоваться антивирусной программой.
Происшествия
Депздрав назвал возможную причину смерти журналиста «Вечерней Москвы»
Журналист "Вечерней Москвы" Михаил Виноградов, предположительно, умер из-за внезапного разрыва бедренной артерии и массивного кровотечения, точную причину смерти определят после вскрытия, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
Авто
Объявили цены на кроссовер Skoda Karoq для РФ
Skoda Karoq с турбомотором в комплектации Ambition, которая будет представлена на рынке РФ первой, можно будет купить по цене от 1515000 рублей.
Общество
Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз
Штрафы для бизнеса за невыполнение предписаний надзорных органов могут увеличиться в десятки раз.
Авто
Kia придумала новый фирменный логотип
Корейский автопроизводитель Kia намерен поменять логотип марки.
Биатлон
Юрлова-Перхт стартует 12-й в спринте на этапе КМ в Хохфильцене
Международный союз биатлонистов опубликовал стартовые листы женской спринтерской гонки на 7,5 км с двумя огневыми рубежами на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).
Кино
Том Харди случайно сделал спойлер «Венома 2»
Ранее сообщалось, что премьера «Венома 2» намечена на 1 октября 2020 года. Режиссером ленты выступает Энди Серкис.
Политика
Закон об особом статусе Донбасса продлен
Верховная рада Украины в ходе внеочередного заседания приняла решение о продлении действия закона об особом статусе Донбасса.
Политика
Сенат США единогласно принял резолюцию о признании геноцида армян
Сенат конгресса Соединенных Штатов принял 12 декабря резолюцию о необходимости официально признавать и помнить геноцид армян, передает РИА "Новости".
Политика
Глава Украины Зеленский впервые дал интервью российскому СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам.
Политика
Зеленский представил свою «формулу будущего» для Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о "формуле будущего для Украины", которая состоит из пяти пунктов.
Энергетика
В Польше заявили о готовности к остановке транзита газа через Украину
«С 1 января 2020 года появляется риск отключения транзита российского газа в ЕС через Украину из-за окончания транзитного контракта на транспортировку газа и отсутствия нового», — отметили в компании.
Космос
«Спектр-РГ» приступил к выполнению основной программы
Наука
Удар астероида мог запустить движение плит на Земле
Экономика
Госдума не дала отменить транспортный налог
По убеждению большинства депутатов, отмена транспортного налога приведет к появлению выпадающих доходов бюджетов субъектов РФ.
Происшествия
Россиянин истязал соседей конским ржанием
46-летний мужчина систематически заставлял страдать своих соседей в доме по улице Березовской, включая им конское ржание.
Происшествия
Четыре человека погибли в аварии в Сочи
Четыре человека погибли при ДТП на трассе Адлер — Альпика-Сервис.