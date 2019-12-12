Общество

Lenta.ruLenta.ruУкраина увидела угрозу экономике из-за российского газа

Возможное прекращение транзита российского газа через Украину может стать угрозой для макроэкономической стабильности страны. Такое предположение высказал глава Нацбанка Украины Яков Смолий, его слова приводит ТАСС.
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ЦБ Украины назвал прекращение транзита газа риском для экономики страны

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Украину затрясёт: В Незалежной перечислили риски от прекращения транзита газа из России

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Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 14:52, Ашберн
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Сальма Хайек опубликовала совместный снимок с Анджелиной Джоли и пакистанским актёром Кумэйлом Нанджиани.
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Американская General Motors (GM) выйдет из совместного предприятия (СП) с «АвтоВАЗом», сообщает РБК.
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Слушания по спору о долге Украины перед Россией на $3 млрд завершил Верховный суд Великобритании.
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Владимир Быстров: «Ари сейчас спокойно загорает на пляже. „Краснодар“ никогда не будет выигрывать с такими игроками»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров считает, что нападающий «Краснодара» Ари намеренно получил вторую желтую карточку в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Базелем» (1:0), чтобы заработать удаление и не участвовать в заключительной игре турнира против «Хетафе».
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Подозреваемый в убийстве Шеремета не признает свою причастность к делу

Сержант украинских сил спецопераций Андрей Антоненко, который находится в числе подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета, не признает свою причастность к делу.
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Ученые впервые выяснили, что происходит в атмосфере Марса

Ученые получили первые данные о ветровых циркуляциях в атмосфере Марса.
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США испытали ракету средней дальности наземного базирования

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При пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» погиб человек

При тушении пожара на крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске нашли тело военнослужащего, сообщили в пресс-службе Северного флота.
РИА Новости 13:31
Интернет

Россиян предупредили об опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi

В ESET советуют при выходе в интернет через бесплатный Wi-Fi соблюдать простые правила безопасности и пользоваться антивирусной программой.
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Карпин вместе с женой побывал в ресторане повара Salt Bae

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Депздрав назвал возможную причину смерти журналиста «Вечерней Москвы»

Журналист "Вечерней Москвы" Михаил Виноградов, предположительно, умер из-за внезапного разрыва бедренной артерии и массивного кровотечения, точную причину смерти определят после вскрытия, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
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Объявили цены на кроссовер Skoda Karoq для РФ

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Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз

Штрафы для бизнеса за невыполнение предписаний надзорных органов могут увеличиться в десятки раз.
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Kia придумала новый фирменный логотип

Корейский автопроизводитель Kia намерен поменять логотип марки.
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Биатлон

Юрлова-Перхт стартует 12-й в спринте на этапе КМ в Хохфильцене

Международный союз биатлонистов опубликовал стартовые листы женской спринтерской гонки на 7,5 км с двумя огневыми рубежами на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).
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Закон об особом статусе Донбасса продлен

Верховная рада Украины в ходе внеочередного заседания приняла решение о продлении действия закона об особом статусе Донбасса.
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Сенат США единогласно принял резолюцию о признании геноцида армян

Сенат конгресса Соединенных Штатов принял 12 декабря резолюцию о необходимости официально признавать и помнить геноцид армян, передает РИА "Новости".
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Глава Украины Зеленский впервые дал интервью российскому СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам.
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Зеленский представил свою «формулу будущего» для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о "формуле будущего для Украины", которая состоит из пяти пунктов.
Газета.Ru 12:48
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В Польше заявили о готовности к остановке транзита газа через Украину

«С 1 января 2020 года появляется риск отключения транзита российского газа в ЕС через Украину из-за окончания транзитного контракта на транспортировку газа и отсутствия нового», — отметили в компании.
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Удар астероида мог запустить движение плит на Земле

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