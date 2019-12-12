Общество

Lenta.ruLenta.ruУкраина увидела угрозу экономике из-за российского газа

Возможное прекращение транзита российского газа через Украину может стать угрозой для макроэкономической стабильности страны. Такое предположение высказал глава Нацбанка Украины Яков Смолий, его слова приводит ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать11

Подробнее о событии

Украина увидела угрозу экономике из-за российского газа

Lenta.ru11:52

Глава Нацбанка Украины сравнил прекращение транзита газа с санкциями

Rambler News Service13:04

На Украине увидели риск для экономики страны в прекращении поставок газа из России

Известия12:51

Глава Нацбанка Украины перечислил риски экономической дестабилизации

Красная весна11:59

Украину затрясёт: В Незалежной перечислили риски от прекращения транзита газа из России

Царьград13:07

Украинской экономике «прописали» риски, не забыв про транзит газа

Росбалт10:59

На Украине рассказали об угрозах для Киева от прекращения транзита

РИА Новости09:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7090 источников, обновлено в 13:17, Ашберн
Хоккей

Россия — Швеция 1:3 (2-й перерыв)

12 декабря стартует Кубок Первого канала - очередной этап Евротура.
Газета.Ru 00:41
Финансы

Большинство экономистов верят в снижение ключевой ставки ЦБ

В этом году регулятор уже четырежды снижал ключевую ставку – суммарно на 1,25 п. п. с 7,75 до 6,5%. Причины такого единодушия – сохраняющийся тренд на замедление инфляции, невысокие инфляционные ожидания населения, укрепление рубля из-за договоренностей ОПЕК+ и сдержанная бюджетная политика.
Ведомости 10 декабря в 16:15
Происшествия

После пожара на «Адмирале Кузнецове» завели уголовное дело

Следственный комитет России завел уголовное дело по факту пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Североморске.
РБК 12:45
Происшествия

Депздрав назвал возможную причину смерти журналиста «Вечерней Москвы»

Журналист "Вечерней Москвы" Михаил Виноградов, предположительно, умер из-за внезапного разрыва бедренной артерии и массивного кровотечения, точную причину смерти определят после вскрытия, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
РИА Новости 12:57
Общество

Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским

РБК вчера в 16:29
Политика

Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза почтил память экс-мэра Москвы Юрия Лужкова и поручил сформулировать предложения по увековечиванию его памяти, обсудил социально-экономическую повестку дня и проинформировал о своем участии в Нормандском саммите в Париже, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 13:00
Политика

Ъ: Трамп сообщил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией

Президент США Дональд Трамп во время переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что хочет "в несколько раз" увеличить товарооборот с Россией.
РИА Новости 02:12
Хоккей

«Витязь» обменял Аалтонена в СКА на права на Оберга

СКА и «Витязь» совершили обмен. В Петербург отправился финский нападающий Миро Аалтонен.
Sports.ru 09:25
Политика

Песков опроверг существование запрета шутить про Путина на телевидении

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с тем, что на российском телевидении появилось больше цензуры и стало нельзя шутить про главу государства.
ТАСС 04:54
Технологии

Четыре федеральных оператора объединяются для развития 5G

Все четыре федеральных оператора связи – МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и «Ростелеком» – подписали соглашение о намерениях совместно развивать и оптимально использовать сети связи пятого поколения, сообщили все эти компании.
Ведомости вчера в 13:49
Транспорт

Собянин открыл движение по новому участку Южной рокады

Сергей Собянин открыл движение по двум новым дорожным объектам на юге столицы – реконструированной Дорожной улице и участку Южной рокады от Балаклавского до Пролетарского проспекта.
Москва 24 06:58
Общество

Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище

Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище, сообщила корреспондент «ВМ» в четверг, 12 декабря.
Вечерняя Москва 06:41
Политика

Путин присвоил звание генерала 14 следователям СК РФ

ФАН 12:14
Происшествия

Россиянин истязал соседей конским ржанием

46-летний мужчина систематически заставлял страдать своих соседей в доме по улице Березовской, включая им конское ржание.
Lenta.ru 12:54
Общество

В убийстве Шеремета подозревают военного музыканта

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о том, что Национальная полиция задержала и предъявляет обвинение фигурантам уголовного дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, который был взорван в автомобиле 20 июля 2016 года в центре Киева.
Вести.Ru 10:03
Общество

Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой

В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета вчера в 17:00
Гаджеты

Nokia представила бюджетный смартфон Nokia C1

Оперативной памяти в Nokia C1 установили 1 ГБ, а постоянной 16 ГБ. Работает смартфон в сетях 3G, и имеет Wi-Fi, GPS и Bluetooth.
Astera вчера в 15:14
Политика

Губернатор Иркутской области Левченко ушел в отставку

Как сообщает пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков губернатор Иркутской области подал о отставку по собственному желанию.
ToDay News Ufa 11:03
Политика

Закон об особом статусе Донбасса продлен

Верховная рада Украины в ходе внеочередного заседания приняла решение о продлении действия закона об особом статусе Донбасса.
Газета.Ru 05:13
Политика

В Великобритании проходят досрочные парламентские выборы

В Великобритании 12 декабря пройдут досрочные парламентские выборы.
Газета.Ru 00:23
Политика

Путин заявил, что «жизнь требует нового осмысления Конституции»

Президент назвал необходимостью сведения к минимуму ущемление прав человека в новых законах.
Моя Москва.онлайн 10:06
Экономика

Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 130 рублей.
ТАСС 05:17
Общество

Rambler предъявил права на проданный за $670 млн проект

В марте 2019 года NGINX за $670 млн приобрела американская компания F5 Networks.
РБК 11:50
Общество

Самый мощный в мире ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания

Самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания, сообщается в четверг в официальном аккаунте госкорпорации "Росатом" в Twitter.
РИА Новости 03:22
Футбол

Гаттузо отклонил 18 предложений, прежде чем возглавил «Наполи»

Источник со ссылкой на La Repubblica сообщает, что новый главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо отклонил 18 предложений от других команд, прежде чем возглавил неаполитанский клуб.
Soccer.ru 04:56
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы

Ведущие социальной сети Instagram «Поддержка Заворотнюк», среди которых есть близкие Анастасии Заворотнюк, ж дали свой комментарий в новом странном посте в СМИ о том, что известная актриса якобы «парализована навсегда».
Evo-rus.com 10:30
Игры

Бесплатное демо Detroit: Become Human уже доступно в EGS

Разработчики из студии Quantic Dream опубликовали бесплатную демо-версию игры Detroit: Become Human в магазине Epic Games Store.
3DNews 11:31
Происшествия

20-летний солдат застрелился в Иркутске

ЧП случилось на станции Иркутск-Сортировочный вечером 11 декабря.
Иркутск Сегодня 03:50
Космос

Коноплю доставят на МКС в 2020 году

Космический корабль Dragon доставит в марте 2020 года на борт Международной космической станции (МКС) образцы конопли.
Телеканал 360° 09:17
Экономика

Экс-министр экономики Украины заявил о риске дефолта в стране

В октябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна стоит на пороге экономического прорыва.
Известия вчера в 21:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Яков Васильевич Смолий
Украинский математик
Украинский математик и программист, банкир. Кандидат экономических наук. Глава Национального банка Украины с 15 марта 2018 года. С 11 мая 2017 года исполнял обязанности Главы Национального банка Украины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное