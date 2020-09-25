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Lenta.ru
Lenta.ru

Украина увидела угрозу в укреплении сотрудничества Белоруссии и России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна увидела для себя угрозу в укреплении сотрудничества Белоруссии и России. Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера», опубликованной на YouTube.В источнике
С чего всё началось
Укрепление сотрудничества Белоруссии с Россией несет серьезные риски для Украины, заявил
 в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» глава МИД страны Дмитрий Кулеба.
РБК20:43
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Взгляд.ру

Киев заявил о «зашкаливающих рисках» из-за выбора Лукашенко в пользу России

Взгляд.ру18:30
Lenta.ru

Украина увидела угрозу в укреплении сотрудничества Белоруссии и России

Lenta.ru19:38
Коммерсантъ

МИД Украины заявил о рисках из-за сотрудничества России и Белоруссии

Коммерсантъ19:20
РЕН ТВ

Киев увидел угрозу в укреплении сотрудничества РФ и Белоруссии

РЕН ТВ18:47
РБК

Киев увидел «зашкаливающие риски» в сотрудничестве Москвы и Минска

РБК20:43
Московский Комсомолец

Украина увидела угрозу в укреплении сотрудничества Белоруссии с Россией

Московский Комсомолец18:28
ТАСС

Киев видит для себя угрозу в укреплении сотрудничества Белоруссии с Россией

ТАСС18:11

У разбившегося под Харьковом самолета отказал двигатель

Глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер сообщил журналистам, что пилот Ан-26, разбившегося в пятницу вечером под Чугуевым в Харьковской области успел передать информацию об отказе левого двигателя.
У разбившегося под Харьковом самолета отказал двигатель
НТВ17:11
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«Чанъэ-4» измерила уровень радиации на поверхности Луны

Нейтронный и дозиметрический эксперимент на лунном посадочном модуле (Lunar Lander Neutrons and Dosimetry experiment, LND) китайской миссии «Чанъэ-4» впервые измерил уровень радиации на поверхности Луны в зависимости от времени.
N+1вчера в 14:00

Акции «Яндекса» подорожали из-за покупки Тинькофф Банка

Акции "Яндекса" поднимались на 3,57 процента к 10:10 по московскому времени – 5075 руб. Что касается депозитарных расписок TCS Group Holding (в эту компанию входит "Тинькофф банк"), то они снижаются на 2,73 процента.
Evo-rus.com24 сентября в 04:07
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В Нигерии 15 человек погибли при засаде на кортеж губернатора

Боевики-джихадисты, связанные с террористической группировкой "Исламское государство"*, убили в пятницу 15 сотрудников службы безопасности, устроив засаду на колонну губернатора на северо-востоке Нигерии, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники.
РИА Новости19:38
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По делу о взятке экс-главы УМВД задержан екатеринбургский банкир

В недавно опубликованном документе Воронин в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве рассказывает о взятке в 10 миллионов, которую в 2015 году предлагал представитель банка «Кольцо Урала» по имени Куба бывшему начальнику УМВД Трифонову за возбуждение уголовного дела в отношении компании «Форэс».
Екатеринбург Онлайн23 сентября в 10:44
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Германия в ОЗХО получила ноту от России с требованиями по Навальному

25 сентября, представитель Правительства Германии Мартина Фиц, заявила журналистам, что в постоянном представительстве ФРГ при Организации по запрещению химического оружия, получили от российской стороны ноту по инциденту с Алексеем Навальным.
Evo-rus.comвчера в 11:00
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С 1 октября вырастут зарплаты бюджетников

Вырастут оклады работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений (например, у минздрава больше 150 таких - это клиники, научные институты, медвузы и санатории); федеральных государственных органов, а также у гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба.
Российская газетавчера в 18:09
6

Депутата Госдумы не стали судить за взятку 3 млрд рублей

Депутата Госдумы не стали судить за взятку 3 млрд рублей Челябинский областной суд отказался рассматривать уголовное дело о взятке в размере 3 млрд руб. депутата Госдумы Вадима Белоусова и его тещи Маргариты Бутаковой.
Коммерсантъвчера в 09:16
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